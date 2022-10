Gaskrise in Deutschland - So voll sind unsere Gasspeicher aktuell

Wie voll sind die Gasspeicher in Deutschland? Nachdem Russland die Lieferungen eingestellt hat, blicken viele auf den aktuellen Füllstand. Hier ist er.

23.10.2022 | Stand: 07:43 Uhr

Wie voll sind die Gasspeicher in Deutschland? Der aktuelle Füllstand der Erdgasspeicher ist ein wichtiges Thema, nachdem Russland die Gaslieferungen nach Deutschland 2022 stark gedrosselt, zuletzt sogar gestoppt hat.

Hier die Übersicht über den Füllstand der Gasspeicher in Deutschland aktuell, ihre Standorte, ihre Funktionsweise beim Speichern von Erdgas, und die News zur Erdgas-Situation in Deutschland.

Wie ist der Füllstand der Gasspeicher aktuell in Deutschland?

Aktuell liegt der Füllstand der Gasspeicher in Deutschland bei 96,82 Prozent (+0,06 Prozent im Vergleich zum Vortag, Stand: 22.10.2022).

19.10.: 96,59 Prozent

16.10.: 95,28 Prozent

04.10.: 92,53 Prozent

29.09.: 91,50 Prozent

26.09.: 91,02 Prozent

18.09.: 89,67 Prozent

12.09.: 87,95 Prozent

01.08.: 68,55 Prozent

19.07.: 65,05 Prozent

28.06.: 60,73 Prozent

15.06.: 55,95 Prozent

08.05.: 38,44 Prozent

29.04.: 33,74 Prozent.

Eine tagesaktuelle Übersicht über den Füllstand gibt es auch hier bei der Gas Infrastructure Europe (GIE).

Gasverbrauch: Wie viel Gas braucht Deutschland pro Monat?

Der jährliche Gasverbrauch in Deutschland lag 2021 laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. bei 1016 Milliarden kWh (Quelle). Das waren 5,3 Prozent mehr als 2020. Am meisten Erdgas wird im Dezember und Januar verbraucht, am wenigsten im Juli und August.

Wie lange reicht der Vorrat beim Füllstand der Gasspeicher aktuell in Deutschland?

Wenn die Gasspeicher tatsächlich voll sind, können sie Deutschland laut Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, etwa zwei kalte Wintermonate reichen. "Die gut gefüllten Speicher werden uns im Winter helfen." Zugleich betonte der Behördenchef, dass die Speicher längst nicht für die ganze Heizperiode ausreichten und zusätzliche Anstrengungen nötig seien. "Um eine Gasnotlage im Winter zu vermeiden, müssen zusätzlich die angestoßenen Projekte zur Erhöhung der Gasimporte realisiert werden." Dabei bezog er sich auf neue Flüssiggas-Terminals an Deutschlands Küste, die zum Jahreswechsel ihre Arbeit aufnehmen sollen. Und: Es muss gespart werden. "Wir brauchen mindestens 20 Prozent Einsparungen, damit wir durch den Winter kommen", so Müller Ende September in einem Interview.

Aktuelle News zum Füllstand der Gasspeicher in Deutschland

Russland hatte im Sommer angekündigt, Gaslieferungen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 Ende August wegen Wartungsarbeiten für drei Tage zu stoppen. Am 31. August wurde die Lieferung dann tatsächlich gestoppt - und nicht wieder aufgenommen.

Am 25. Juli hatte der russische Konzern Gazprom bereits angekündigt, die Gasmenge vom 27. Juli an auf 20 Prozent der maximalen Kapazität zu senken.

Russland will nach einem kurzen Lieferstopp wieder Gas durch Österreich nach Italien pumpen. Es sei mit den italienischen Abnehmern eine Lösung gefunden worden, teilte der russische Staatskonzern Gazprom am 5. Oktober mit.

Nach dem Stopp der Gaslieferungen aus Russland kommt das Gas aus anderen Ländern. "Viele Menschen denken nur daran, dass wir kein Gas mehr aus Russland bekommen. Sie vergessen aber, dass es auch andere Lieferanten gibt, vor allem Norwegen und die Niederlande", sagt etwa Markus Last, Chef von Erdgas Schwaben. "Dazu kommen steigende Mengen Flüssiggas, die Europa erreichen, unter anderem aus den USA

Hat Ihr Gas-Versorger die richtige Mehrwertsteuer angesetzt? Ist die Gasumlage fälschlicherweise drin? Worauf Kunden bei Abschlag und Rechnung achten sollten, lesen Sie hier.

Bilderstrecke

Das ist die umstrittene Gaspipeline Nord Stream

Bild: dpa 1 von 17 Die Geschichte der Ostsee-Pipeline Nord Stream, die Gas von Russland nach Deutschland liefern soll, beginnt bereits 1997. Damals wird in ersten Machbarkeitsstudien untersucht, wo die Gasleitungen in der Ostsee verlaufen könnten. Bild: dpa Die Geschichte der Ostsee-Pipeline Nord Stream, die Gas von Russland nach Deutschland liefern soll, beginnt bereits 1997. Damals wird in ersten Machbarkeitsstudien untersucht, wo die Gasleitungen in der Ostsee verlaufen könnten. Bild: dpa

Gasspeicher in Deutschland aktuell: Das sind die Standorte

Rund 40 Standorte für Gasspeicher listet die Initiative Erdgasspeicher in Deutschland auf.

Rönne

Etzel

Krummhörn

Jemgun

Nüttermoor

Huntorf

Harsefeld

Reitbrook

Bremen-Lesum

Kalle

Uelsen

Epe

Xanten

Rehden

Empelde

Kraak

Peckensen

Rüdersdorf

Bernburg

Staßfurt

Peißen

Allmenhausen

Bad Lauchstädt

Kirchheiligen

Reckrod

Stockstadt

Hähnlein

Frankenthal

Eschenfelden

Sandhausen

Fronhofen

Wolfersberg

Schmidhausen

Inzenham

Bierwang

Breitbrunn

Quelle: Initiative Energien Speichern e.V. (INES), ein Zusammenschluss von Betreibern deutscher Gas- und Wasserstoffspeicher, der nach eigenen Angaben 90 Prozent der deutschen Gasspeicherkapazitäten repräsentiert.

Wieviele Erdgas können die Gasspeicher in Deutschland speichern?

Das gesamte Fassungsvermögen an deutschen Gasspeichern liegt laut INES bei rund 23 Milliarden Kubikmetern Gas. Deutschland liege damit auf Rang 4 der weltweiten Speicherkapazitäten. Nur in den USA, der Ukraine und Russland gebe es noch größere Kapazitäten.

Auch der Gasspeicher in Haidach bei Salzburg, der bislang nur an das deutsche Gasnetz angeschlossen war und vor allem Bayerns Haushalte und Industrieunternehmen mit Gas versorgte, ist für Deutschland wichtig. Im Juli erklärte Österreichs Regierung dann, dass man den wichtigen Gasspeicher schnell selbst anzapfen werde.

Wie funktioniert ein Gasspeicher?

Um Erdgas in einem Gasspeicher einlagern zu können, wird dieses zunächst einmal gefiltert und verdichtet und dann unter hohem Druck in den Speicher gepresst.

Um das stark abgekühlte Gas wieder aus dem Speicher zu bekommen, wird dieses in der Förderanlage erwärmt.

Außerdem wird das Gas in Trockentürmen getrocknet - während der Speicherung lagert das Gas nämlich Wasser ein.

Anschließend wird das Erdgas - das so genannte Arbeitsgas - über die Leitungen dorthin gepumpt, wo es benötigt wird.

Welchen Füllstand müssen Gasspeicher laut Gesetz haben?

Der Deutsche Bundestag hatte im März das Gasspeicher-Füllstandsgesetz verabschiedet. Nach einer inzwischen erneuerten Verordnung müssen die Betreiber von Gasspeichern bestimmte Füllstandsvorgaben erfüllen, nämlich einen Füllstand von

75 Prozent am 1. September

85 Prozent am 1. Oktober

95 Prozent am 1. November.

Zumindest das September- und das Oktober-Ziel wurden vorzeitig erreicht.

Gasspeicher in Deutschland: Wie kann ein Gas-Notstand verhindert werden?

Wirtschaftsminister Robert Habeck versprach im Juli, die Gasversorgung in Deutschland mit allen Mitteln gewährleisten zu wollen. Das Hilfspaket kam dann Ende September. Und 200 Milliarden Euro gegen explodierende Energiepreise sind eine Summe, die sich nur schwerlich vorstellen lässt. Doch wie viel der Abwehrschirm dem einzelnen bei der Strom- und Gasrechnung bringen wird, hat die Bundesregierung noch nicht erklärt. Noch arbeitet Wirtschaftsminister Robert Habeck an der Ausgestaltung. Klar ist nur, dass nicht der gesamte Verbrauch subventioniert werden soll, sondern nur ein bestimmter Anteil.