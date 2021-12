Weltmeister Verstappen will 2022 gleich wieder angreifen

Der neue Formel-1-Weltmeister Max Verstappen will die Saison 2022 genau so beginnen, wie er das WM-Jahr 2021 beendet hat: mit einem Sieg.

22.12.2021 | Stand: 07:34 Uhr

"Mit dem Titel ist mehr Ruhe da. Mein Traum war immer, die WM einmal zu gewinnen. Alles, was jetzt kommt, ist ein Bonus", sagte der 24 Jahre alte Niederländer in der Dokumentation "MAXimum VERSTAPPEN - Der fliegende Holländer" von Servus TV. "Aber beim ersten Rennen will ich wieder gewinnen." Die Rekordsaison mit 23 Rennen beginnt mit dem Grand Prix von Bahrain am 20. März.

Verstappen hatte in einem umstrittenen letzten Grand Prix des Jahres in Abu Dhabi erst auf der letzten Runde Mercedes-Pilot Lewis Hamilton noch im WM-Kampf abgefangen. Der Engländer verpasste es, mit einem achten Titel alleiniger Rekordweltmeister vor Michael Schumacher zu werden. Anschließend hatten die Silberpfeile die Wertung angefochten, auf eine Berufung verzichteten sie schließlich aber.

Für Hamilton hat sein Dauerrivale Verstappen nach wie vor großen Respekt. "Am Ende war es okay. Natürlich haben wir unsere Momente gehabt und waren vielleicht aufeinander böse. Wir hatten aber auch schöne Duelle und Überholmanöver", sagte der 34. Weltmeister der Formel-1-Historie. "Der Respekt ist also immer noch da."