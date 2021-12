Immobilienkredite sind hoch im Kurs - Experten erwarten steigende Zinsen

Baufinanzierungen bleiben aktuell dank niedriger Zinsen im Trend. Wer nun über einen Baukredit nachdenkt, sollte sich laut Experten aber besser beeilen.

20.12.2021 | Stand: 09:28 Uhr

Mit der starken Nachfrage nach Immobilien hat sich der Boom bei Baufinanzierungen in Deutschland fortgesetzt. Von Januar bis Oktober kletterte das Neugeschäft von Banken und Sparkassen auf 235 Milliarden Euro nach 228 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum, zeigt eine am Montag veröffentliche Studie der Beratungsgesellschaft PwC. Damit stehe 2021 ein Rekordjahr bevor, wenngleich das Wachstum im Herbst etwas nachgelassen habe.

Baukredite boomen wegen niedriger Zinsen und hoher Sparquoten

Der Bestand der Baufinanzierungen legte in den ersten zehn Monaten auf 1,47 Billionen Euro zu und übertrifft laut der Angaben damit bereits das Volumen im gesamten Jahr 2020 (1,39 Billionen). Für Banken sind Baukredite eine wichtige Einnahmequelle im Dauer-Zinstief. Allerdings gingen die Margen in dem Geschäft angesichts des starken Wettbewerbs zurück. Hypothekenbanken und Bausparkassen profitierten am meisten vom Boom der Baukredite.

"Niedrige Zinsen, eine hohe Sparquote und steigende Inflationsraten dürften sich weiter günstig auf den Wachstumstrend bei Baufinanzierungen auswirken", sagt Tomas Rederer, Partner bei PwC Deutschland. Eine hohe Inflation macht Sachwerte wie Immobilien attraktiv im Vergleich zu Bankguthaben, die aktuell schnell an Wert verlieren.

Experten rechnen für 2022 mit steigenden Immobilienkrediten

Doch mit der hohen Inflation werden Immobilienkredite nach Einschätzung von Experten im neuen Jahr etwas teurer. "Ich rechne damit, dass die Zinsen für Baufinanzierungen im kommenden Jahr um 0,25 bis 0,5 Prozentpunkte steigen", sagt Max Herbst, Gründer der Frankfurter FMH-Finanzberatung. Kaum jemand glaube an stark steigende Zinsen an den Kapitalmärkten, doch mit der hohen Inflation stünden Zentralbanken unter Druck, ihre Geldpolitik zumindest straffen. (Lesen Sie auch: Freie Wähler fordern Wohnbau-Offensive in Kaufbeuren)

Damit dürfte auch das allgemeine Zinsniveau steigen. Nach Angaben von FMH liegen die Zinsen für zehnjährige Baufinanzierungen derzeit im Schnitt bei knapp einem Prozent pro Jahr. Auch der Münchner Immobilienfinanzierer Interhyp rechnet mit leichten Zinsanstiegen. (Lesen Sie auch: Lindner verteidigt Milliarden-Umschichtung im Bundeshaushalt)

Lesen Sie auch