Die Bundesregierung baut erneuerbare Energien massiv aus, die Windkraft aber steckt in der Krise. Ein Nordex-Werk schließt, Siemens Gamesa kommt nicht auf die Beine. Woran das liegt.

26.05.2022 | Stand: 12:40 Uhr

Besonders drastisch ist die Situation derzeit bei Nordex in Rostock. Das Windenergie-Unternehmen stellt dort Flügel für Windkraft-Anlagen her. Ein boomendes Geschäft, möchte man meinen, schließlich will die Bundesregierung massiv die erneuerbaren Energien ausbauen. Doch weit gefehlt: Nordex plant, die Rotorblattproduktion an dem Standort Ende Juni einzustellen.

