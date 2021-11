Was macht Mario Draghi? Warum diese Frage Italien umtreibt

Der Ex-EZB-Manager hat die Wirtschaft in Schwung gebracht und die Stimmung im Land gedreht. Die Wahl des Staatsoberhaupts könnte Italien in neues Chaos stürzen.

18.11.2021 | Stand: 07:35 Uhr

Gerade noch waren Italien und seine Politik in aller Munde. Mario Draghi amtiert seit Februar als Ministerpräsident. Das Land liegt ihm zwar nicht zu Füßen. Aber die von Pandemie und Medien verängstigten Italiener sind in der großen Mehrheit ausgesprochen dankbar, dass in dieser schwierigen Phase jemand wie der ehema Aber die von Pandemie und Medien verängstigten Italiener sind in der großen Mehrheit ausgesprochen dankbar, dass in dieser schwierigen Phase jemand wie lige Chef der Europäischen Zentralbank mit ruhiger Hand das römische Politik-Chaos führt. Draghi gilt mit seinem internationalen Ansehen auch als wichtiger Mann in der EU und in der Welt – nach dem Ausscheiden der deutschen Kanzlerin Angela Merkel womöglich umso mehr. Doch gleichzeitig ist der 74-jährige Premierminister den undurchsichtigen Gesetzen römischer Hinterzimmer ausgeliefert.