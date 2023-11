Bahn-Streik droht schon im November: GDL will schnell Ernst machen

Die Tarifverhandlungen der Deutschen Bahn mit der Lokführer-Gewerkschaft GDL starten. Reisende müssen sich wohl erneut auf Streiks einstellen - auch an Weihnachten.

Das Jahr 2023 war für Bahn-Reisende bisher nicht immer entspannt - lange Wartezeiten, Ausfälle und viel Stillstand an deutschen Bahnhöfen und auf den Eisenbahnstrecken. Hintergrund war der lange Tarifkonflikt zwischen der Deutschen Bahn , der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). In beiden Fällen wurde mittlerweile jeweils eine Einigung erzielt.

Doch nur wenige Monate später gibt es nun bereits die nächsten Tarifverhandlungen : Denn auch die GDL , die Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer , steht für Verhandlungen mit der Deutschen Bahn in den Startlöchern.

Tarifverhandlungen zwischen Bahn und GDL: Wann starten die Gespräche?

Die Tarifverträge zwischen GDL und DB liefen laut der Deutschen Bahn noch bis Ende Oktober. Bis dahin galt die Friedenspflicht und Streiks waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich. Die Tarifverhandlungen für einen neuen Vertrag beginnen im Herbst. Der erste Gesprächstermin war für den 9. November angesetzt.

Neuer Bahnstreik? Mitte November folgt die zweite Runde

Vor Beginn der Tarifverhandlungen am 9. November gab es zunächst Anzeichen, die sich aus Sicht der Beteiligten positiv lesen: Laut Frankfurter Rundschau legt die Deutsche Bahn bereits am Donnerstag der GDL ein Angebot vor, was für den Auftakt derartiger Gespräche dem Bericht zufolge eher ungewöhnlich ist. Das sollte sich bewahrheiten:

Die erste Offerte beinhaltet eine elfprozentige Entgelterhöhung (Laufzeit von 32 Monaten), erklärt die DB auf ihrer Website. Zudem stellt die Bahn eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 2850 Euro in Aussicht. Was der GDL nicht gefallen dürfte: Auf eine Arbeitszeitreduzierung von 38 auf 35 Stunden für Schichtarbeiter - bei vollem Lohnausgleich - lässt sich das Transportunternehmen Stand jetzt nicht ein.

Zudem zeigt sich GDL-Chef Claus Weselsky selbst kompromissbereit: "Das sind wir immer. Es ist noch nie vorgekommen, dass die Forderungen der GDL 'eins zu eins' bedient worden sind", schilderte der Gewerkschaftsführer im Bayerischen Rundfunk ( BR ).

Allerdings ist die erste Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt am Donnerstag ohne Einigung zu Ende gegangen, wie die Bahn schildert. Eine Eskalation blieb aus und weitere Gespräche wurden für den 16. und 17. November anberaumt.

GDL droht mit unbefristeten Bahn-Streiks - auch über Weihnachten

Schon vor Beginn der Tarifverhandlungen , hatte sich Weselsky zu Wort gemeldet, mit Bahnstreiks gedroht und einen "Weihnachtsfrieden" abgelehnt. Der dpa zufolge will er sich nicht lange mit Warnstreiks aufhalten, sondern die Gewerkschaftsmitglieder schnell in einer Urabstimmung über unbefristete Streiks abstimmen lassen. "Warum soll ich in irgendeiner Form nur ein kleines Tamtam veranstalten, wenn ich weiß, dass es auf die andere Seite keine Wirkung entfaltet?", sagte der GDL-Chef der dpa. Gegenüber unserer Zeitung sagte er "Die Beschäftigten der Bahn haben die Messer schon gewetzt und wollen die Auseinandersetzung". Weselsky hält einen Streik kurz vor Beginn der Verhandlungen für unausweichlich und glaube nicht, dass diese Tarifrunde ohne Streik auskommen werde.

Mit Warnstreiks oder unbefristete Streiks macht die GDL auch vor Weihnachten keinen Halt. Den " Weihnachtsfrieden ", den die Deutsche Bahn der Gewerkschaft laut der dpa vorgeschlagen hat, hat GDL-Chef Claus Weselsky abgelehnt. Der Grund: Man wisse noch nicht, wie sich die Verhandlungen entwickeln würden. Allerdings gab es am 9. November ein Stück weit Entwarnung für die Bahnreisenden. Streiks und Stillstand auf der Schiene sind zumindest bis zur nächsten Verhandlungsrunde unwahrscheinlich und GDL-Chef Weselsky sieht den Übergang zu wöchentlichen Verhandlungen als Erfolg und gibt eine vorsichtige Entwarnung bezüglich Arbeitskämpfen über die Weihnachtstage. "Die ganze Welt redet über den Weihnachtsfrieden ", sagte er. "Ich kenne ihn, und zwar seit Jahrzehnten. Wenn Sie die Historie bemühen, sehen Sie auch, wer zu Weihnachten jemals gestreikt hat: Die GDL war es nie", wird er bei der dpa zitiert.

Bahn-Streiks drohen ab November und über Weihnachten: Was bedeutet das für Reisende?

Aktuell gibt es noch keine konkreten Termine für einen Streik bei der Bahn. Wer also für den Zeitraum nach dem 9. November oder über die Weihnachtsfeiertage einen Zug gebucht hat oder eine Reise plant, muss zwar (noch) keine Angst haben, dass die Fahrt ausfällt, sollte sich aber vielleicht schon einmal mit der Möglichkeit eines Bahn-Streiks auseinandersetzen.

Bahn-Reisende haben übrigens im Falle eines Streiks bestimmte Rechte und können ihr Geld für das Ticket zurückholen.

Tarifverhandlungen mit der Bahn: Was fordert die GDL?

Die GDL hat ihre Forderungen für die Tarifverhandlungen 2023 mit der Deutschen Bahn bereits im Juni vorgestellt. Diese sind noch einmal deutlich schärfer, als es die Forderungen der EVG im Tarifkonflikt mit der Bahn waren. Die Hauptforderung beinhaltet laut einem Bericht des ZDF die Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden. Die GDL fordert zudem auch 555 Euro mehr im Monat und eine Inflationsprämie von 3.000 Euro.

Unter dem Namen "Fünf für Fünf" hat die GDL ihre fünf zentralen Forderungen für fünf Beschäftigungsgruppen - Arbeitnehmer beim Netzbetrieb, der Netzinstandhaltung, der Fahrzeuginstandhaltung, des Zugpersonals sowie Auszubildende - zusammengefasst. Dabei soll die Laufzeit des neuen Tarifvertrags maximal zwölf Monate betragen.

Das sind die zentralen Forderungen der GDL in der Übersicht: