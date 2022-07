Gasnotstand in Deutschland - So voll sind unsere Gasspeicher aktuell

Wie voll sind die Gasspeicher in Deutschland? Nachdem Russland die Lieferungen stark drosselt, blicken viele auf den aktuellen Füllstand. Hier ist er.

11.07.2022 | Stand: 07:01 Uhr

Wie voll sind die Gasspeicher in Deutschland? Rund 40 Standorte für Gasspeicher listet die Initiative Erdgasspeicher in Deutschland auf. Auch der Füllstand ist aktuell bekannt - nicht unwichtig, nachdem Russland im Juni die Gaslieferungen nach Deutschland stark gedrosselt und die Bundesregierung den Gasnotstand ausgerufen hat.

Hier eine Übersicht über den Füllstand der Gasspeicher in Deutschland aktuell, Standorte, und ihre Funktionsweise.

Wie ist der Füllstand der Gasspeicher aktuell in Deutschland?

Aktuell liegt der Füllstand der Gaspeicher in Deutschland bei 62,56 Prozent (Stand: 10.07.2022 abends).

03.07.: 61,85 Prozent

28.06.: 60,73 Prozent

24.06.: 59,28 Prozent

21.06.: 58,10 Prozent

15.06.: 55,95 Prozent

12.05.: 39,54 Prozent

08.05.: 38,44 Prozent

29.04.: 33,74 Prozent.

Eine tagesaktuelle Übersicht über den Füllstand gibt es auch hier bei der Gas Infrastructure Europe (GIE).

Gasverbrauch: Wie viel Gas braucht Deutschland pro Monat?

Der monatliche Gasverbrauch in Deutschland lag 2021 laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. bei 1,016 Milliarden kWh. Das waren 5,3 Prozent mehr als 2020. Am meisten Erdgas wird im Dezember und Januar verbraucht, am wenigsten im Juli und August.

Wie lange reicht der Gasvorrat in Deutschland?

Lesen Sie auch

Energie Der Habeck-Plan - wie eine schwere Gaskrise verhindert werden soll

Sofern die Gasspeicher tatsächlich voll sind, können sie Deutschland laut Bundesregierung "zwei bis drei durchschnittlich kalte Wintermonate mit Gas versorgen". Beim aktuellen Füllstand von etwas über 60 Prozent wären also sieben bis acht Wochen Versorgung gesichert.

Am 10. Juli wurde allerdings die Pipeline Nord Stream 1 erst einmal für zehn Tage abgeschaltet, für die jährlich stattfindenden Wartungsarbeiten. Ob Russland danach wieder Gas liefern wird, ist unklar.

Gasspeicher in Deutschland aktuell: Das sind die Standorte

Rönne

Etzel

Krummhörn

Jemgun

Nüttermoor

Huntorf

Harsefeld

Reitbrook

Bremen-Lesum

Kalle

Uelsen

Epe

Xanten

Rehden

Empelde

Kraak

Peckensen

Rüdersdorf

Bernburg

Staßfurt

Peißen

Allmenhausen

Bad Lauchstädt

Kirchheiligen

Reckrod

Stockstadt

Hähnlein

Frankenthal

Eschenfelden

Sandhausen

Fronhofen

Wolfersberg

Schmidhausen

Inzenham

Bierwang

Breitbrunn

Quelle: Initiative Energien Speichern e.V. (INES), ein Zusammenschluss von Betreibern deutscher Gas- und Wasserstoffspeicher, der nach eigenen Angaben 90 Prozent der deutschen Gasspeicherkapazitäten repräsentiert.

Wieviele Erdgas können die Gasspeicher in Deutschland speichern?

Das gesamte Fassungsvermögen an deutschen Gasspeichern liegt laut INES bei rund 23 Milliarden Kubikmetern Gas. Deutschland liege damit auf Rang 4 der weltweiten Speicherkapazitäten. Nur in den USA, der Ukraine und Russland gebe es noch größere Kapazitäten.

Auch der in Österreich gelegene Speicher in Haidach ist für Deutschland wichtig. Deshalb beschloss die Regierung in Wien Mitte Mai, dass dem Gazprom-Konzern künftig die Nutzung des für Deutschland wichtigen Speichers entzogen werden kann.

Wie funktioniert ein Gasspeicher?

Um Erdgas in einem Gasspeicher einlagern zu können, wird dieses zunächst einmal gefiltert und verdichtet und dann unter hohem Druck in den Speicher gepresst.

Um das stark abgekühlte Gas wieder aus dem Speicher zu bekommen, wird dieses in der Förderanlage erwärmt.

Außerdem wird das Gas in Trockentürmen getrocknet - während der Speicherung lagert das Gas nämlich Wasser ein.

Anschließend wird das Erdgas - das so genannte Arbeitsgas - über die Leitungen dorthin gepumpt, wo es benötigt wird.

Welchen Füllstand müssen Gasspeicher laut Gesetz haben?

Der Deutsche Bundestag hat im März das Gasspeicher-Füllstandsgesetz verabschiedet. Demnach müssen die Betreiber von Gasspeichern bestimmte Füllstandsvorgaben erfüllen. Gasspeicher müssen demnach gefüllt sein zu

80 Prozent am 1. Oktober

90 Prozent am 1. November und

40 Prozent am 1. Februar.

Gasspeicher in Deutschland: Wie kann ein Gas-Notstand verhindert werden?

Wirtschaftsminister Robert Habeck versprach im Juli, die Gasversorgung in Deutschland mit allen Mitteln gewährleisten zu wollen. „Das ist jetzt dieser Moment von 'Whatever it takes', es wird nicht passieren“, sagte er. Als Instrumente stehen der Bundesregierung die Verstaatlichung von Energieversorgern, milliardenschwere Finanzspritzen für den Gasimport, die Umlage der enormen Zusatzkosten auf alle Gaskunden sowie weitere Zuschüsse an die Verbraucher zur Verfügung. Letztes Mittel der Wahl ist ein Lieferstopp für Industriebetriebe.