Warum die SPD nicht aus dem Umfragetief kommt

Die SPD steckt in einer andauernden Umfragekrise und damit in einer Zwickmühle: Sie muss die Ampel-Streithähne im Zaum halten, verliert dabei aber ihr Profil.

26.07.2023 | Stand: 07:36 Uhr

Es sollte ein Wahlkampfauftritt mit Symbolkraft werden: Der SPD-Generalsekretär kommt zum Wandern ins Allgäu und erklimmt gemeinsam mit Genossen den Gipfel. Doch zunächst macht strömender Regen die Pläne zunichte. Die Genossen bleiben im Tal – genau wie die Umfragewerte der Partei. Mit einiger Verzögerung schlüpfen Generalsekretär Kevin Kühnert und seine Begleitung der Bayern-SPD dann doch noch in die Wanderschuhe und treten den Aufstieg zur Buchenbergalm bei Füssen an. Obwohl eine Diskussionsrunde auf der Alm beworben wird, geht außer treuen SPD-Mitgliedern niemand den steinigen Weg gen Gipfel mit. Sowohl im Allgäu als auch im Bund kommt die Kanzlerpartei kaum aus ihrem Tief heraus. Woran liegt das?

SPD in Umfragen hinter Union und AfD

Aktuelle Umfragen von Forsa und Infratest dimap sehen die SPD bundesweit bei 18 Prozent und damit hinter Union und AfD. Obwohl die Zahlen für die Sozialdemokraten seit Wochen nur den Weg nach unten kennen, gibt sich Kühnert beim Aufstieg zum Gipfel betont gelassen: "Das macht uns nicht nervös – wir als SPD wissen durch die letzten Jahre, wie es ist, wenn es uns richtig dreckig geht, da haben wir Erfahrung mit." Der Generalsekretär sagt, man wolle nicht hysterisch werden und verweist darauf, dass zur Halbzeit der Legislatur die Zustimmungswerte einer Regierung meist niedrig seien.

Die Ampelkoalition steht seit Wochen vor allem wegen ihrer Uneinigkeit im Fokus. FDP und Grüne geben öffentlich die großen Streithähne. Und die SPD? Sie ist vergleichsweise leise, verliert in Umfragen aber mehr Prozentpunkte als die Koalitionspartner. "Im Gegensatz zur liberalen Klientelpartei und den klimapolitischen Grünen ist die SPD breite Kanzlerpartei und deshalb besonders betroffen", sagt Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel. "Regierungsstreit wird in Deutschland traditionell nicht honoriert, das trifft meist den Kanzler." Dass Scholz Grüne und FDP an der langen Leine lässt, legen ihm die Bürgerinnen und Bürger negativ aus, sagt Merkel. "Bei vielen gilt der Bundeskanzler mittlerweile nicht mehr als Moderator, sondern als großer Zauderer." Scholz spricht öffentlich kaum Machtworte, trotz Forderungen nach mehr Führung. Merkel sieht darin eine klare Strategie des Bundeskanzlers: "Wenn er jetzt öfter mit einem Basta durchgreift, nutzt sich das schnell ab, das weiß er, die Legislatur dauert noch lange."

SPD zwischen Kanzlerpartei und fehlendem sozialdemokratischem Profil

Doch nicht alle in der SPD sind darauf bedacht, die Wogen zu glätten. Zuletzt sprachen sich Parteichef Lars Klingbeil und Kevin Kühnert für die Abschaffung des Ehegattensplittings aus. Im Koalitionsvertrag ist davon allerdings nicht die Rede, die FDP ging umgehend auf die Barrikaden. Suchen also auch Sozialdemokraten mittlerweile den Streit, um ihr Profil in der Koalition zu schärfen? Kühnert begründet den Vorstoß mit einer Doppelrolle seiner Partei: "Wir regieren seit 25 Jahren fast immer mit, sind aber trotzdem Teil der öffentlichen Debatte. Und da erlauben wir uns als Partei auch, Dinge anzusprechen, die nicht im Koalitionsvertrag stehen."

Für den Politikwissenschaftler Gero Neugebauer von der FU Berlin ist klar, dass besonders die junge SPD-Riege damit einen anderen Weg als Olaf Scholz geht: "Für ihn hat die Sicherung der Koalition absolute Priorität, ohne die stichelnde FDP kann Scholz nicht regieren." Dagegen sei Kühnert und Klingbeil vor allem daran gelegen, die Partei programmatisch wieder greifbar zu machen. "Die Menschen haben nicht den Eindruck, dass in der Ampel sozialdemokratische Projekte durchgesetzt werden." Die SPD befindet sich im Spagat zwischen moderierender Kanzlerpartei und der Schärfung ihres sozialdemokratischen Profils, um Wählerinnen und Wähler wieder von sich zu überzeugen.

Wie dieses Profil aussieht und wofür die SPD steht, wissen viele Menschen momentan nicht, erklärt Neugebauer. Die Partei sage, sie trete für soziale Gerechtigkeit ein, aber was hinter dem Begriff steckt, bleibe meist unklar. Dadurch gehe Vertrauen verloren. "Die SPD muss deutlich machen, zu welcher konkreten Politik ihre sozialdemokratischen Werte führen, also den Menschen sagen, was sie wollen, wie sie es erreichen wollen und was das den Menschen bringt", so Neugebauer. Die schwindende Zustimmung der Menschen zeigt, dass das momentan nicht funktioniert.

Im bayerischen Wahlkampf ist die Bundesregierung mehr Fluch als Segen

Wie soll es also weitergehen für die SPD, die 2021 stolz die Führung der selbst ernannten Fortschrittskoalition übernahm? Von Fortschritt ist kaum noch die Rede, was "neu" ist, wird von vielen Menschen zunehmend als angsteinflößend wahrgenommen. Das weiß auch Kevin Kühnert. "Das ist eine völlig neue Entwicklung in Deutschland, Veränderung bedeutete jahrzehntelang Verbesserung. Nun ist das nicht mehr selbstverständlich", sagt der Generalsekretär. "Deswegen müssen wir zeigen, dass unsere Politik trotz der Verunsicherung soziale Verbesserungen für die Menschen mit sich bringt." Kühnert stellt klar, dass die Politik der SPDüber Floskeln hinaus gehen muss, etwa bei der Klimapolitik. "Das fängt ganz konkret auf unterer Ebene an, zum Beispiel wenn ein Windrad in einer Energiegenossenschaft gemeinsam mit den Menschen gebaut wird."

Auf seiner Wahlkampftour trifft Kühnert derzeit auf viele frustrierte Wählerinnen und Wähler sowie Parteigenossen. Denn für die Bayern-SPD ist das Bild der Ampel und damit auch das des eigenen Kanzlers gerade mehr Fluch als Segen. "Der Bund macht uns das Leben hier gerade nicht leicht", sagt Hanna Fischer, SPD-Landtagsabgeordnete aus dem Ostallgäu, die mit Kühnert zur Buchenbergalm hinaufläuft. Fischer steckt mitten im Wahlkampf und erzählt, dass die Bayern-SPD mit ihren Vorschlägen für den Freistaat kaum durchdringt. "Die Stimmung bei den Menschen ist meistens nicht besonders gut, es geht vor allem um Bundesthemen wie das Heizungsgesetz." Die Sozialdemokraten drohen im Freistaat unter zehn Prozent zu rutschen.

Besonders im bayerischen Wahlkampf werde das Dilemma zwischen Kanzlerpartei und Betonung des sozialdemokratischen Profils deutlich, sagt Parteienforscher Gero Neugebauer. "Die Bayern-SPD könnte der CSU ihre gescheiterte Wohnbaupolitik um die Ohren hauen, aber dann kommt die CSU und sagt zu Recht, dass die SPD auf Bundesebene ihr Versprechen von 400.000 neu gebauten Wohnungen pro Jahr auch deutlich verfehlt."