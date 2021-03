Beamte in Deutschland bekommen ab April mehr Geld

Beamte in Deutschland bekommen ab April 2021 mehr Geld. Eine Gruppe ist von der Gehaltserhöhung allerdings ausgenommen.

03.03.2021 | Stand: 14:38 Uhr

Die Bundesregierung hebt die Gehälter der Beamten an, verzichtet aber selber auf eine Gehaltserhöhung. Das teilte ein Sprecher des Innenministeriums am Mittwoch in Berlin mit.

Seinen Worten zufolge wird das Tarifergebnis des öffentlichen Dienstes aus dem vergangenen Herbst auf die Beamten übertragen. Das bedeutet:

Zum 1. April 2021 steigen die Bezüge der Beamten um 1,2 Prozent.

Zum 1. April 2022 gibt es weitere 1,8 Prozent merhr für Beamte.

Bei Ministern und Staatssekretären werde die geplante Anhebung 2021 allerdings nicht vollzogen, so das Innenministerium.

Arbeitgeber und Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen hatten sich im Herbst nach zähem Ringen auf höhere Einkommen für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten verständigt.