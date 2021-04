Zwei Millionen Menschen in Griechenland mindestens einmal geimpft

1,3 Millionen Griechen haben die erste Impfung erhalten. 691 000 Menschen bereits die zweite. Die griechischen Inseln sollen bis zum Sommer "Covid-frei" sein.

08.04.2021 | Stand: 14:42 Uhr

In Griechenland sind zwei Millionen Menschen mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. Dies teilte Regierungssprecherin Aristotelia Peloni am Donnerstag in Athen mit. Der griechischen Impfstatistik zufolge sind bislang gut 1,3 Millionen der insgesamt rund 11 Millionen Einwohner Griechenlands einmal geimpft. Rund 691 000 Menschen haben zudem bereits die zweite Impfung erhalten.

Regierungschef Kyriakos Mitsotakis: "Lassen Sie sich impfen."

Am Mittwochabend hatte der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis alle Bürger erneut aufgerufen, das Angebot wahrzunehmen: "Ich bitte Sie, lassen Sie sich impfen", sagte er bei einem Fernsehinterview. Die Impfung sei der beste Weg, aus der Pandemie herauszukommen.

Die griechische Impfstrategie ist flexibel. So wurden zunächst die ältesten Bürger geimpft, nun aber erhalten zum Teil auch jüngere Inselbewohner das Vakzin, um die griechischen Inseln für die Tourismus-Saison "Covid-frei" zu machen. Täglich werden nach offiziellen Angaben derzeit mehr als 55 000 Menschen geimpft.

Corona-Pandemie: Anzahl der Neuinfektionen im europäischen Vergleich niedrig

Die Anzahl der Neuinfektionen in Griechenland ist im europäischen Vergleich weiterhin recht niedrig. Allerdings hat das Gesundheitssystem unter der jahrelangen Finanzkrise des Landes stark gelitten und gerät wegen Corona immer wieder an seine Grenzen. Am Mittwoch hatte die griechische Gesundheitsbehörde 3445 Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert.

Lesen Sie auch: „Impfmarathon“ in Oberstdorf: 709 Oberallgäuer an einem Tag geimpft

Lesen Sie auch