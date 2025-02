Hier sehen Sie heute die Abfahrt der Frauen aus Saalbach im TV und Stream

Abfahrt heute (8.2.25) der Damen in Saalbach live im TV, Stream und in der Mediathek: Morgen, am Samstag, startet das nächste Damen-Rennen bei der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm (Österreich). Übertragen ZDF, ARD und Eurosport das Rennen im TV und Stream? Hier die Übersicht.

Ski-WM in Saalbach: Wann startet die Abfahrt der Frauen heute?

Nach dem Super-G am vergangenen Donnerstag geht es für die Frauen jetzt mit den Speed-Disziplinen bei der alpinen Ski-WM weiter. Die Abfahrt am Samstag, 8. Februar, startet um 11.30 Uhr in Saalbach-Hinterglemm..

Abfahrt der Frauen in Saalbach: Wer überträgt das Rennen im TV und Livestream?

Gute Nachrichten für alle Fans der Ski-WM in Saalbach: Der Super-G der Frauen wird im Free-TV übertragen. Wer unterwegs ist, kann den Stream live aus Österreich nutzen.

8. Februar: Abfahrt der Frauen ab 11.15 Uhr im Ersten und im Livestream

Auch auf dem Sportsender Eurosport kann man das Rennen anschauen.

8. Februar: Abfahrt der Frauen ab 11.10 Uhr auf Eurosport 1

Auch der österreichische Sender ORF1 überträgt die Heim-WM. Die Übertragung der Abfahrt der Frauen beginnt um 11.25 Uhr.

Abfahrt der Frauen morgen bei der Ski-WM in Saalbach: Wer sind die Favoritinnen?

Traum-Moment beim Super-G am Donnerstag: Die Österreicherin Stephanie Venier siegt vor heimischem Publikum vor Federica Brignone. Platz 3 teilen sich die Amerikanerin Lauren Macuga und die Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie.

Auch in der Abfahrt setzen die Österreicher auf Venier. Zwei Siege kann sie in dieser Disziplin in ihrer Karriere verbuchen, außerdem die Silbermedaille bei der WM in St. Moritz 2017.

TV-Übertragung der Abfahrt: DSV-Team hat Luft nach oben

Aber auch die Italienerinnen um Federica Brignone werden den Österreicherinnen die Piste nicht kampflos überlassen. Brignone führt aktuell die Abfahrtswertung im Weltcup sowie die Gesamtwertung an.

Für das DSV-Team ist noch Luft nach oben. Kira Weidle-Winkelmann fuhr nur auf Platz 23, für eine Überraschung sorgte allerdings Emma Aicher, die sich über den sechsten Platz freuen konnte.