Tatort heute aus Bremen: Ein bisschen "Fast and Furious"

Der Tatort heute (02.04.2023) führt das Bremer Duo Moormann und Selb in einer Mord-Ermittlung in die jugendliche Autotuner-Szene. Lohnt sich "Donuts"?

03.04.2023 | Stand: 06:24 Uhr

"Donuts" heißt der Tatort heute aus Bremen. Der Krimi läuft am Sonntagabend (02.04.2023) im Ersten.

Liv Moormann und Linda Selb ermitteln nach einem Leichenfund im Hafen von Bremerhaven in der Tuning-Szene. Ein Fall mit rasanten Stunts und schnellen Schnitten, der auch ein Geheimnis einer der beiden Ermittlerinnen lüftet.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Bremen-Tatort heute (02.04.2023) im Schnellcheck

In Bremerhaven, einem der größten Automobilumschlaghäfen Europas, auf einem der Autoterminals wird eine Leiche gefunden – der Bereichsleiter der Fahrer liegt tot im Kofferraum eines Autos. Das Bremer Ermittler-Team mit Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) und Linda Selb (Luise Wolfram) nimmt die Ermittlungen auf und wird vom Bremerhavener Kollegen Robert Petersen (Patrick Güldenberg) unterstützt.

Dabei stoßen sie auf Marie (Luisa Böse), Gheorghe Rusu (Adrian But) und Oleg Rusu (Jonas Halbfas). Die drei Autotuner lassen heimlich Wagen mitgehen für nächtliche Rennen, messen sich beim "Donuts" drehen, wenn das Auto mit qualmenden Reifen im Kreis schliddert. Eines der Fahrzeuge entpuppt sich als ganz besonders brisant. Liv Moormann ist schnell mittendrin in der Auto-Tuning-Szene – und als gebürtige Bremerhavenerin begegnet sie nicht nur vergessenen Freunden, sondern wird auch mit der eigenen Familie konfrontiert.

Tatort-Kritik: Lohnt es sich, bei "Donuts" heute einzuschalten?

Im Tatort heute überlagert wieder einmal die persönliche Geschichte einer Ermittlerin die Krimihandlung. Regisseur Sebastian Ko hat, aller Action zum Trotz, mit "Donuts" zwar ein ansehnliches Familiendrama vorgelegt, nicht aber einen gelungenen Krimi. Zudem stellt sich die Frage, warum die starken Scauspieler des Bremer-Tatort-Teams derart unter ihren Möglichkeiten eingesetzt werden, schreibt Daniel Wirsching in unserer Tatort-Kolumne.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Bremen-Tatort heute

Liv Moormann: Jasna Fritzi Bauer

Linda Selb: Luise Wolfram

Marie: Luisa Böse

Georghe: Adrian But

Robert: Patrick Güldenberg

Lennard: Bozidar Kocevski

Mads Andersen: Dar Salim

Oleg: Jonas Halbfas

Jenny: Angelika Richter

Henning: Gunnar Titzmann

Frank: Oliver Törner

Pinkie: Matthieu Svetchine

Hanke: Tino Führer

Rufus: Bene Schulz

Tatort heute: Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort-Kommissare: Moormann und Selb sind die Ermittler in Bremen

Nach 18 Jahren war 2019 Schluss für Inga Lürsen (Sabine Postel) und Nils Stedefreund (Oliver Mommsen) in Bremen. Von 1997 bis 2001 ermittelte Lürsen bereits allein, von Dezember 2001 bis April 2019 bildete sie zusammen mit Stedefreund ein eher unspektakuläres, aber solides Tatort-Duo. 2021 folgte der Neustart und für das Duo übernahm ein Trio: Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer), Mads Andersen (Dar Salim) und Linda Selb (Luise Wolfram) heißen die neuen Kommissare beim Bremer Tatort.

Das Team könnte unterschiedlicher nicht sein: BKA-Beamtin Selb war schon in den letzten Tatort-Folgen zu sehen und unterstützte dort das alte Bremer Ermittler-Duo. Sie ist die Erfahrene im Team, smart und messerscharf in Ton und Technik. Moormann dagegen ist ein Neuling, in der Auftakt-Folge "Neugeboren" hat sie ihren ersten Tag in einer Mordkommission. Und der Däne Andersen will eigentlich zurück in die Heimat. Als Team funktionieren die drei mit locker-spöttischem Miteinander überraschend gut. Privat geben die Ermittler - anders als bei anderen Tatort-Teams - anfangs noch wenig preis von ihrem Leben.

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus Bremen

Sendetermine: So geht es mit dem Tatort am Sonntagabend weiter