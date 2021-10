Warum sich Walter Kohl über Jens Spahn ärgert

Sohn des Altkanzlers wartet, dass das Gesundheitsministerium die von ihm gelieferten Masken bezahlt. Das kontert: Alle mangelfreien Exemplare wurden honoriert.

22.10.2021 | Stand: 20:04 Uhr

Die Corona-Pandemie war für die deutsche Wirtschaft so etwas wie ein Faustschlag mitten in die Magengrube. Die Umsätze brachen ein, internationale Handelswege wurden von einem Tag auf den anderen abgeschnitten, die Unsicherheit, wie es weitergehen würde, machte Planungen nahezu unmöglich. Und doch bot gerade diese Notlage auch Nischen, in denen die Geschäfte geradezu explodierten. Die Beschaffung von Corona-Masken war eine davon: Die anfängliche Not brachte die Ministerien in Bund und Ländern dazu, horrende Preise für FFP2-Masken zu zahlen – Millionensummen gingen über den Tisch.