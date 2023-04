Twix heißt wieder Raider - zumindest für kurze Zeit

Aus Twix wird wieder Raider: Der Schokoriegel kehrt im Sommer im 80er-Jahre-Look für kurze Zeit zurück in den Handel.

18.04.2023 | Stand: 10:01 Uhr

"Raider heißt es Twix" hieß es 1991 in den Schokoriegel-Werbespots von Mars. Über 30 Jahre später erlebt der Kult-Schokoriegel ein Comeback. "Raider" kehrt im Sommer für eine kurze Zeit wieder zurück in die Supermarkt-Regale, teilt der Mars-Konzern mit.

1976 wurde der Schokoriegel "Raider" auf den deutschen Markt gebracht. 1991 folgte die Umbenennung in "Twix". Der Hintergrund: Der Riegel hieß bereits in anderen Ländern "Twix" und das Unternehmen wollte einen einheitlichen Namen.

"Raider"-Sonderedition kommt in die Supermärkte

Nun kehrt der Keks-Riegel mit Karamell und Schokolade als Limited Retro Edition in der Optik der 1980er Jahre zurück in den Handel. Wer sich schon darauf freut, wieder den "Raider"-Geschmack von früher zu erleben, wird aber enttäuscht: An der Rezeptur und dem Geschmack ändert sich nichts. Der Riegel wird wie das "Twix" schmecken. Lediglich die Verpackung erinnert an früher.

Ab dem 19. Juni 2023 wird die "Raider"-Sonderedition an die Supermärkte ausgeliefert. Den Schokoriegel wird es als Einzel-Riegel und im Multipack geben.

"Raider" wird in nicht in allen Supermärkten erhältlich sein

Allerdings wird der limitierte Retro-Riegel nicht in allen Supermärkten zu finden sein. Edeka hat die Mars-Proukte aus dem Sortiment genommen. Grund ist ein Streit über die Einkaufspreise von Mars.

"Raider" kommt übrigens nicht zum ersten Mal seit der Namensänderung zurück in den Handel. Zuletzt gab es im Sommer 2019 eine Reto-Edition zum 40-jährigen Jubiläum des Riegels zu kaufen.

(Lesen Sie auch: Nach Wrigley's Aus: Diese acht Produkte von früher gibt es nicht mehr)

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.