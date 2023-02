Will Minister Habeck den Einbau neuer Öl- und Gasheizungen ab 2024 untersagen?

Noch ist es nicht bestätigt: Laut Gesetzentwurf soll ab 2024 der Einbau von Öl- und Gasheizungen verboten werden. Das will wohl Minister Habeck. Die FDP nicht.

28.02.2023 | Stand: 08:27 Uhr

Es soll in einem Gesetzentwurf stehen: Deutschlands Wirtschaftsminister Robert Habeck will künftig Öl- und Gasheizungen verbieten. In einem ersten Schritt soll das bereits ab 2024 der Fall sein. Das jedenfalls berichtet die Bild. Der Umstieg auf klimafreundliche(re) Heizungen würde so weiter vorangetrieben.

Künftig sollen dann nur noch Heizsysteme auf Basis von mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energien eingebaut werden dürfen. Diese Voraussetzung erfüllen den Angaben zufolge nur noch Fernwärme-Anlagen, Wärmepumpen und Biomasse-Kessel. Im Umkehrschluss bedeutet dies das Aus für Öl- und Gasheizungen.

FDP kündigte Widerstand gegen Pläne an

Bei Schäden an Heizungen solle es eine Übergangszeit von drei Jahren geben. Dann aber müssten die entsprechenden Vorgaben erfüllt werden. So steht es den Angaben zufolge im Entwurf zur Reform des Gebäude-Energiegesetzes (GEG). Bereits eingebaute Öl- und Gas-Heizungen dürfen nur noch maximal 30 Jahre laufen.

Die FDP kündigte Widerstand gegen die Pläne an.