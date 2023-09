Was ist Stagflation und warum ist sie so problematisch?

Wenn Stagnation und Inflation zusammentreffen, wird es schwierig. Das ist keine Situation, in die eine Volkswirtschaft kommen will. Denn da herauszufinden, ist hart.

25.09.2023

Stagflation , das mal vorneweg, ist kein Zustand, der volkswirtschaftlich anzustreben wäre. Ganz im Gegenteil. Es ist quasi vom Regen in die Traufe kommen. Und ist man da erst mal drin, wird es schwierig.

Das erklärt sich schon beim Blick darauf, wie sich das Wort zusammensetzt. Denn darin stecken Stagnation und Inflation. Von einer Stagflation spricht man folglich, wenn die Wirtschaft nicht wächst, sprich stagniert, und gleichzeitig vieles immer teurer wird, die Preise steigen, folglich Inflation herrscht.

Wie Stagnation, Inflation und Stagflation zusammenhängen

Der Makroökonomie-Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ( DIW ), Alexander Kriwoluzky, sagt: "In Deutschland haben wir gerade genau diesen Zustand. Er stellt insofern eine Herausforderung für die Wirtschaftspolitik dar, als eine Bekämpfung der Inflation, zum Beispiel wenn die Zentralbank den Leitzins erhöht, in der Regel das Wachstum verschlechtert, also die Stagnation verstärkt, eine Bekämpfung der Stagnation aber wiederum die Inflation antreibt."

Zum Hintergrund: Die Europäische Zentralbank (EZB) hat jüngst zum zehnten Mal seit Juni 2022 den Leitzins auf nunmehr 4,5 Prozent angehoben. Eben weil die Inflation weiter zu hoch ist. Stand September gehen die EZB-Experten davon aus, dass die durchschnittliche Teuerung im Euroraum dieses Jahr bei 5,6 Prozent liegen wird.

Für 2024 prognostiziert man 3,2 Prozent – die Werte gehen also langsamer zurück als bisher erwartet, und von den angestrebten zwei Prozent ist man noch weit entfernt. In dieser Situation fehlt es zumindest Deutschland an Schwung. Die Industriestaatenorganisation OECD prognostiziert der größten Volkswirtschaft der Europäischen Union für das laufende Jahr ein Minus von 0,2 Prozent und für das kommende Jahr lediglich ein Plus von 0,9 Prozent.

Problem: Die Wirtschaft in Deutschland schwächelt

Damit ist einerseits ein von der EZB gewünschter Effekt erreicht. Denn um die Inflation zu verringern, soll die wirtschaftliche Dynamik eingebremst werden. Der Mechanismus geht so: Höhere Zinsen verteuern Kredite, was dann die Nachfrage bremst und so den hohen Inflationsraten entgegenwirken kann. Allerdings sind teurere Kredite andererseits zugleich eine Last für die ohnehin schwächelnde Wirtschaft . Das sieht man in Deutschland zum Beispiel besonders gut an der darbenden Baubranche .

Wie es weitergeht? Bis angehobene Leitzinsen ihre volle Wirkung entfalten, geht Zeit ins Land. Timing ist gefragt.

