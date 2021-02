Joe Biden wird am Mittwoch als US-Präsident vereidigt. Harris wird die erste Vize-Präsidentin der USA. Welche Stars sind mit dabei - und wie kann man das sehen?

20.01.2021 | Stand: 09:45 Uhr

Die Vereidigung von Joe Biden als 46. US-Präsident wird am Mittwochmittag (Ortszeit) das Ende der turbulenten Amtszeit von Donald Trump besiegeln. Trump will das Weiße Haus bereits früh am Morgen verlassen und als erster Präsident seit Andrew Johnson im Jahr 1869 der Amtseinführung seines Nachfolgers vor dem Kapitol in Washington fernbleiben. (Lesen Sie mehr dazu im Newsblog der Allgäuer Zeitung)

Trump wünschte der neuen Regierung in einer am Dienstag veröffentlichten Videobotschaft an die Nation Erfolg - ohne Biden beim Namen zu nennen. Der gedachte am Abend vor seiner Amtseinführung (18 Uhr deutscher Zeit) mit der künftigen Vizepräsidentin Kamala Harris im Herzen der Hauptstadt der mehr als 400.000 Corona-Toten im Land.

Bilderstrecke

US-Präsident Joe Biden: Leben, Familie und Karriere des 46. Präsidenten der USA

1 von 14 Er ist der 46. gewählte Präsident der USA: Joseph "Joe" Biden. Der Demokrat kann sich bei der Präsidentschaftswahl gegen Donald Trump durchsetzen und führt künftig eines der mächtigsten Länder der Welt. Doch wer ist Joe Biden? Wie verlief sein Leben bisher? Welche Karrierestationen hatte er? In der Bildergalerie stellen wir den Politiker vor. Das Foto zeigt Biden im Dezember 2020. Bild: Carolyn Kaster, dpa (Archivbild) Er ist der 46. gewählte Präsident der USA: Joseph "Joe" Biden. Der Demokrat kann sich bei der Präsidentschaftswahl gegen Donald Trump durchsetzen und führt künftig eines der mächtigsten Länder der Welt. Doch wer ist Joe Biden? Wie verlief sein Leben bisher? Welche Karrierestationen hatte er? In der Bildergalerie stellen wir den Politiker vor. Das Foto zeigt Biden im Dezember 2020. Bild: Carolyn Kaster, dpa (Archivbild) 2 von 14 Joseph "Joe" Robinette Biden wird am 20. November 1942 in Scranton im Bundesstaat Pennsylvania geboren. Pennsylvania ist der am härtesten umkämpfte Bundesstaat bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen 2020. Bei den vorangegangenen Wahlen holte Trump dort den Sieg - mit einem knappen Vorsprung von 44.000 Stimmen. Das Foto zeigt Biden im August 2011 bei einem Besuch in Beijing (China), wo er der US-Hymne lauscht. Bild: Lintao Zhang, dpa (Archivbild) Joseph "Joe" Robinette Biden wird am 20. November 1942 in Scranton im Bundesstaat Pennsylvania geboren. Pennsylvania ist der am härtesten umkämpfte Bundesstaat bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen 2020. Bei den vorangegangenen Wahlen holte Trump dort den Sieg - mit einem knappen Vorsprung von 44.000 Stimmen. Das Foto zeigt Biden im August 2011 bei einem Besuch in Beijing (China), wo er der US-Hymne lauscht. Bild: Lintao Zhang, dpa (Archivbild) 3 von 14 Doch Biden hat Erfahrung mit Wahlkampf - und auch das Weiße Haus ist ihm nicht unbekannt: Zweimal trat der mittlerweile über 70-Jährige bereits für die Demokraten als Präsidentschaftskandidat an. Erstmals 1988, als er sich nach nur wenigen Wochen aus dem Rennen zurückzieht. Unser Bild zeigt Biden im Januar 2012 vor dem Kapitol in Washington. Bild: Saul Loeb, dpa (Archivbild) Doch Biden hat Erfahrung mit Wahlkampf - und auch das Weiße Haus ist ihm nicht unbekannt: Zweimal trat der mittlerweile über 70-Jährige bereits für die Demokraten als Präsidentschaftskandidat an. Erstmals 1988, als er sich nach nur wenigen Wochen aus dem Rennen zurückzieht. Unser Bild zeigt Biden im Januar 2012 vor dem Kapitol in Washington. Bild: Saul Loeb, dpa (Archivbild) 4 von 14 Auch 2008 tritt er als Kandidat an. Nachdem er in den Vorwahlen jedoch nicht sehr erfolgreich ist, zieht er seine Kandidatur zurück. Barack Obama (rechts) tritt 2008 letztlich als Präsidentschaftskandidat für die Demokraten an - und gewinnt. Joe Biden (links) macht er zu seinem Stellvertreter. Von 1973 bis 2009 ist Biden außerdem Senator für den Bundesstaat Delaware. Auf dem Bild sind die beiden 2016 vor dem Weißen Haus zu sehen. Bild: Michael Reynolds, dpa (Archivbild) Auch 2008 tritt er als Kandidat an. Nachdem er in den Vorwahlen jedoch nicht sehr erfolgreich ist, zieht er seine Kandidatur zurück. Barack Obama (rechts) tritt 2008 letztlich als Präsidentschaftskandidat für die Demokraten an - und gewinnt. Joe Biden (links) macht er zu seinem Stellvertreter. Von 1973 bis 2009 ist Biden außerdem Senator für den Bundesstaat Delaware. Auf dem Bild sind die beiden 2016 vor dem Weißen Haus zu sehen. Bild: Michael Reynolds, dpa (Archivbild) 5 von 14 Mit Obama verbindet Biden eine besondere Freundschaft. Die Washington Post betitelte das Duo wegen der engen Verbundenheit sogar als die "O'Bidens". Auch ihre Frauen, Kinder und Bidens Enkel sind miteinander befreundet. Als Obama seinem Vizepräsidenten zum Abschied einen Orden verleiht, ist Biden von der Geste so gerührt, dass er in Tränen ausbricht. Auf dem Bild ist Biden (rechts) zusammen mit Barack Obama 2017 im Weißen Haus zu sehen, wo Joe Biden mit der Freiheitsmedaille ausgezeichnet wird. Bild: Susan Walsh, dpa (Archivbild) Mit Obama verbindet Biden eine besondere Freundschaft. Die Washington Post betitelte das Duo wegen der engen Verbundenheit sogar als die "O'Bidens". Auch ihre Frauen, Kinder und Bidens Enkel sind miteinander befreundet. Als Obama seinem Vizepräsidenten zum Abschied einen Orden verleiht, ist Biden von der Geste so gerührt, dass er in Tränen ausbricht. Auf dem Bild ist Biden (rechts) zusammen mit Barack Obama 2017 im Weißen Haus zu sehen, wo Joe Biden mit der Freiheitsmedaille ausgezeichnet wird. Bild: Susan Walsh, dpa (Archivbild) 6 von 14 Joe Biden heiratet zweimal. Seine erste Frau Neilia Hunter, die er 1966 ehelicht, stirbt im Dezember 1972 bei einem Autounfall. Sie wird nur 30 Jahre alt. Bei dem Unfall stirbt außerdem Naomi, die einjährige Tochter von Joe Biden und seiner Frau. Die beiden anderen Söhne des Paars, Joseph “Beau” und Robert Hunter Biden, werden verletzt. Das Bild zeigt Biden mit seiner jetzigen Frau Jill (Mitte) am Todestag seiner ersten Frau Neilia und seiner Tochter Naomi im Dezember 2020. Bild: Carolyn Kaster, dpa (Archivbild) Joe Biden heiratet zweimal. Seine erste Frau Neilia Hunter, die er 1966 ehelicht, stirbt im Dezember 1972 bei einem Autounfall. Sie wird nur 30 Jahre alt. Bei dem Unfall stirbt außerdem Naomi, die einjährige Tochter von Joe Biden und seiner Frau. Die beiden anderen Söhne des Paars, Joseph “Beau” und Robert Hunter Biden, werden verletzt. Das Bild zeigt Biden mit seiner jetzigen Frau Jill (Mitte) am Todestag seiner ersten Frau Neilia und seiner Tochter Naomi im Dezember 2020. Bild: Carolyn Kaster, dpa (Archivbild) 7 von 14 1977 heiratet Joe Biden seine zweite Frau Jill (links). Sie war zuvor mit dem ehemaligen College-Football-Spieler Bill Stevenson verheiratet. Von diesem trennt sie sich 1974 und lernt 1975 bei einem Blind Date Joe Biden kennen. Das Date organisiert Bidens Bruder Frank. Mit Jill hat Joe Biden eine Tochter: Ashley Biden (rechts) wird 1981 geboren. Auf dem Foto sind seine Frau und Tochter im Februar 2016 bei der Verleihung der Oscars zu sehen. Bild: Mike Nelson, dpa (Archivbild) 1977 heiratet Joe Biden seine zweite Frau Jill (links). Sie war zuvor mit dem ehemaligen College-Football-Spieler Bill Stevenson verheiratet. Von diesem trennt sie sich 1974 und lernt 1975 bei einem Blind Date Joe Biden kennen. Das Date organisiert Bidens Bruder Frank. Mit Jill hat Joe Biden eine Tochter: Ashley Biden (rechts) wird 1981 geboren. Auf dem Foto sind seine Frau und Tochter im Februar 2016 bei der Verleihung der Oscars zu sehen. Bild: Mike Nelson, dpa (Archivbild) 8 von 14 Joe Biden ist Vater von insgesamt vier Kindern. 2015 muss er jedoch einen weiteren herben Schicksalsschlag verkraften: Sein Sohn Beau (links) stirbt im Mai 2015 im Alter von 46 Jahren an den Folgen eines bösartigen Hirntumors. Das Foto zeigt Joe Biden (rechts) mit seinem Sohn Beau im August 2008. Bild: Tannen Maury, dpa (Archivbild) Joe Biden ist Vater von insgesamt vier Kindern. 2015 muss er jedoch einen weiteren herben Schicksalsschlag verkraften: Sein Sohn Beau (links) stirbt im Mai 2015 im Alter von 46 Jahren an den Folgen eines bösartigen Hirntumors. Das Foto zeigt Joe Biden (rechts) mit seinem Sohn Beau im August 2008. Bild: Tannen Maury, dpa (Archivbild) 9 von 14 Durch Beau lernt Joe Biden (rechts) seine jetzige Vizepräsidentin Kamala Harris (links) kennen. Bei einem Wahlkampfevent in Delaware sagt Biden, er wisse, wie sehr sein Sohn Beau Kamala Harris und ihre Arbeit respektiere. Diese Tatsache habe auch eine Rolle gespielt, als er die Entscheidung trifft, Harris zu seiner Vizepräsidentin zu machen. Das Foto zeigt Harris mit Joe Biden nach der entschiedenen Präsidentschaftswahl im November 2020. Bild: Andrew Harnik, dpa (Archivbild) Durch Beau lernt Joe Biden (rechts) seine jetzige Vizepräsidentin Kamala Harris (links) kennen. Bei einem Wahlkampfevent in Delaware sagt Biden, er wisse, wie sehr sein Sohn Beau Kamala Harris und ihre Arbeit respektiere. Diese Tatsache habe auch eine Rolle gespielt, als er die Entscheidung trifft, Harris zu seiner Vizepräsidentin zu machen. Das Foto zeigt Harris mit Joe Biden nach der entschiedenen Präsidentschaftswahl im November 2020. Bild: Andrew Harnik, dpa (Archivbild) 10 von 14 Bidens anderer Sohn Hunter (links) sorgt ebenfalls für Schlagzeilen. Hunter tritt im Mai 2014 dem Verwaltungsrat des ukrainischen Gasunternehmens Burisma Holdings bei. Joe Biden (Mitte) ist zu dem Zeitpunkt als Vizepräsident für die Ukraine und Korruptionsbekämpfung dort zuständig. Die ukrainische Justiz untersucht die Geschäfte der Gasfirma, weil es einen Korruptionsverdacht gibt. Auf dem Foto ist Joe mit seinem Sohn und seiner Enkelin Finnegan (rechts) im Dezember 2013 in Peking zu sehen. Bild: Andy Wong, dpa (Archivbild) Bidens anderer Sohn Hunter (links) sorgt ebenfalls für Schlagzeilen. Hunter tritt im Mai 2014 dem Verwaltungsrat des ukrainischen Gasunternehmens Burisma Holdings bei. Joe Biden (Mitte) ist zu dem Zeitpunkt als Vizepräsident für die Ukraine und Korruptionsbekämpfung dort zuständig. Die ukrainische Justiz untersucht die Geschäfte der Gasfirma, weil es einen Korruptionsverdacht gibt. Auf dem Foto ist Joe mit seinem Sohn und seiner Enkelin Finnegan (rechts) im Dezember 2013 in Peking zu sehen. Bild: Andy Wong, dpa (Archivbild) 11 von 14 Trump wirft Joe Biden vor, seinen Posten auszunutzen, um Korruptionsermittlungen gegen Burisma und seinen Sohn zu verhindern. Mittlerweile hat die ukrainische Staatsanwaltschaft Hunter Biden jedoch entlastet. Mit seiner Meinung über US-Präsident Trump hält sich Joe Biden nicht zurück: Jüngst bezeichnete er Trump als "Klima-Brandstifter". Seiner Meinung nach ist Trump nicht dazu geeignet, Präsident zu sein. Das Bild entstand beim TV-Duell von Joe Biden (rechts) gegen Donald Trump im Oktober 2020 Bild: Jim Bourg, dpa (Archivbild) Trump wirft Joe Biden vor, seinen Posten auszunutzen, um Korruptionsermittlungen gegen Burisma und seinen Sohn zu verhindern. Mittlerweile hat die ukrainische Staatsanwaltschaft Hunter Biden jedoch entlastet. Mit seiner Meinung über US-Präsident Trump hält sich Joe Biden nicht zurück: Jüngst bezeichnete er Trump als "Klima-Brandstifter". Seiner Meinung nach ist Trump nicht dazu geeignet, Präsident zu sein. Das Bild entstand beim TV-Duell von Joe Biden (rechts) gegen Donald Trump im Oktober 2020 Bild: Jim Bourg, dpa (Archivbild) 12 von 14 Doch auch Joe Biden muss viel Kritik einstecken: 2019 beschuldigt ihn eine ehemalige Mitarbeiterin, er habe sie 1993 sexuell belästigt. Sieben weitere Frauen melden sich und sagen, Biden habe sie unangemessen berührt. Mehrere US-Medien recherchieren darauhin zu den Vorwürfen, finden jedoch keine eindeutigen Belege. Biden selbst dementiert die Vorwürfe. Das Foto zeigt ihn im Februar 2011 im Weißen Haus in Washington. Bild: Ron Sach, dpa (Archivbild) Doch auch Joe Biden muss viel Kritik einstecken: 2019 beschuldigt ihn eine ehemalige Mitarbeiterin, er habe sie 1993 sexuell belästigt. Sieben weitere Frauen melden sich und sagen, Biden habe sie unangemessen berührt. Mehrere US-Medien recherchieren darauhin zu den Vorwürfen, finden jedoch keine eindeutigen Belege. Biden selbst dementiert die Vorwürfe. Das Foto zeigt ihn im Februar 2011 im Weißen Haus in Washington. Bild: Ron Sach, dpa (Archivbild) 13 von 14 Privat ist Joe Biden ein großer Zug- und Eiscreme-Fan. In einem Video, dass das Weiße Haus 2016 auf dessen YouTube-Kanal hochlädt, sagt er: "Ich bin ein echter Eis-Liebhaber. Ich trinke nicht, ich rauche nicht. Aber ich esse viel Eiscreme." Außerdem fährt der US-Präsident gern Zug. Das Foto entstand im Januar 2009 bei der Präsidenten-Tour für Barack Obama am Bahnhof in Wilmington, wo er mit seiner Frau Jill (links) zu sehen ist. Bild: Kevin Dietsch, dpa (Archivbild) Privat ist Joe Biden ein großer Zug- und Eiscreme-Fan. In einem Video, dass das Weiße Haus 2016 auf dessen YouTube-Kanal hochlädt, sagt er: "Ich bin ein echter Eis-Liebhaber. Ich trinke nicht, ich rauche nicht. Aber ich esse viel Eiscreme." Außerdem fährt der US-Präsident gern Zug. Das Foto entstand im Januar 2009 bei der Präsidenten-Tour für Barack Obama am Bahnhof in Wilmington, wo er mit seiner Frau Jill (links) zu sehen ist. Bild: Kevin Dietsch, dpa (Archivbild) 14 von 14 Anfang November 2020 wählen die USA Joe Biden zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Mit seinem Sieg verhindert Biden eine zweite Amtszeit von Donald Trump. Sein Sieg sorgt bei Trumps Anhängern für Frust. Dieser geht soweit, dass einige von ihnen Anfang Januar 2021 das Kapitol in Washington stürmen. Doch ohne Erfolg: Der US-Kongress bestätigt Joe Biden offiziell zum Wahlsieger und damit als Präsident der USA. Bild: Valda Kalnina, dpa (Archivbild) Anfang November 2020 wählen die USA Joe Biden zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Mit seinem Sieg verhindert Biden eine zweite Amtszeit von Donald Trump. Sein Sieg sorgt bei Trumps Anhängern für Frust. Dieser geht soweit, dass einige von ihnen Anfang Januar 2021 das Kapitol in Washington stürmen. Doch ohne Erfolg: Der US-Kongress bestätigt Joe Biden offiziell zum Wahlsieger und damit als Präsident der USA. Bild: Valda Kalnina, dpa (Archivbild) 1 von 14 Er ist der 46. gewählte Präsident der USA: Joseph "Joe" Biden. Der Demokrat kann sich bei der Präsidentschaftswahl gegen Donald Trump durchsetzen und führt künftig eines der mächtigsten Länder der Welt. Doch wer ist Joe Biden? Wie verlief sein Leben bisher? Welche Karrierestationen hatte er? In der Bildergalerie stellen wir den Politiker vor. Das Foto zeigt Biden im Dezember 2020. Bild: Carolyn Kaster, dpa (Archivbild) Er ist der 46. gewählte Präsident der USA: Joseph "Joe" Biden. Der Demokrat kann sich bei der Präsidentschaftswahl gegen Donald Trump durchsetzen und führt künftig eines der mächtigsten Länder der Welt. Doch wer ist Joe Biden? Wie verlief sein Leben bisher? Welche Karrierestationen hatte er? In der Bildergalerie stellen wir den Politiker vor. Das Foto zeigt Biden im Dezember 2020. Bild: Carolyn Kaster, dpa (Archivbild)

Wann läuft die Vereidigung Bidens im Fernsehen?

Die Machtübergabe in den USA wird angesichts ihrer beispiellosen Begleitumstände in die Geschichte eingehen: Wegen der Corona-Pandemie gibt es für Biden zum einen kein Massenpublikum. Die Erstürmung des Kapitols durch gewalttätige Trump-Anhänger vor zwei Wochen hat die Behörden zudem zu erheblich verschärften Sicherheitsvorkehrungen veranlasst. Weite Teile der US-Hauptstadt sind abgeriegelt. Die Polizei wird nach Pentagon-Angaben von rund 25.000 Soldaten der Nationalgarde unterstützt.

Die USA hätten keine Zeit zu verlieren, wenn es darum gehe, die Krisen anzupacken, denen die Nation gegenüberstehe, schrieb Biden am Dienstagabend (Ortszeit) auf Twitter. "Deshalb werde ich mich nach meiner Vereidigung morgen gleich an die Arbeit machen." Biden verbrachte die Nacht in Washington unweit des Weißen Hauses. Bei seinem Abschied aus seinem Heimatbundesstaat Delaware war er sichtlich bewegt.

Lady Gaga und weitere Stars

Die ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, George W. Bush und Bill Clinton haben ihre Teilnahme an Bidens Amtseinführung zugesagt. Mit ihnen wollte Biden im Anschluss einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten am Nationalfriedhof im nahe gelegenen Arlington ablegen. Wegen der Corona-Pandemie fällt die traditionelle Ballnacht am Tag der Amtseinführung aus, stattdessen ist eine virtuelle Feier geplant. Lady Gaga wird die Nationalhymne singen - auch Justin Timberlake, Demi Lovato und Jon Bon Jovi sollen auftreten.

Ebenfalls mit dabei: Trumps Stellvertreter Mike Pence. Er hat seine Teilnahme an der Zeremonie zur Amtseinführung angekündigt. Viele deutsche Fernsehsender übertragen die Amtseinführung von Joe Biden live im Fernsehen und im Stream. So berichtet zum Beispiel die ARD ab 17.15 Uhr live aus Washington. Das ZDF plant neben den "heute"-Sendungen eine Live-Schalte um 19.25 Uhr - n-tv berichtet ab 16.30 in einer Sondersendung über die Amtseinführung.

Bilderstrecke

Kamala Harris - Die Karriere der neuen Vizepräsidentin

1 von 8 Kamala Harris - sie ist die gewählte Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten und der heimliche Star neben Wahlsieger Joe Biden. Als erste weibliche Vizepräsidentin zieht die Demokratin ins Weiße Haus ein - und als erste farbige Frau. Ihr Leben in Bildern. Bild: Andrew Harnik, dpa Kamala Harris - sie ist die gewählte Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten und der heimliche Star neben Wahlsieger Joe Biden. Als erste weibliche Vizepräsidentin zieht die Demokratin ins Weiße Haus ein - und als erste farbige Frau. Ihr Leben in Bildern. Bild: Andrew Harnik, dpa 2 von 8 Joe Biden ist der gewählte Präsident der USA - und mit ihm seine Vizepräsidentin Kamala Harris. Sie ist Anwältin und "furchtlose Kämpferin", wie Biden sie einmal beschrieben hat. Zudem hat sie eine beeindruckende Karriere hinter sich. Das Bild zeigt von links: Doug Emhoff (Ehemann von Harris), Kamala Harris, Joe Biden und seine Frau Jill Biden nach dem vorläufigen Wahlsieg am 7. November. Bild: Andrew Harnik, dpa Joe Biden ist der gewählte Präsident der USA - und mit ihm seine Vizepräsidentin Kamala Harris. Sie ist Anwältin und "furchtlose Kämpferin", wie Biden sie einmal beschrieben hat. Zudem hat sie eine beeindruckende Karriere hinter sich. Das Bild zeigt von links: Doug Emhoff (Ehemann von Harris), Kamala Harris, Joe Biden und seine Frau Jill Biden nach dem vorläufigen Wahlsieg am 7. November. Bild: Andrew Harnik, dpa 3 von 8 Harris wurde am 20. Oktober 1964 in Oakland im Bundesstaat Kalifornien geboren. Sie ist die Tochter zweier Einwanderer: Ihre Mutter ist Inderin, ihr Vater Jamaikaner. Beide Eltern standen erfolgreich im Leben. Die Mutter war Brustkrebsforscherin, der Vater Professor an der bekannten Stanford University. Kamala Harris wuchs in einer afroamerikanischen Community auf. Als sie sieben war, ließen sich ihre Eltern scheiden. Bild: Julio Cortez, dpa (Archivbild) Harris wurde am 20. Oktober 1964 in Oakland im Bundesstaat Kalifornien geboren. Sie ist die Tochter zweier Einwanderer: Ihre Mutter ist Inderin, ihr Vater Jamaikaner. Beide Eltern standen erfolgreich im Leben. Die Mutter war Brustkrebsforscherin, der Vater Professor an der bekannten Stanford University. Kamala Harris wuchs in einer afroamerikanischen Community auf. Als sie sieben war, ließen sich ihre Eltern scheiden. Bild: Julio Cortez, dpa (Archivbild) 4 von 8 Nach dem Studium der Politik- und Wirtschaftswissenschaften in Washington schrieb sie sich an einer "Law-School" ein, um Anwältin werden zu können. Seit ihrem Abschluss erzielte die zielstrebige Harris fortan mehrere Erfolge als "Erste": Sie war die erste afro-amerikanische Bezirksstaatsanwältin von San Francisco, sie war die erste Frau auf dem Posten der Justizministerin und Generalstaatsanwältin in Kalifornien und im Jahr 2017 die erste Schwarze im US-Senat. Bild: Wilfredo Lee, dpa Nach dem Studium der Politik- und Wirtschaftswissenschaften in Washington schrieb sie sich an einer "Law-School" ein, um Anwältin werden zu können. Seit ihrem Abschluss erzielte die zielstrebige Harris fortan mehrere Erfolge als "Erste": Sie war die erste afro-amerikanische Bezirksstaatsanwältin von San Francisco, sie war die erste Frau auf dem Posten der Justizministerin und Generalstaatsanwältin in Kalifornien und im Jahr 2017 die erste Schwarze im US-Senat. Bild: Wilfredo Lee, dpa 5 von 8 Das sind nicht irgendwelche Turnschuhe, nein das sind die Schuhe von Kamala Harris. Die Anwältin trägt nämlich gerne sportlich. Und das auch bei Wahlkampf-Veranstaltungen. Manch einer sieht an dieser Tatsache ihren Tatendrang. Bild: Wilfredo Lee, dpa Das sind nicht irgendwelche Turnschuhe, nein das sind die Schuhe von Kamala Harris. Die Anwältin trägt nämlich gerne sportlich. Und das auch bei Wahlkampf-Veranstaltungen. Manch einer sieht an dieser Tatsache ihren Tatendrang. Bild: Wilfredo Lee, dpa 6 von 8 Barack Obama nannte sie einmal die "schönste Staatsanwältin". Dafür erntete er reichlich Kritik. Harris selbst kritisierte während dem Kampf um die Präsidentschaftskandidatur einmal Joe Biden. Dieser war noch in den 70ern gegen Busse, die schwarze und weiße Kinder in andere Bezirke hätten bringen sollen, um gemischtere Schulen zu erhalten. Ein Satz beeindruckte: "Das kleine Mädchen war ich." Bild: Tannen Maury, dpa (Archivbild) Barack Obama nannte sie einmal die "schönste Staatsanwältin". Dafür erntete er reichlich Kritik. Harris selbst kritisierte während dem Kampf um die Präsidentschaftskandidatur einmal Joe Biden. Dieser war noch in den 70ern gegen Busse, die schwarze und weiße Kinder in andere Bezirke hätten bringen sollen, um gemischtere Schulen zu erhalten. Ein Satz beeindruckte: "Das kleine Mädchen war ich." Bild: Tannen Maury, dpa (Archivbild) 7 von 8 Kamala Harris ist seit 2014 mit Douglas Emhoff verheiratet. Er ist ebenfalls Anwalt und hat zwei Kinder mit in die Ehe gebracht. Harris selbst hat keine Kinder. Bild: Michael Perez, dpa Kamala Harris ist seit 2014 mit Douglas Emhoff verheiratet. Er ist ebenfalls Anwalt und hat zwei Kinder mit in die Ehe gebracht. Harris selbst hat keine Kinder. Bild: Michael Perez, dpa 8 von 8 Am 21. Januar 2019 gab sie ihre Kandidatur zur Präsidentschaftswahl 2020 bekannt. Im Dezember letzten Jahres gab sie ihre Kandidatur jedoch auf - die Umfragewerte waren zu schwach. Dafür sprach sie sich ab März 2020 für Joe Biden aus. Dieser ernannte sie dann im August zur Vizepräsidentin. Bild: Jack Kurtz, dpa (Archivbild) Am 21. Januar 2019 gab sie ihre Kandidatur zur Präsidentschaftswahl 2020 bekannt. Im Dezember letzten Jahres gab sie ihre Kandidatur jedoch auf - die Umfragewerte waren zu schwach. Dafür sprach sie sich ab März 2020 für Joe Biden aus. Dieser ernannte sie dann im August zur Vizepräsidentin. Bild: Jack Kurtz, dpa (Archivbild) 1 von 8 Kamala Harris - sie ist die gewählte Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten und der heimliche Star neben Wahlsieger Joe Biden. Als erste weibliche Vizepräsidentin zieht die Demokratin ins Weiße Haus ein - und als erste farbige Frau. Ihr Leben in Bildern. Bild: Andrew Harnik, dpa Kamala Harris - sie ist die gewählte Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten und der heimliche Star neben Wahlsieger Joe Biden. Als erste weibliche Vizepräsidentin zieht die Demokratin ins Weiße Haus ein - und als erste farbige Frau. Ihr Leben in Bildern. Bild: Andrew Harnik, dpa

Bidens Amtseinführung: Der Zeitplan des historischen Tages