William und Harry ziehen mal wieder an einem Strang

Die zerstrittenen Brüder William und Harry treffen in London aufeinander, um Prinzessin Diana zu ehren. Ob der Frieden von Dauer ist, wird sich zeigen.

02.07.2021 | Stand: 15:24 Uhr

Seite an Seite präsentieren sich Prinz William und Prinz Harry in diesem intimen Moment, setzen ein Lächeln auf und enthüllen dann das neue Denkmal zu Ehren ihrer Mutter, Prinzessin Diana. Die Bronzestatue im Sunken Garden des Kensington-Palasts überragt die beiden Brüder, die am Donnerstagnachmittag einige Sekunden andächtig vor dem freigelegten Kunstwerk stehen.

Es zeigt Lady Di umgeben von drei Kindern, um „die Universalität und den generationenübergreifenden Einfluss“ ihres Wirkens darzustellen. Es ist zudem ein Hinweis auf „ihre Rolle als Botschafterin für humanitäre Zwecke“, wie es heißt. Die Kleidung, Bluse, Rock sowie breiter Gürtel, und ihre Frisur sollen ihren letzten Lebensabschnitt widerspiegeln – also jene Zeit nach der Scheidung von Prinz Charles und dem Bruch mit dem Königshaus.

Die Beziehung der Brüder gilt als zerrüttet. Am Donnerstag herrschte angeblich ein Burgfrieden

Im Anschluss an die Enthüllung geben der Herzog von Cambridge und der Herzog von Sussex ein gemeinsames Statement ab: „Jeden Tag wünschen wir uns, sie wäre noch bei uns, und unsere Hoffnung ist, dass diese Statue für immer als Symbol für ihr Leben und ihr Erbe dient.“

Die beiden Prinzen hatten vor vier Jahren das Denkmal bei dem britischen Künstler Ian Rank-Broadley in Auftrag gegeben. „Heute, an dem Tag, an dem unsere Mutter 60 Jahre alt geworden wäre, erinnern wir uns an ihre Liebe, ihre Stärke und ihren Charakter“, erklären sie weiter. „Qualitäten, die sie zu einer Kraft für das Gute auf der ganzen Welt machten und unzählige Leben zum Besseren veränderten.“

Bilderstrecke

Das Leben von Lady Diana in Bildern

1 von 12 Lady Diana Frances Spencer wurde am 1. Juli 1961 in Sandringham, England, geboren. Sie stammte aus einer alten Adelsfamilie, die ihren Landsitz in Norfolk hatte. Bild: picture alliance / UPI/UPI/dpa Lady Diana Frances Spencer wurde am 1. Juli 1961 in Sandringham, England, geboren. Sie stammte aus einer alten Adelsfamilie, die ihren Landsitz in Norfolk hatte. Bild: picture alliance / UPI/UPI/dpa 2 von 12 1981 verlobte sie sich mit Englands Thronfolger Charles, dem Prinzen von Wales. Der hatte kurz zuvor noch ihre ältere Schwester gedatet. Bild: Str, picture alliance / dpa 1981 verlobte sie sich mit Englands Thronfolger Charles, dem Prinzen von Wales. Der hatte kurz zuvor noch ihre ältere Schwester gedatet. Bild: Str, picture alliance / dpa 3 von 12 Das Foto des Hochzeitkusses des damaligen Traumpaares ging am 29. Juli 1981 um die Welt. Hunderte Millionen verfolgten im Fernsehen, wie die damals 20 Jahre alte Diana Spencer den frisch angetrauten britischen Thronfolger Charles auf dem Balkon des Buckingham Palace küsst. Bild: epa PA, picture-alliance/ dpa Das Foto des Hochzeitkusses des damaligen Traumpaares ging am 29. Juli 1981 um die Welt. Hunderte Millionen verfolgten im Fernsehen, wie die damals 20 Jahre alte Diana Spencer den frisch angetrauten britischen Thronfolger Charles auf dem Balkon des Buckingham Palace küsst. Bild: epa PA, picture-alliance/ dpa 4 von 12 Ihr erstes Kind bekommen Diana und Charles 1982. Ihr erster Sohn trägt den Namen William. Bild: UPI, dpa Ihr erstes Kind bekommen Diana und Charles 1982. Ihr erster Sohn trägt den Namen William. Bild: UPI, dpa 5 von 12 1984 folgte das zweite Kind (links). Das Paar nannte ihn Henry. Heute kennt ihn die Welt unter seinem Spitznamen als Prinz Harry. Bild: Ron Bell epa, dpa 1984 folgte das zweite Kind (links). Das Paar nannte ihn Henry. Heute kennt ihn die Welt unter seinem Spitznamen als Prinz Harry. Bild: Ron Bell epa, dpa 6 von 12 Unvergessen: Prinzessin Diana tanzt mit Schauspieler John Travolta im Rahmen einer Party am 12. November 1985 im Weißen Haus in Washington (Archivfoto vom 12.11.1985). Bild: Courtesy Ronald Reagan Library, dpa/epa Unvergessen: Prinzessin Diana tanzt mit Schauspieler John Travolta im Rahmen einer Party am 12. November 1985 im Weißen Haus in Washington (Archivfoto vom 12.11.1985). Bild: Courtesy Ronald Reagan Library, dpa/epa 7 von 12 Wegen ihres wohltätigen Sinns wurde Diana auch "Prinzessin der Herzen" genannt. Unter anderem ging sie gegen den Einsatz von Landminen (Foto), gegen Hunger und Krieg in Afrika sowie gegen die Ausgrenzung von HIV-Infizierten vor. Bild: epa Antonio Cotrim Lusa, dpa Wegen ihres wohltätigen Sinns wurde Diana auch "Prinzessin der Herzen" genannt. Unter anderem ging sie gegen den Einsatz von Landminen (Foto), gegen Hunger und Krieg in Afrika sowie gegen die Ausgrenzung von HIV-Infizierten vor. Bild: epa Antonio Cotrim Lusa, dpa 8 von 12 Die Ehe zwischen Prinzessin Diana und Prinz Charles ging in die Brüche, sodass sie sich im Jahr 1995 auf Anraten der Queen scheiden ließen. Das Bild zeigt sie bei einem Theaterbesuch in London, einem der letzten Termine, die sie gemeinsam wahrnahmen. Bild: London Express, dpa Die Ehe zwischen Prinzessin Diana und Prinz Charles ging in die Brüche, sodass sie sich im Jahr 1995 auf Anraten der Queen scheiden ließen. Das Bild zeigt sie bei einem Theaterbesuch in London, einem der letzten Termine, die sie gemeinsam wahrnahmen. Bild: London Express, dpa 9 von 12 Diana starb in der Nacht vom 30. auf den 31. August 1997: Auf der Flucht vor Paparazzi in Paris prallte der Fahrer gegen einen Pfeiler im Autotunnel unter der Place de l'Alma. Auch Dianas damaliger Lebensgefährte, Dodi Al-Fayed, saß mit im Auto und starb. Bild: Lucas Dolega, epa/dpa Diana starb in der Nacht vom 30. auf den 31. August 1997: Auf der Flucht vor Paparazzi in Paris prallte der Fahrer gegen einen Pfeiler im Autotunnel unter der Place de l'Alma. Auch Dianas damaliger Lebensgefährte, Dodi Al-Fayed, saß mit im Auto und starb. Bild: Lucas Dolega, epa/dpa 10 von 12 Die Anteilnahme unter den Menschen war so groß, dass Tausende Blumensträuße vor dem Buckingham Palace und Kensington Palace lagen. Bild: Paul Vicente, epa/dpa Die Anteilnahme unter den Menschen war so groß, dass Tausende Blumensträuße vor dem Buckingham Palace und Kensington Palace lagen. Bild: Paul Vicente, epa/dpa 11 von 12 Am 6. September 1997 fand die Beerdigung von Lady Di in London. Tausende säumten die Straßen. Bild: epa Jones PA, dpa Am 6. September 1997 fand die Beerdigung von Lady Di in London. Tausende säumten die Straßen. Bild: epa Jones PA, dpa 12 von 12 Unvergessen die Bilder, wie der Herzog von Edinburgh (von links), Prinz William, Charles Graf Spencer, Lady Dianas Bruder, Prinz Harry und Prinz Charles hinter dem Auto mit dem Sarg Dianas liefen. Bild: dpa epa pool Unvergessen die Bilder, wie der Herzog von Edinburgh (von links), Prinz William, Charles Graf Spencer, Lady Dianas Bruder, Prinz Harry und Prinz Charles hinter dem Auto mit dem Sarg Dianas liefen. Bild: dpa epa pool 1 von 12 Lady Diana Frances Spencer wurde am 1. Juli 1961 in Sandringham, England, geboren. Sie stammte aus einer alten Adelsfamilie, die ihren Landsitz in Norfolk hatte. Bild: picture alliance / UPI/UPI/dpa Lady Diana Frances Spencer wurde am 1. Juli 1961 in Sandringham, England, geboren. Sie stammte aus einer alten Adelsfamilie, die ihren Landsitz in Norfolk hatte. Bild: picture alliance / UPI/UPI/dpa

Zu Ehren ihrer Mutter hätten William und Harry einen „Waffenstillstand“ vereinbart, wie die britische Presse zu wissen glaubte. Friede, wenigstens für einen kurzen Moment. Doch natürlich schwebt auch über diesem Termin die dunkle Wolke des Brüderzwists. Würden die Prinzen ihre Streitereien beiseite legen und sich wieder versöhnen? Das war die große Frage, die zuvor durch die Medien geisterte.

Insider zeigten sich skeptisch. „Wir werden sehen, dass sie sich professionell verhalten und sonst nichts“, sagte etwa Omid Scobie, Autor der inoffiziellen Biografie der Sussexes. Als Schritt in die richtige Richtung werteten Beobachter die Annäherung des entzweiten Brüderpaars trotzdem – „und sei es nur für heute, um ihre Mutter zu ehren“, wie einer anmerkte.

Zumindest dieDaily Mailverfiel sogleich in Jubelstimmung, als die ersten Bilder von der Statuen-Enthüllung öffentlich wurden. „Wiedervereinte Brüder“ schrieb sie über die Veranstaltung, die eigentlich als großes öffentliches Event begangen werden sollte. Kurzfristig wurde sie dann doch zur Privatveranstaltung erklärt.

Medienberichten zufolge lag das sowohl an den Streitereien zwischen den beiden Prinzen als auch an „Harrys Entschlossenheit, die Berichterstattung zu kontrollieren“. Und so verfolgte die Öffentlichkeit nicht live die Enthüllung, sondern sah lediglich aufgezeichnete Aufnahmen von der Zeremonie.

Die Statue steht in einem Teil des Palast-Parks, der Lady Diana immer besonders gefallen hat

Mehr als 4000 Blumen 50 verschiedener Arten wurden im neugestalteten „versunkenen Garten“ des Palastes in London gepflanzt, darunter hunderte weiße und pinke Tulpen, Rosen, Anemonen – und genau hundert von Dianas Lieblingsblumen Vergissmeinnicht. Sie sollen der Statue ihre volle Wirkung verleihen, erklärte Gartendesigner Pip Morrison.

Der Ort, an dem jetzt die Statue steht, hatte es Diana besonders angetan. Frühere Angestellte berichten heute noch, wie die Prinzessin gerne durch die Anlage spazierte, mit den Gärtnern plauderte und die Flora bewunderte. Bis zuletzt lebte sie im Kensington-Palast.

Ihre Söhne William und Harry arbeiteten seit 2017 an dem Denkmalprojekt. Sie begannen es, wenn man so will, in den guten Zeiten. Denn ihr Verhältnis ist inzwischen nach all den royalen Dramen, die in Seifenoper-Manier die Welt unterhielten, schwer belastet.

Als endgültig zerrüttet galt ihre Beziehung, nachdem der Herzog und die Herzogin von Sussex– Harry und Meghan – Anfang 2020 ihre Rollen als Royals in der ersten Reihe aufkündigten, nach Kalifornien auswanderten und seitdem immer wieder aus der Ferne gegen das Königshaus schießen. Tiefpunkt war ihr Skandalinterview mit US-Talkerin Oprah Winfrey. Mangelnde Unterstützung trotz Suizidgedanken bei Meghan, vom Palast befeuerte Falschnachrichten, Gefühlskälte und gar Rassismus warfen sie ihrer Verwandtschaft vor. Infolgedessen wurde vor allem Meghan auf der Insel zu so etwas wie einer Persona non grata entwickelt – zumindest beim Großteil der Medien und bei Fans der Royals.

Hunderte von ihnen pilgerten am Donnerstag zum Palasttor, an dem sie Fotos von Prinzessin Diana, Fahnen und Luftballons aufhängten und Blumen ablegten. Die Welt, so hieß es auf einem Plakat, „hat jemanden Besonderen verloren“. Diana ehrten sie als Menschen „mit einem Herzen aus purem Gold“.

Sie war am 31. August 1997 bei einem Autounfall in Paris gestorben. Und ihr plötzlicher Tod stürzte nicht nur die Monarchie in eine Krise, sondern löste auch eine beispiellose Welle der Bestürzung aus. „Das Trauern wurde eine öffentliche Aktivität, ein Gruppenereignis und ein bisschen wetteifernd“, erinnerte sich ein Journalist einmal an jene Tage. Wie man sich an das Treffen ihrer Söhne erinnern wird? Abwarten.

