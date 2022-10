Aldi Nord schließt viele Filialen im Winter früher als gewohnt

Aldi Nord passt seine Öffnungszeiten an. Als erster Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland. Das hat auch etwas mit der Energiekrise zu tun.

Es ist mächtig was los in der Lebensmittelbranche aktuell. Edeka und Rewe liefern sich einen Machtkampf mit dem amerikanischen Konzern-Riesen Mars. Das hat zur Folge, dass auch im Allgäu immer mehr Regale leer bleiben. Jetzt hat sich Aldi Nord via Twitter zu Wort gemeldet. Auf dem Kurznachrichtendienst teilte der Lebensmitteleinzelhändler mit, viele Filialen demnächst früher schließen zu wollen.

Aldi Nord hat wie das im Allgäu weit verbreitete Unternehmen Aldi Süd seinen Sitz in Essen in Nordrhein-Westfalen. Auf Twitter kündigte der Discounter an, aktiv einen Beitrag zum Energiesparen leisten zu wollen. Aus diesem Grund würden die Öffnungszeiten zahlreicher Märkte angepasst. Ab Allerheiligen, 1. November 2022, schließen viele Filialen um 20 Uhr. Diese Maßnahme gelte zunächst für die Winterzeit 2022/23. In einigen Bundesländern hat Aldi Nord verbreitet bis 22 Uhr geöffnet. Energie ist ein großer Kostenblock im Einzelhandel und fällt insbesondere für die Kühlung von Waren und die Beleuchtung an.

Muntere Diskussion zum Thema Öffnungszeiten

Unter dem Post auf Twitter entwickelte sich schnell eine muntere Diskussion zum Thema Öffnungszeiten. Einige kündigten an, zum Discounter von nebenan wechseln zu wollen. Andere begrüßten die Entscheidung und wünschten sich sogar eine Rückkehr zum früher üblichen Ende der Öffnungszeit von 18.3 Uhr.

Ein Wunsch zur Verkürzung der Öffnungszeiten ist nicht neu. Tegut-Geschäftsführer Thomas Gutberlet hatte sich in einem Brief an die Regierungen der Bundesländer gewandt und dafür geworben. „Kurzfristig würde eine Reduzierung helfen, Energie zu sparen. Langfristig würde es das Berufsbild im Einzelhandel wieder attraktiver machen“, hatte der Tegut-Chef im Gespräch mit der „Lebensmittel Zeitung“ gesagt.

