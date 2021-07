"Sie haben 1 neue Voicemail": Polizei warnt vor übler SMS-Masche

"Sie haben 1 neue Voicemail": Wer so eine SMS bekommt, sollte äußerst vorsichtig sein. Dahinter kann eine üble Masche stecken, warnt die Polizei in Kempten.

16.07.2021 | Stand: 11:57 Uhr

Nachrichten von Abzockern und Betrügern sind für die meisten Handy-Besitzer nichts Neues. Doch die Tricks der Kriminellen ändern sich regelmäßig. So warnt die Polizei in Kempten jetzt vor einen weiteren, aktuellen Masche.

Im konkreten Fall erhalten Betroffene eine SMS mit der Nachricht „Sie haben 1 neue Voicemail“. Zum Abruf der vermeintlichen Sprachnachricht sollen sie auf einen Link in der SMS klicken. Dieser Link führt allerdings nicht zu der erwarteten Sprachnachricht, sondern installiert eine neue App auf dem Mobiltelefon.

So ging es kürzlich auch einer 51-jährigen Frau, die sich bei der Polizei in Kempten meldete. Bei ihr hatte die App die Kontrolle über den SMS-Versand ihre Handys übernommen und im Anschluss tausende SMS verschickt. Der Frau entstand so ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Der Fachbegriff für diese Form der Kriminalität ist Smishing.

Smishing ist eine Wortschöpfung aus den Begriffen SMS (Kurznachrichten) und Phishing (Diebstahl von Zugangsdaten über gefälschte Nachrichten oder E-Mails).

Die gefälschten SMS enthält einen Link, der die Nutzer auf eine Website leitet, auf der sie zum Beispiel sensible Informationen preisgeben sollen, oder es wird eine Schadsoftware installiert.

Betroffen sind vor allem Nutzerinnen und Nutzer von Android-Geräten, doch auch iPhone- und iPad-Nutzer sollten aufmerksam sein, denn kein mobiles Betriebssystem kann vor solchen Angriffen schützen.

Wie schütze ich mich vor Schadprogrammen am Smartphone?

Hier rät die Polizei:

Tippen Sie auf keinen Fall auf den Link in SMS-Nachrichten. Ignorieren sie solche Mitteilungen, auch wenn sie über angebliche Gewinnspiele oder ähnliches informiert.

Fragt Ihr Telefon, ob eine App installiert werden soll, bestätigen Sie auf keinen Fall.

Richten Sie über Ihren Mobilfunk-Anbieter eine Drittanbietersperre ein.

Das sollten Sie tun, wenn die dubiose App bereits installiert wurde: