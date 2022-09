Was ist eine Teilmobilmachung? Das bedeutet Putins Anordnung

Putin hat die Teilmobilmachung in Russland angeordnet. Was bedeutet das und welche Folgen hat das für den Krieg in der Ukraine?

21.09.2022 | Stand: 10:19 Uhr

Russlands Präsident Wladimir Putin hat eine Teilmobilmachung der Streitkräfte in Russland angeordnet. Das gab er heute in einer Fernsehansprache bekannt. Die Teilmobilisierung soll noch heute am Mittwoch beginnen. Ein entsprechendes Dekret habe Putin bereits unterzeichnet. Es betrifft Reservisten und Menschen, die früher in der russischen Armee gedient haben.

Mit der Teilmobilmachung will Putin auch Personalprobleme an der Front in der Ukraine lösen. Was eine Teilmobilmachung ist und welche Folgen das hat, lesen Sie hier.

Was ist eine Teilmobilmachung?

Laut Putin bedeutet eine Teilmobilmachung, dass schrittweise 300.000 Reservisten eingezogen werden. Laut dem Präsidenten würden jene Bürger zu den Waffen gerufen, die der Reserve der russischen Streitkräfte angehören. „Allen voran“ solche, die in der Armee gedient haben, über Erfahrungn und militärische Fähigkeiten verfügen.

Putin versicherte, dass alle von der Teilmobilmachung betroffenen Reservisten den gleichen Status und die gleiche Bezahlung bekommen würden wie die jetzigen Vertragssoldaten. Vor dem Einsatz an der Front sollen die Reservisten militärisch geschult werden.

Laut Putin sei es das Ziel, die Region Donbass im Osten der Ukraine "zu befreien". Putin möchte zudem die russische Waffenproduktion verstärken. Dafür habe er bereits angeordnet, die notwendigen finanziellen Mittel zu erhöhen.

Der Buchstabe «Z» auf einem Gebäude, unter dem Soldaten der russischen Nationalgarde (Rosguardia) in der Stadt Sewastopol in der Ukraine entlangmarschieren. Knapp sieben Monate nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine hat Russland eine Teilmobilmachung der eigenen Streitkräfte angeordnet. Bild: Uncredited, AP, dpa

Was ist der Unterschied zwischen einer Teilmobilmachung und einer Generalmobilmachung?

Lesen Sie auch

Kremlchef unterzeichnet Dekret Ukraine-Krieg: Putin befiehlt Teilmobilmachung

Wie der Name bereits sagt, wird bei einer Teilmobilmachung nur ein Teil der Streitkräfte mobilisiert. In Russland sind das nun Reservisten und Menschen, die früher in der Armee gedient haben.

Studierende sollen nicht eingezogen werden.

Auch reguläre Rekruten, die ihren Wehrdienst leisten, sollen laut dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu nicht betroffen sein.

Bei der Generalmobilmachung werden alle verfügbaren Streitkräfte eines Landes mobilisiert.

Scheinreferenden in den ukrainischen Gebieten Luhansk, Donezk und Cherson angekündigt

Die Regionen Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine sowie das Gebiet Cherson im Süden des Landes haben bereits am Dienstag angekündigt, angebliche Referenden für den Beitritt zu Russland durchzuführen. Die Scheinreferenden sollen vom 23. bis 27. September durchgeführt werden. Sie werden weder von der Ukraine noch von der internationalen Gemeinschaft anerkannt. Sie gelten ebenso wie die nun ausgerufene Teilmobilmachung als Reaktion auf die aktuelle ukrainische Gegenoffensive im Osten des Landes.

Die aktuellen Entwicklungen im Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Newsblog.

Auf ähnliche Weise annektierte Russland 2014 die ukrainische Schwarzmeer-Halbinsel Krim. International wurde die Abstimmung nicht anerkannt. Auch diesmal wird die Abstimmung voraussichtlich nicht anerkannt. Der Westen reagierte mit Sanktionen. Russland hatte allerdings betont, sich durch die Sanktionen der EU und der USA nicht von seinen Zielen abbringen zu lassen.

Putin erwähnte in seiner Rede auch Atomwaffen

Russland werde alle Mittel einsetzen, um seine territoriale Unversehrtheit zu schützen, sagte Putin bei der Verkpndung der Teilmobilmachung in einer Fernsehansprache. Er erwähnte auch die Atomwaffen. Putin hat das strategische Nukleararsenal bereits in erhöhte Bereitschaft versetzen lassen zur Abschreckung für die Nato, sich in der Ukraine einzumischen. (mit dpa)

Bilderstrecke

Wladimir Putin - Das Leben des russischen Präsidenten

1 von 9 Wladimir Putin, Präsident der russischen Föderation, hat Truppen in die Ukraine geschickt. Wer ist der Staatslenker? Putins Leben und sein politischer Aufstieg. Bild: Alexei Druzhinin, Pool Sputnik Kremlin, dpa Wladimir Putin, Präsident der russischen Föderation, hat Truppen in die Ukraine geschickt. Wer ist der Staatslenker? Putins Leben und sein politischer Aufstieg. Bild: Alexei Druzhinin, Pool Sputnik Kremlin, dpa 2 von 9 Wladimir Wladimirowitsch Putin wurde am 7. Oktober 1952 in Leningrad, dem heutigen Sankt Petersburg, geboren. Seine Eltern waren Fabrikarbeiter, sein Vater Mitglied in der kommunistischen Partei. Putin ist der Drittgeborene, seine Geschwister starben jedoch im Kindesalter. Durch patriotische Spio... Bild: Alexei Nikolsky, Pool Sputnik Kremelin, AP, dpa Wladimir Wladimirowitsch Putin wurde am 7. Oktober 1952 in Leningrad, dem heutigen Sankt Petersburg, geboren. Seine Eltern waren Fabrikarbeiter, sein Vater Mitglied in der kommunistischen Partei. Putin ist der Drittgeborene, seine Geschwister starben jedoch im Kindesalter. Durch patriotische Spio... Bild: Alexei Nikolsky, Pool Sputnik Kremelin, AP, dpa 3 von 9 Putin begeistert sich für verschiedene Kampfsportarten. Er hat den schwarzen Gürtel im Judo und trainierte als Kind auch Boxen und Sambo. Der junge Putin prügelte sich offenbar häufig mit Gleichaltrigen. Bild: Anatoly Maltsev, epa, dpa (Archivbild) Putin begeistert sich für verschiedene Kampfsportarten. Er hat den schwarzen Gürtel im Judo und trainierte als Kind auch Boxen und Sambo. Der junge Putin prügelte sich offenbar häufig mit Gleichaltrigen. Bild: Anatoly Maltsev, epa, dpa (Archivbild) 4 von 9 Putin studierte zunächst Jura an der Universität Leningrad (heute Sankt Petersburg). Von 1975 bis 1982 war er im KGB, dem russischen Geheimdienst, aktiv und in der Auslandsspionage. Ab 1985 war Putin auch in der DDR in Dresden, deswegen spricht er fließend deutsch. Er hatte einen Mitgliedsausw... Bild: Alexei Nikolsky, Kremlin, dpa Putin studierte zunächst Jura an der Universität Leningrad (heute Sankt Petersburg). Von 1975 bis 1982 war er im KGB, dem russischen Geheimdienst, aktiv und in der Auslandsspionage. Ab 1985 war Putin auch in der DDR in Dresden, deswegen spricht er fließend deutsch. Er hatte einen Mitgliedsausw... Bild: Alexei Nikolsky, Kremlin, dpa 5 von 9 Putin war von 1983 bis 2014 mit der Deutschlehrerin Ljudmila Alexandrowna Otscheretnaja verheiratet und hat mit ihr zwei Töchter bekommen. Angeblich soll Putin mittlerweile mit der russischen Olympionikin Alina Kabajewa liiert sein. Genaues über sein Privatleben ist allerdings nicht bekannt, da... Bild: Mikhail Klimentyev, Pool Sputnik Kremlin, AP, dpa Putin war von 1983 bis 2014 mit der Deutschlehrerin Ljudmila Alexandrowna Otscheretnaja verheiratet und hat mit ihr zwei Töchter bekommen. Angeblich soll Putin mittlerweile mit der russischen Olympionikin Alina Kabajewa liiert sein. Genaues über sein Privatleben ist allerdings nicht bekannt, da... Bild: Mikhail Klimentyev, Pool Sputnik Kremlin, AP, dpa 6 von 9 1990 kam Putin aus Deutschland zurück in die UdSSR. Dort stieg der KGB-Offizier nach und nach auf der Karriereleiter nach oben. 1992 wurde er Vize-Bürgermeister von Sankt Petersburg. Von 1998 bis 1999 leitete er den Inlandsgeheimdienst FSB. Der damalige Präsident Boris Jelzin erklärte Putin a... Bild: Alexei Druzhinin, Kremlin, dpa 1990 kam Putin aus Deutschland zurück in die UdSSR. Dort stieg der KGB-Offizier nach und nach auf der Karriereleiter nach oben. 1992 wurde er Vize-Bürgermeister von Sankt Petersburg. Von 1998 bis 1999 leitete er den Inlandsgeheimdienst FSB. Der damalige Präsident Boris Jelzin erklärte Putin a... Bild: Alexei Druzhinin, Kremlin, dpa 7 von 9 In seinem ersten Jahr als Ministerpräsident lenkte Wladimir Putin die militärischen Aktionen im zweiten Tschtschenienkrieg und ging gegen Korruption vor. Er gewann dadurch in Russland an Beliebtheit. Im März 2000 wurde Putin zum Präsidenten von Russlands gewählt. Während er zuerst gemäßig... Bild: Alexei Druzhinin, Pool Sputnik Kremlin, dpa In seinem ersten Jahr als Ministerpräsident lenkte Wladimir Putin die militärischen Aktionen im zweiten Tschtschenienkrieg und ging gegen Korruption vor. Er gewann dadurch in Russland an Beliebtheit. Im März 2000 wurde Putin zum Präsidenten von Russlands gewählt. Während er zuerst gemäßig... Bild: Alexei Druzhinin, Pool Sputnik Kremlin, dpa 8 von 9 Nach zwei Amtszeiten als Kreml-Chef von 2000 bis ins Jahr 2008 konnte Wladimir Putin verfassungsmäßig nicht nochmal als russischer Präsident antreten. Von 2008 bis 2012 wurde deswegen der Putin-Anhänger Dmitri Medwedew zum russischen Präsidenten und Putin zum Ministerpräsidenten ernannt, fo... Bild: Alexei Nikolsky, Sputnik Kremlin Pool, AP, dpa Nach zwei Amtszeiten als Kreml-Chef von 2000 bis ins Jahr 2008 konnte Wladimir Putin verfassungsmäßig nicht nochmal als russischer Präsident antreten. Von 2008 bis 2012 wurde deswegen der Putin-Anhänger Dmitri Medwedew zum russischen Präsidenten und Putin zum Ministerpräsidenten ernannt, fo... Bild: Alexei Nikolsky, Sputnik Kremlin Pool, AP, dpa 9 von 9 Die Putin-Ära: Unter Putins langer Amtszeit hat das politische System Russlands autokratische Züge angenommen. Eine Volksabstimmung ermöglichte dem Kreml-Chef eine Sicherung seiner Vormachtstellung bis 2036: Die Abstimmung erlaubt dem Präsidenten, noch zweimal als Staatsoberhaupt zu kandidier... Bild: Uncredited, Pool Sputnik Kremlin, AP, dpa Die Putin-Ära: Unter Putins langer Amtszeit hat das politische System Russlands autokratische Züge angenommen. Eine Volksabstimmung ermöglichte dem Kreml-Chef eine Sicherung seiner Vormachtstellung bis 2036: Die Abstimmung erlaubt dem Präsidenten, noch zweimal als Staatsoberhaupt zu kandidier... Bild: Uncredited, Pool Sputnik Kremlin, AP, dpa 1 von 9 Wladimir Putin, Präsident der russischen Föderation, hat Truppen in die Ukraine geschickt. Wer ist der Staatslenker? Putins Leben und sein politischer Aufstieg. Bild: Alexei Druzhinin, Pool Sputnik Kremlin, dpa Wladimir Putin, Präsident der russischen Föderation, hat Truppen in die Ukraine geschickt. Wer ist der Staatslenker? Putins Leben und sein politischer Aufstieg. Bild: Alexei Druzhinin, Pool Sputnik Kremlin, dpa

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.