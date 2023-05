Wird Jenny Elvers das neue It-Girl der CDU?

Schauspielerin Jenny Elvers drängt es in die Politik. Sie plant den Eintritt in die CDU. Statt prominenten Männern will sie sich nun der Lüneburger Heide widmen.

Der Begriff Luder stammt aus dem Mittelhochdeutschen und ist seit dem 13. Jahrhundert belegt. Er soll so viel wie "Lockspeise" bedeutet haben. Als solche präsentierte sich im weiteren Sinne ein paar hundert Jahre später auch die in Lüneburg gebürtige frühere Heidekönigin Jenny Elvers. Der Eventmanager Michael Ammer soll einmal über Elvers gesagt haben: "Ihr war immer klar, dass sie durch prominente Männer bekannt wird und permanent im Gespräch bleibt. Sie war die Mutter aller Luder!"

Jenny Elvers war mit Dieter Bohlen und Heiner Lauterbach zusammen

Und tatsächlich hat die Blondine mehr oder weniger bekannte Männer gesammelt wie andere Frauen vielleicht Handtaschen – von Dieter Bohlen bis Heiner Lauterbach reicht die Liste. Mit dem Eventmanager Goetz Elbertzhagen war sie verheiratet, mit dem Big-Brother-Sieger Alex Jolig hat sie einen Sohn.

Gut, das mit dem Schönheitswettbewerb ist lange her, und inzwischen hat Deutschlands erstes It-Girl eine Menge Lebenserfahrung gesammelt. Sie hat Alkoholabstürze hinter sich, ungezählte Trennungen, Versöhnungen, Playboy-Fotos und sie war im RTL-Dschungelcamp. Sogar ein Buch hat sie geschrieben. Zuletzt hatte sie Boulevardmedien zufolge mit dem Sänger Marc Terenzi ein Techtelmechtel.

Elvers will sich für die Lüneburger Heide einsetzen

Aus und vorbei. Von all den Feiern und dem Lotterleben hat die 51-jährige diplomierte Schauspielerin nun offenbar die Nase voll. Sie hat eine komplette berufliche Neuausrichtung angekündigt, mit der nun wirklich keiner gerechnet hat: Jenny Elvers will Politikerin werden.

Und sie hat sich auch schon entschieden, für welche Partei sie antreten will: nicht für die yogischen Flieger, nicht für die Tierschutzpartei und auch nicht für die Grünen. "Ich werde in die CDU eintreten. Ich möchte mich in der Lokalpolitik einbringen, denn meine Heimat, die Lüneburger Heide, liegt mir sehr am Herzen“, kündigte sie selbstbewusst in der Bild-Zeitung an. „Ich bin jetzt in dem Alter, wo ich auch an meine Heimat denke und etwas zurückgeben will, die Menschen haben hier auch immer viel für mich getan.“

CDU-Chef Merz hat sie persönlich im Bundestag empfangen

Die Schauspielerin scheint es tatsächlich ernst zu meinen. Dem Bundestag hat sie schon einen Besuch abgestattet. CDU-Chef Friedrich Merz empfing sie höchstpersönlich. Ein Thema hat sie auch schon, für das sie sich starkmacht: Jenny Elvers will eine neue geplante Bahntrasse von Hamburg nach Hannover verhindern, weil die Strecke quer durch die Lüneburger Heide führen würde.

