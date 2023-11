Warum ist Antisemitismus unter Jugendlichen so verbreitet?

Judenfeindliche Vorfälle unter jungen Menschen häufen sich seit dem Angriff der Hamas auf Israel. Oft kann die Schule nicht mehr eingreifen. Denn Vorurteile und der Einfluss sozialer Medien sind stärker.

07.11.2023 | Stand: 07:17 Uhr

Jüdische Schulleitungen berichten von halb leeren Klassenzimmern. Eltern haben Angst, ihre Kinder in den Unterricht zu schicken. In Berlin kommt ein 14-Jähriger mit Palästina-Flagge in die Schule und streckt seinen Lehrer mit einem Kopfstoß nieder, als dieser ihm das Tragen verbietet. An bayerischen Schulen gehen Bombendrohungen ein, die Mails teils unterzeichnet mit " Hamas ": Seit die palästinensische Terrororganisation Israel angegriffen hat, summieren sich die antisemitischen Taten unter Jugendlichen. Dass sich "Du Jude!" hartnäckig als Schimpfwort auf den Pausenhöfen hält, ist inzwischen nurmehr ein kleiner Teil des Problems.

