Schüsse auf Baumarkt-Parkplatz in Berlin-Wedding - vier Verletzte

30.07.2021 | Stand: 21:08 Uhr

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Berlin-Wedding sind am späten Freitagnachmittag mehrere Schüsse gefallen. Laut Feuerwehr gab es vier Verletzte, drei Männer und eine Frau. Sie seien noch vor Ort medizinisch behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht worden, so ein Feuerwehrsprecher. Polizei und Feuerwehr rückten zu einem Großeinsatz aus. Der Einsatz laufe noch, teilte die Berliner Polizei auf Anfrage mit. Details zu den Hintergründen seien noch nicht bekannt.

Der Tatort ist nach Angaben eines dpa-Reporters nach wie vor abgesperrt, die Polizei hat eine Reihe von Augenzeugen nach ihren Beobachtungen befragt. Es seien noch zahlreiche Polizeikräfte am Einsatzort, darunter Streifen- und Kriminalpolizei.

