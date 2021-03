Drogerie und Supermarkt: Wann kann man wo Corona-Selbsttests kaufen?

Corona-Selbsttests bei Aldi, Lidl und in Drogerien kaufen zu wollen, ist oft noch ein Glücksspiel. Wann ist wo Verkaufsstart? Der Überblick.

09.03.2021 | Stand: 09:13 Uhr

Wo kann man einen Corona-Selbsttests kaufen? Welcher Supermarkt hat - noch - Tests? Wann ist wo Verkaufsstart? Momentan ändern sich noch jeden Tag die Angaben. Hier der aktuelle Überblick, wann es wo Corona-Selbsttests zu kaufen gibt.

Corona-Selbsttests bei dm kaufen - ab wann?

Corona Selbsttests sind voraussichtlich ab Freitag, 12. März, in den dm-Märkten und online unter dm.de verfügbar, "wenn die an dm gelieferte Ware als verkehrsfähig eingestuft werden kann", so die Drogeriekette. Der Verkaufspreis liegt in den 2.040 dm-Märkten und im dm-Onlineshop zum Verkaufsstart unter fünf Euro. "Die Kunden können in der "Mein dm-App" und online unter dm.de abfragen, wie viele Tests im dm-Markt ihrer Wahl vorrätig sind", hieß es am Montag. Pro Person würden fünf Schnelltests verkauft.

"Bei den Selbsttests des Herstellers Boson rechnen wir mit einem Verkaufsstart ab der kommenden Woche, weil es hier Verzögerungen bei der Zulieferung gab", hieß es bei dm weiter.

Corona-Selbsttests bei Rossmann kaufen - ab wann?

Bei der Drogeriemarktkette Rossmann hieß es, sofern die Lieferungen wie geplant kämen, "können wir den Corona-Selbsttests voraussichtlich im Laufe der Woche in unseren Verkaufsstellen anbieten". Ursprünglich hatten beide Ketten den Verkaufsbeginn am Dienstag (9. März) in Aussicht gestellt, dies aber an notwendige Lieferungen gekoppelt - diese kamen offenbar nicht so schnell wie erhofft. "Da zu Beginn die Nachfrage größer sein kann als die vorhandenen Tests, wird die Abgabemenge pro Haushalt anfangs auf vier Stück begrenzt", so Rossmann.

Corona-Selbsttests bei Edeka, Rewe und Netto kaufen - ab wann?

Die Edeka -Supermärkte wollen die Tests "in Kürze" anbieten.

-Supermärkte wollen die Tests "in Kürze" anbieten. Rewe teilte mit, seine Supermärkte sollten mit Beginn der kommenden Woche sukzessive mit dem Verkauf von Selbsttests beginnen.

teilte mit, seine Supermärkte sollten mit Beginn der kommenden Woche sukzessive mit dem Verkauf von Selbsttests beginnen. Auch die Discount-Töchter der beiden Handelsunternehmen, Netto und Penny, wollen demnächst in den Verkauf der Corona-Selbsttests einsteigen.

Gibt es noch Corona-Selbsttests bei Aldi?

Bei Aldi war es bereits am Samstag losgegangen, die Packungen waren schnell ausverkauft. Eine Sprecherin von Aldi Süd erklärte am Montag, es sei weitere Ware unterwegs und es werde noch in dieser Woche Nachschub kommen. "Aufgrund der nach wie vor hohen Nachfrage kann es auch dann sein, dass die Tests zügig ausverkauft sind", so die Sprecherin. An der Kasse werde jeder Kunde weiterhin nur eine Packung bekommen. Eine Packung enthält fünf Tests.

Wann gibt es wieder Corona-Selbsttests bei Lidl?

Beim Discounter-Konkurrenten Lidl startete am Wochenende der Online-Verkauf der Selbsttests , auch hier war die Nachfrage groß und die Webseite war zwischenzeitlich nicht erreichbar. Am Montag hieß es auf der Seite nur, die Packungen seien "demnächst bestellbar".