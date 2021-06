Merkel warnt vor voll besetzten EM-Stadien

Kanzlerin Angela Merkel warnt vor vollen EM-Stadien. Grund ist die Delta-Variante des Coronavirus. Sie mahnte die UEFA zu verantwortungsvollen Entscheidungen.

22.06.2021 | Stand: 15:01 Uhr

Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) hat angesichts der aggressiven Delta-Variante des Coronavirus vor voll besetzen Stadien bei der Europameisterschaft gewarnt und die Europäische Fußball-Union (UEFA) zu verantwortungsvollen Entscheidungen gemahnt. "Ich hielte es nicht für gut, wenn voll besetzte Stadien dort sind", sagte Merkel am Dienstag nach einem Treffen mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Berlin mit Blick auf Großbritannien. Sie denke es zwar nicht, hoffe aber, dass die UEFA verantwortungsvoll mit der Lage umgehe, sagte Merkel.

In Großbritannien grassiert die Delta-Variante des Virus. Seit Tagen wird darüber diskutiert, ob die Halbfinal-Spiele und das Finale der EM wie geplant in London stattfinden sollen oder ob der Austragungsort gewechselt wird.

Merkel bedauert fehlende Einheit bei Reisebestimmungen innerhalb der EU

Merkel betonte, nachdem Großbritannien Virusvariantengebiet sei, müsse jeder, der von dort nach Deutschland zurückkomme, 14 Tage in Quarantäne - mit ganz wenigen Ausnahmen. Der Reiseverkehr sei sehr eingeschränkt. Sie unterstütze alle Anstrengungen der britischen Regierung, die notwendigen Hygienemaßnahmen walten zu lassen.

Erneut bedauerte Merkel, dass es in der EU "noch nicht gelungen ist, ein ganz einheitliches Verhalten der Mitgliedsstaaten bezüglich der Reisebestimmungen zu haben. Das schlägt zurück." Die Kanzlerin sagte, eine Situation wie in Portugal, wo massive Maßnahmen in der Stadt Lissabon ergriffen werden müssten, hätte man vielleicht vermeiden können. "Deshalb müssen wir hier noch stärker daran arbeiten", forderte Merkel. Man sei in der EU schon ziemlich gut in den vergangenen Monaten vorangekommen, "aber noch nicht da, wo ich mir wünsche, dass die Europäische Union sein sollte".

Merkel dankte der EU-Kommissionschefin für ihren Einsatz im Kampf gegen das Coronavirus: "Sie hat in dem ganzen Geschäft der Pandemiebekämpfung im Grunde keine Kompetenz, und treibt die Gesundheitsunion voran und hat da unglaublich viel erreicht." Dabei habe sie die volle deutsche Unterstützung.

