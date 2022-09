Wird die Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin wiederholt?

Nach einer vorläufigen Einschätzung zieht der Berliner Verfassungsgerichtshof eine komplette Wiederholung der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus in Betracht.

28.09.2022 | Stand: 15:58 Uhr

Die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus könnte wiederholt werden. Der Berliner Verfassungsgerichtshof hält nach einer vorläufigen Einschätzung eine komplette Wiederholung für erforderlich. Das erklärte Gerichtspräsidentin Ludgera Selting am Mittwoch zum Auftakt der mündlichen Verhandlung. Grund dafür seien die vielen Wahlfehler. Sie waren nach der vorläufigen Einschätzung wohl mandatsrelevant. Nach Einschätzung des Gerichts hatten sie also Auswirkungen auf die Zusammensetzung des Parlaments und die Verteilung der Mandate. Nur durch eine komplette Wahlwiederholung könne ein verfassungskonformer Zustand herbeigeführt werden.

Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus überprüft

Gut ein Jahr nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus, die von Pannen überschattet war, deren Gültigkeit. Die mündliche Verhandlung am Mittwoch gilt als wichtiger Schritt bei der politischen und juristischen Aufarbeitung der Versäumnisse am 26. September 2021. Eine Entscheidung noch am Mittwoch wird nicht erwartet, ist aber theoretisch möglich.

Am 26. September 2021 wurden in Berlin der Bundestag, das Berliner Abgeordnetenhaus und die zwölf Bezirksverordnetenversammlungen gewählt. Hinzu kam ein Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungskonzerne. Es gab massive Probleme, wie falsche oder fehlende Stimmzettel. Das führte zeitweise zur Schließung von Wahllokalen und lange Schlangen davor mit teils stundenlangen Wartezeiten.

35 Einsprüche gegen Wahl in Berlin

Dem Gericht liegen insgesamt 35 Einsprüche gegen die Wertung der Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und den zwölf Bezirksparlamenten vor. Über vier davon soll zunächst verhandelt werden. Es geht dabei um die Beschwerden der Landeswahlleitung, der Innenverwaltung sowie der Parteien AfD und Die Partei. (mit dpa)

Sind Sie für eine Frauenquote in Politik und Wirtschaft?Sind Sie für eine Frauenquote in Politik und Wirtschaft?

Lesen Sie auch