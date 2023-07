Erst ab Mittwoch arbeiten Bürger für sich selbst statt für den Staat

Rein rechnerisch arbeiten die Bürgerinnen und Bürger erst ab Mittwoch für ihr eigenes Portemonnaie statt für Steuer und Abgaben. Es gibt aber Entlastung.

10.07.2023 | Stand: 20:28 Uhr

Wer den symbolischen Zeitpunkt nicht verpassen möchte, sollte sich am besten den Wecker stellen: Der diesjährige Steuerzahlergedenktag wird am Mittwochmorgen um 05.12 Uhr begangen. Ab dann arbeiten die Bürgerinnen und Bürger rein rechnerisch nicht mehr für den Staat, sondern für den eigenen Geldbeutel. Die gute Nachricht dabei ist, dass der Steuerzahlergedenktag in diesem Jahr etwas früher kommt, die Abgabenlast im Vorjahresvergleich also leicht gesunken ist. Der Rückgang ist mit 0,3 Prozentpunkten indes nur minimal. „Unterm Strich können wir sagen, dass die Belastung der Deutschen weiterhin sehr hoch ist“, warnte der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel.

Die vom Steuerzahlerbund alljährlich neu berechnete Einkommensbelastungsquote beläuft sich in diesem Jahr auf 52,7 Prozent. So viel behalten der Fiskus und die Sozialversicherungen vom Einkommen ein. Ab dem 12. Juli erst arbeiten die Menschen in Deutschland also für die eigene Tasche, dieser Tag hat sich – mit einigen Abweichungen – über die lange Sicht immer weiter nach hinten verschoben.

Unter anderem die gesenkte Mehrwertsteuer auf Gas entlastet - aber nur minimal

Die kleine, kaum spürbare Entlastung um 0,3 Prozentpunkte ergibt sich unter anderem aus steuerlichen Entlastungen bei der Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme sowie durch teilweise gesunkene Immobilienpreise. Gleichzeitig wurden aber im Bereich der Sozialversicherungen mehr Beiträge erhoben, so etwa bei der Arbeitslosen- sowie der Pflegeversicherung.

Die Berechnungen zum Steuerzahlergedenktag lösen regelmäßig Kritik von Ökonomen aus. Sie monieren, dass etwa Krankenkassen- und Rentenbeiträgen individuelle Leistungen gegenüberstehen und sie bei der Abgabenlast deshalb nicht mitgezählt werden dürfen. Dem Steuerzahlerbund sind diese Vorhaltungen bekannt. Natürlich sei das Geld nicht einfach weg, sagte Holznagel und betonte gleichzeitig: „Wir wollen eine Diskussion darüber beflügeln, ob die Abgabenbelastung weiterhin so hoch sein muss."

Gestützt werden die BdSt-Zahlen durch Berechnungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD): Unter 38 Industriestaaten rangiert Deutschland bei Steuern und Abgaben nach Belgien auf Platz zwei. Während der Steuerzahlerbund bei seinen Berechnungen auf das Volkseinkommen zurückgreift, nimmt die OECD das Bruttoinlandsprodukt als Grundlage und kommt so auf eine Abgabenquote von durchschnittlich 40,8 Prozent bei einem verheirateten Paar mit Kindern. Belgien erreicht 45,5 Prozent. Im Schnitt aller OECD-Staaten liegt die Abgabenlast bei 29,4 Prozent.

Präsident des Bundes der Steuerzahler fordert Reformen

Holznagel rief die Regierung vor diesem Hintergrund erneut zu Reformen auf. Im Steuerbereich könne es „zügig und unkompliziert“ Entlastungen über den Solidaritätsbeitrag geben, erklärte er. Trotz des Abbaus der kalten Progression gebe es darüber hinaus weiterhin Änderungsbedarf beim Einkommensteuertarif. Der Verbandspräsident nannte als Beispiel die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro: Wer Vollzeit arbeite, Single sei und durch die Erhöhung eine Einkommensverbesserung von 22 Prozent erfahren habe, müsse mit einer um 50 Prozent höheren Steuerlast leben. „Deswegen ist in diesem Bereich unbedingt eine Reform des Einkommensteuertarifs notwendig, um Netto-Entlastungseffekte zu erzielen.“ Am anderen Ende des Steuertarifs wiederum greife der Spitzensteuersatz viel zu früh. „Facharbeiter sind mit einem Bein in der Spitzenbesteuerung schon drin“, sagte Holznagel.

Wer wissen möchte, wie es um die persönliche Abgabenlast bestellt ist, kann sie sich auf der Internetseite des Steuerzahlerbundes ausrechnen lassen.