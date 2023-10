Zug mit Politikern fährt aus Versehen zum Disneyland

Ein Zug voller EU-Abgeordneter hält statt in Straßburg versehentlich in Disneyland – genau am hundertsten Geburtstag von Micky Maus.

17.10.2023 | Stand: 15:37 Uhr

Eine Dienstreise endete für mehrere EU-Abgeordnete unverhofft im vergnüglichen Disneyland in Paris – zumindest fast. In Brüssel gestartet, sollte die Fahrt planmäßig in Straßburg enden, kam jedoch durch einen Fauxpas des Bahnunternehmens SNCF aufs falsche Gleis. Et voilà: Nächster Halt, Disneyland !

Fahrt nach Disneyland bleibt von einigen EU-Abgeordneten unbemerkt

Grund für den Lapsus war laut dem Bahnunternehmen eine falsch gestellte Weiche, die den Zug zum Eingang des Vergnügungsparks leitete. Aussteigen durften die Abgeordneten leider nicht. Der Zug wendete und erreichte Straßburg mit 45 Minuten Verspätung. Christian Beck , Büroleiter des Grünen-EU-Abgeordneten Daniel Freund , war an Bord des Zugs, als die Durchsage kam: "Es gab da wohl einen Fehler am Bahnhof Charles de Gaulle ." Aufgeregte Freude, die ein solches Malheur wohl bei einer Klassenfahrt ausgelöst hätte, gab es unter den Abgeordneten nicht, wie Beck erzählt. "Die meisten waren vertieft in ihre Arbeit. Vielen war gar nicht klar, wo wir da eigentlich waren", sagt er. Verärgert über die Verspätung sei wohl niemand gewesen. "Wir im EU-Parlament sind einiges gewohnt", sagt der Büroleiter scherzhaft. Er freut sich, auf diesem Wege Micky Maus zu einem historischen Geburtstag gratulieren zu können: Denn Disney feierte am Montag sein 100-jähriges Jubiläum.

Der Grünen-Abgeordnete Daniel Freund saß währenddessen im Folgezug, fühlt sich durch den Vorfall jedoch an ein – nun ja, doch eher deutsches – Problem erinnert: "Solche Fehler kennt man sonst eher von der Deutschen Bahn. So wird die kostspielige und überflüssige Zwangspendelei nach Straßburg ein wenig aufgeheitert", sagt er.