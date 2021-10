Was bewegt den Parteinachwuchs? Ein Treffen mit JuLis und Grüner Jugend

Ob es zu einer Ampel-Koalition kommt, hängt entscheidend von FDP und Grünen ab. Wie viel trennt und eint diese Parteien? Ein Treffen mit Vertretern der Jugend.

28.10.2021 | Stand: 15:46 Uhr

Die Idee kam ihm mitten in der Nacht. Zaim Sari konnte nicht schlafen in seiner Studentenwohnung in Garching bei München, auf einmal dachte er sich: „Ich muss etwas tun.“ Und das tat er. Noch in jener Nacht habe er eine Mail an die Grüne Jugend geschrieben, erzählt der 23-Jährige aus Bielefeld während er in der U-Bahn fährt. Sari, blauer Wollpullover, schwarze Hose, ist seit Sommer vergangenen Jahres Mitglied der unabhängigen Jugendorganisation von Bündnis 90/Die Grünen in München. Und damit einer von vielen jungen Menschen, die sich politisch engagieren.