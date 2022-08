Kaltes Wasser, dunkle Kuppel: Der Staat will beim Energiesparen Vorbild sein

Der Bundestag hat ein Spar-Konzept beschlossen, kaltes Wasser für die Abgeordneten gehört dazu. So soll der Verbrauch um zehn bis 15 Prozent sinken.

02.08.2022 | Stand: 07:01 Uhr

Die hell strahlende Kuppel des Reichstages ist ein Symbol Berlins. Auch in der Nacht soll sie leuchten als Zeichen der Herrschaft des Volkes. Doch in der Energiekrise in der Folge des Ukraine-Krieges geht es an das Eingemachte. Das Symbol wird ausgeknipst. Ab 24 Uhr geht das Licht aus. Die dunkle Kuppel ist die sichtbare Energiesparmaßnahme des Parlamentes. Doch dabei bleibt es nicht. Schließlich soll der Energieverbrauch zwischen zehn und 15 Prozent gesenkt werden.

Der Ältestenrat hat deshalb gegen den Widerstand der AfD Weiteres beschlossen. Die Abgeordneten und deren Mitarbeiter bekommen in ihren Büros kein warmes Wasser mehr und müssen sich mit kaltem die Hände waschen. Die Techniker des Bundestages gehen in diesen Tagen durch die Gänge und schalten die Durchlauferhitzer aus. Spiegelbildlich zum kalten Wasser wird die Kühlung der Büros gedrosselt. Die Klimaanlage wird um zwei Grad hochgeschaltet.

Ab Herbst maximal 20 Grad in den Büros

Im Herbst, wenn es draußen kälter wird, sollen hingegen die Räume auf maximal 20 Grad geheizt werden. Bislang gab es zwei Grad mehr. Nicht alles kann auf Knopfdruck geändert werden. Heizung und Klimaanlage werden per Computer gesteuert, genauso wie die Beleuchtung. Die Steuerungsprogramme müssen dazu erst angepasst werden.

Abgeordnete und Verwaltung sitzen nicht nur im Reichstag, zum Parlament gehören mehrere Gebäudekomplexe. Weil der Bundestag auf über 730 Abgeordnete angeschwollen ist, musste ein zusätzlicher Behelfsbau errichtet und weitere Räumlichkeiten angemietet werden. Mehr Parlamentarier und mehr Referenten brauchen mehr Platz und mehr Energie. Immerhin wurde beim Umzug von Volksvertretung und Regierung von Bonn nach Berlin vor mehr als 20 Jahren bereits Wert auf Energieeffizienz gelegt. Die Energieausweise der verschiedenen Liegenschaften zeigen keine Top-Werte was die Energieeffizienz angeht, liegen aber im grünen Bereich.

Die radikale Maßnahme, das Parlament über die Ferien komplett herunterzufahren, hat bei den darin vertretenen Parteien keine Unterstützung. Auch wenn keine Debatten und Ausschusssitzungen angesetzt sind, arbeitet der Bundestag im Rumpfbetrieb weiter. Die Mitarbeiter der Abgeordneten kümmern sich um Bürgeranfragen und die Verwaltung zieht weiter ihre Bahnen. Besucher können sich anschauen, wie es im hohen Haus der Demokratie ausschaut. Laut Bundestag sind es täglich zwischen 2000 und 3000. Aus diesem Grund kann die Beleuchtung in den Fluren nicht komplett ausgeschaltet, sondern höchstens gedimmt werden.

Wirtschaftsminister Habeck: "Zehn Prozent gehen immer"

Ähnlich wie der Bundestag durchforsten auch alle Ministerien derzeit, wie sie weniger Strom und Gas verbrauchen können. Vorreiter war das Haus von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), dessen Arbeit praktisch aus nichts anderem besteht, als genügend Energie für den Winter zu beschaffen. „Zehn Prozent Einsparung geht immer“, sagte Habeck Mitte April, wie es manchmal seine flapsige Art ist. Die Minister lassen nachts nur noch dort beleuchten, wo es die Sicherheit erfordert. Klimaanlagen pusten keine eiskalte Luft mehr in die Büros. In den Büros des Wirtschaftsministeriums darf es jetzt zum Beispiel bis zu 26 Grad warm werden. Wenn der Sommer ausgeklungen ist, müssen sich die Beamten aller Häuser darauf einstellen, Pullover mitzubringen.

Die Anstrengungen folgen dem Ziel, weniger Gas aus Russland importieren zu müssen. Die Sorge ist groß und nicht unberechtigt, dass Wladimir Putin als Vergeltung für westliche Waffenlieferungen an die Ukraine und beißende Wirtschaftssanktionen gegen Russland den Gashahn zudreht. Die Bundesregierung arbeitet deshalb intensiv daran, dass kein Gas mehr verfeuert wird, um in Kraftwerken Strom zu erzeugen. Das soll die Reserven schonen, damit genug Brennstoff bleibt für Wohnungen und die Industrie.

Doch das ist schwieriger, als es auf den ersten Blick scheint. In der Hälfte der Gaskraftwerke wird auch Fernwärme erzeugt, die nicht ersetzt werden kann. In Süddeutschland braucht es die Gaskraftwerke, damit das Stromnetz nicht zusammenbricht. Über die Verlängerung der Laufzeiten von Kernkraftwerken streitet die Ampel bitterlich. Zehn Prozent geht immer, ist an dieser Stelle eine schwierige Übung.