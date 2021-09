Rückruf von Ingwer-Pulver und Bockshornkleeblättern

Die Firma "Global Foods Trading GmbH" hat ihre Gewürzprodukte Bockshornkleeblätter und Ingwer-Pulver zurückgerufen.

02.09.2021 | Stand: 18:52 Uhr

Wegen Rückständen von Pflanzenschutzmitteln sind zwei Gewürzprodukte zurückgerufen worden. Betroffen sind Bockshornkleeblätter und Ingwer-Pulver von der Biebesheimer Firma "Global Foods Trading GmbH", wie das Portal lebensmittelwarnung.de am Donnerstag mitteilte. Zum einen geht es demnach um das Produkt "MDH Peacock Kasoori Methi Bockshornkleeblätter" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum Dezember 2022 ("Dec 2022"/Lot-Nr. 341). Hier sei eine Überschreitung des Rückstandshöchstgehalts des Pflanzenschutzmittels Chlorpyrifos festgestellt worden. Hersteller ist den Angaben nach MDH Mahashian Di Hatti Ltd. in Indien.

Im Fall des Ingwer-Pulvers "SCHANI Ginger Powder - Ingwer, gemahlen" wird wegen der Überschreitung des Rückstandshöchstgehalts von Ethylenoxid gewarnt. Das Produkt hat das Haltbarkeitsdatum 08/23 (Lot-Nr. L2776/AK/W33). Nach Angaben von lebensmittelwarnung.de geht es jeweils um die Verpackungseinheit von 100 Gramm.

Die Bockshornkleeblätter wurden demnach in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt vertrieben. Das Ingwerpulver wurde in Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen verkauft.