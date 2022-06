Wohin mit dem ESC? Die Schotten bringen sich ins Spiel

Findet der nächste ESC womöglich nun in Glasgow statt? Nach der Entscheidung gegen eine Austragung in der Ukraine hat die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon Bereitschaft gezeigt, Gastgeber für den Eurovision Song Contest zu werden.

Sie könne sich einen perfekten Veranstaltungsort am Ufer des Flusses Clyde vorstellen, schrieb Sturgeon am Freitag auf Twitter. Damit spielte sie offenbar auf die schottische Großstadt Glasgow an. Kurz darauf schob sie aber sicherheitshalber hinterher: "In der Tat könnte es mehrere mögliche Veranstaltungsorte in Schottland geben - lassen Sie uns darüber diskutieren!"

We wish @Eurovision could be in Ukraine but understand that in circumstances this isn’t possible.



However, I can think of a perfect venue on banks of the River Clyde!! @scotgov is happy to discuss with BBC, @GlasgowCC @EBU_HQ and others https://t.co/74YzxlWgWh