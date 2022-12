Das ist der aktuelle Füllstand der Gasspeicher in Deutschland

Wie voll sind die Gasspeicher in Deutschland? Nachdem Russland die Lieferungen eingestellt hat, blicken viele auf den aktuellen Füllstand. Hier ist er.

16.12.2022 | Stand: 12:22 Uhr

Wie voll sind die Gasspeicher in Deutschland? Der aktuelle Füllstand der Erdgasspeicher ist ein wichtiges Thema, nachdem Russland die Gaslieferungen nach Deutschland 2022 zunächst stark gedrosselt, im Sommer dann sogar ganz gestoppt hat.

Hier die Übersicht über den Füllstand der Gasspeicher in Deutschland aktuell, ihre Standorte, ihre Funktionsweise beim Speichern von Erdgas, und die News zur Erdgas-Situation in Deutschland.

Wie ist der Füllstand der Gasspeicher aktuell in Deutschland?

Aktuell liegt der Füllstand der Gasspeicher in Deutschland bei 90,23 Prozent (-1,02 Prozent im Vergleich zum Vortag, Stand: 16.12.2022 morgens). Der Füllstand geht also in den vergangenen Tagen deutlich zurück.

07.12.: 96,00 Prozent

24.11.: 98,95 Prozent

15.11.: 100,00 Prozent

05.11.: 99,26 Prozent

27.10.: 97,93 Prozent

19.10.: 96,59 Prozent

04.10.: 92,53 Prozent

12.09.: 87,95 Prozent

01.08.: 68,55 Prozent

28.06.: 60,73 Prozent

15.06.: 55,95 Prozent

29.04.: 33,74 Prozent.

Eine tagesaktuelle Übersicht über den Füllstand gibt es auch hier bei der Gas Infrastructure Europe (GIE).

Gasverbrauch: Wie viel Gas braucht Deutschland pro Monat?

Der jährliche Gasverbrauch in Deutschland lag 2021 laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. bei 1016 Milliarden kWh (Quelle). Das waren 5,3 Prozent mehr als 2020. Am meisten Erdgas wird im Dezember und Januar verbraucht, am wenigsten im Juli und August.

Wie lange reicht der Vorrat beim Füllstand der Gasspeicher aktuell in Deutschland?

Wenn die Gasspeicher voll sind, können sie Deutschland laut Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, etwa zwei kalte Wintermonate reichen. "Die gut gefüllten Speicher werden uns im Winter helfen." Zugleich betonte der Behördenchef, dass die Speicher längst nicht für die ganze Heizperiode ausreichten und zusätzliche Anstrengungen nötig seien. "Wir brauchen mindestens 20 Prozent Einsparungen, damit wir durch den Winter kommen", so Müller Ende September in einem Interview.

Der Gasverbrauch in Deutschland lag in der 49. Kalenderwoche 5,2 Prozent unter dem durchschnittlichen Verbrauch der letzten vier Jahre. Er ist allerdings gegenüber der Vorwoche um 11,8 Prozent gestiegen, so die Bundesnetzagentur. "Das Sparziel wurde damit deutlich verfehlt."

Aktuelle News zum Füllstand der Gasspeicher in Deutschland

Der Füllstand der Erdgasspeicher in Deutschland hatte am 15. November die 100-Prozent-Marke erreicht . Seitdem leeren sich die Speicher Tag für Tag. Vom 12. auf den 13. Dezember etwa leerten sich die Gasspeicher um mehr als ein Prozent.

. Seitdem leeren sich die Speicher Tag für Tag. Vom 12. auf den 13. Dezember etwa leerten sich die Gasspeicher um mehr als ein Prozent. Russland hatte im Sommer angekündigt, Gaslieferungen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 Ende August wegen Wartungsarbeiten für drei Tage zu stoppen. Am 31. August wurde die Lieferung dann tatsächlich gestoppt - und nicht wieder aufgenommen.

Am 25. Juli hatte der russische Konzern Gazprom bereits angekündigt, die Gasmenge vom 27. Juli an auf 20 Prozent der maximalen Kapazität zu senken.

Nach dem Stopp der Gaslieferungen aus Russland kommt das Gas jetzt aus anderen Ländern. "Viele Menschen denken nur daran, dass wir kein Gas mehr aus Russland bekommen. Sie vergessen aber, dass es auch andere Lieferanten gibt, vor allem Norwegen und die Niederlande", sagt etwa Markus Last, Chef von Erdgas Schwaben. "Dazu kommen steigende Mengen Flüssiggas, die Europa erreichen, unter anderem aus den USA

Bei der Gaspreisbremse sollen Bürger und Unternehmen rückwirkend auch für Januar und Februar 2023 entlastet werden. Klar war bislang eine Entlastung ab März 2023 bis zum Frühjahr 2024. Wie funktioniert das - und was müssen Verbraucher tun, um an ihr Geld zu kommen? Hier der Überblick.

Katar wird Deutschland ab 2026 mit Flüssiggas versorgen. Das Geschäft soll über 15 Jahre laufen und ein jährliches Volumen von zwei Millionen Tonnen umfassen. Das entspricht knapp drei Prozent des jährlichen Gasverbrauchs. Einen entsprechenden Gas-Deal schlossen Katar und Deutschland Ende November ab.

Die Gasversorgung in Deutschland ist im Moment stabil, heißt es bei der Bundesnetzagentur. Die Versorgungssicherheit sei derzeit gewährleistet.

Gasspeicher in Deutschland aktuell: Das sind die Standorte

Rund 40 Standorte für Gasspeicher listet die Initiative Erdgasspeicher in Deutschland auf.

Rönne

Etzel

Krummhörn

Jemgun

Nüttermoor

Huntorf

Harsefeld

Reitbrook

Bremen-Lesum

Kalle

Uelsen

Epe

Xanten

Rehden

Empelde

Kraak

Peckensen

Rüdersdorf

Bernburg

Staßfurt

Peißen

Allmenhausen

Bad Lauchstädt

Kirchheiligen

Reckrod

Stockstadt

Hähnlein

Frankenthal

Eschenfelden

Sandhausen

Fronhofen

Wolfersberg

Schmidhausen

Inzenham

Bierwang

Breitbrunn

Quelle: Initiative Energien Speichern e.V. (INES), ein Zusammenschluss von Betreibern deutscher Gas- und Wasserstoffspeicher, der nach eigenen Angaben 90 Prozent der deutschen Gasspeicherkapazitäten repräsentiert.

Wieviele Erdgas können die Gasspeicher in Deutschland speichern?

Das gesamte Fassungsvermögen an deutschen Gasspeichern liegt laut INES bei rund 23 Milliarden Kubikmetern Gas. Deutschland liege damit auf Rang 4 der weltweiten Speicherkapazitäten. Nur in den USA, der Ukraine und Russland gebe es noch größere Kapazitäten.

Auch der Gasspeicher in Haidach bei Salzburg, der bislang nur an das deutsche Gasnetz angeschlossen war und vor allem Bayerns Haushalte und Industrieunternehmen mit Gas versorgte, ist für Deutschland wichtig. Im Juli erklärte Österreichs Regierung dann, dass man den wichtigen Gasspeicher schnell selbst anzapfen werde.

Wie funktioniert ein Gasspeicher?

Um Erdgas in einem Gasspeicher einlagern zu können, wird dieses zunächst einmal gefiltert und verdichtet und dann unter hohem Druck in den Speicher gepresst.

Um das stark abgekühlte Gas wieder aus dem Speicher zu bekommen, wird dieses in der Förderanlage erwärmt.

Außerdem wird das Gas in Trockentürmen getrocknet - während der Speicherung lagert das Gas nämlich Wasser ein.

Anschließend wird das Erdgas - das so genannte Arbeitsgas - über die Leitungen dorthin gepumpt, wo es benötigt wird.

Welchen Füllstand müssen Gasspeicher laut Gesetz haben?

Der Deutsche Bundestag hatte im März das Gasspeicher-Füllstandsgesetz verabschiedet. Nach einer inzwischen erneuerten Verordnung müssen die Betreiber von Gasspeichern bestimmte Füllstandsvorgaben erfüllen, nämlich einen Füllstand von

75 Prozent am 1. September

85 Prozent am 1. Oktober

95 Prozent am 1. November.

Alle drei Ziele wurden vorzeitig erreicht.

Gasspeicher in Deutschland: Wie kann ein Gas-Notstand verhindert werden?

Wirtschaftsminister Robert Habeck versprach im Juli, die Gasversorgung in Deutschland mit allen Mitteln gewährleisten zu wollen. Das Hilfspaket kam dann Ende September. So wird der Staat die Dezember-Abschlagszahlung der deutschen Gaskunden übernehmen, dazu wird der Gaspreis für Kunden von 2023 an zum Teil gedeckelt.

Die Entlastungen für Gas und Wärme sollen automatisch beim Kunden landen. Die Versorger errechneten die Entlastungen nach den gesetzlichen Vorgaben und gäben sie an ihre Kunden weiter, heißt es beim Verband kommunaler Unternehmen (VKU). Wenn Verbraucher und Verbraucherinnen ihrem Gaslieferanten etwa eine Einzugsermächtigung erteilt haben, müssen sie nichts weiter tun.