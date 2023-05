Wie ein Beißer die Brücke über die Leiblach in Wigratzbad zerlegt

Beim Abriss des 70 Jahre alten Bauwerks in Wigratzbad frisst sich ein Bagger mit Spezialwerkzeug Stück für Stück durch den letzten Brückenbogen. Dann ist die Konstruktion zerstört, der Schutt liegt in der Leiblach. Wie es an der Baustelle weitergeht.

09.05.2023 | Stand: 11:08 Uhr

Langsam rollt der Bagger zur Kante. Darunter fließt die Leiblach, in der schon ein ordentlicher Haufen Bauschutt liegt. Bruno Huber, der im Führerhaus des Baggers sitzt, fährt den Greifarm aus. Noch verbindet ein letzter Brückenbogen aus Beton das Wigratzer und das Hergatzer Ufer. Der Großteil der 70 Jahre alten Brücke, über die die B32 bis vor kurzem verlief, ist am Montagvormittag bereits abgebrochen. Nächste Woche beginnt an dieser Stelle der Bau der neuen Brücke.

