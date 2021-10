Olaf Scholz will den Lohn auf zwölf Euro anheben und das auch in einer Koalition mit der FDP durchsetzen. Dafür müssten beide Parteien einen Kompromiss schließen.

02.10.2021 | Stand: 08:00 Uhr

Kein anderes Wahlversprechen hat SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz so eng an seine Person gebunden wie die Zwölf. „Jetzt zwölf Euro Mindestlohn wählen“, mit diesem Versprechen warb der amtierende Finanzminister um Stimmen. Ein Kanzler Scholz müsste also beim Mindestlohn liefern, wenn er nicht sofort seine politische Glaubwürdigkeit verlieren will.