Hier sehen Sie die Herren-Abfahrt bei der Ski-WM heute live im TV und Stream

Wann findet die Abfahrt der Herren statt? Live im Free-TV, kostenlosen Stream und in der Mediathek startet laut Zeitplan heute am Sonntag (9.2.2025) die WM-Abfahrt der Männer in Saalbach-Hinterglemm. In der Übertragung im Fernsehen und Stream wird der Abfahrts-Weltmeister 2025 bei der alpinen Ski-WM 2025 in Österreich ermittelt. Titelverteidiger ist der Schweizer Ski-Superstar Marco Odermatt, der vor zwei Jahren Gold holte.

Am Freitag triumphierte Odermatt bereits beim WM-Super-G 2025 - er gewann damit bei Weltmeisterschaften in allen Disziplinen, in denen er antritt (Abfahrt, Super-G und Riesenslalom). Bei den Frauen wurde am Samstag etwas überraschend die USA-Amerikanerin Breezy Johnson Abfahrts-Weltmeisterin 2025 in Saalbach. Heute am Sonntag folgt mit dem WM-Abfahrts-Showdown der Männer der Schlusspunkt des Speed-Wochenendes im Programm von Saalbach.

Wann startet die Abfahrt in Saalbach? Wer überträgt Ski alpin heute? Hier der Zeitplan für die TV-Übertragung, den Live-Stream und die Ausstrahlung in der Mediathek der Abfahrt heute der Herren bei der alpinen Ski-WM 2025.

Ski-WM heute: Abfahrt live in Saalbach der Herren - TV-Sender, Zeitplan am Sonntag, Stream und Mediathek 2025

Sonntag, 9.2.2025 - Abfahrt in Saalbach live, Herren

11.30 Uhr: Abfahrt heute live - Männer in Saalbach/Österreich

Fernsehen: live in der ARD (“Das Erste“, ab 11.10 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 11.10 Uhr) und auf ORF 1 (ab 10.30 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Ski-WM live im TV: Wer überträgt die Abfahrt der Männer heute?

Ski alpin heute im Free-TV: Das Wintersport-Programm im Fernsehen bei den öffentlich-rechtlichen Sendern übernimmt an diesem Wochenende das Team der ARD Sportschau. Moderatorin Lea Wagner ist im Studio, vor Ort melden sich Moderator Markus Othmer, Experte Felix Neureuther und als Kommentator der Allgäuer Sportreporter Bernd Schmelzer live aus Saalbach-Hinterglemm. Die Übertragung der WM-Abfahrt der Herren live im Fernsehen startet heute am Sonntag (09.02.2025) in der ARD mit den Vorberichten ab 11.10 Uhr.

Zur selben Zeit startet auch die Übertragung der Abfahrt heute in Saalbach der Männer live im Sender Eurosport 1, der in der Regel via Kabel ebenfalls frei und kostenlos empfangbar ist.

Eine Live-Übertragung der WM-Abfahrt 2025 in Saalbach gibt es heute am Sonntag auch beim ORF. ORF 1 zeigt das WM-Abfahrtsrennen heute live mit ausführlicher Vorberichterstattung ab 10.30 Uhr. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist der Haussender der alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm. ORF 1 ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen.

Herren-Abfahrt Saalbach live im TV-Stream und der Mediathek heute

Die ARD Sportschau bietet einen kostenlosen Livestream von der Abfahrt heute der Männer bei der Ski-WM in Saalbach unter sportschau.de/streams. Auch Eurosport überträgt die Herren-WM-Abfahrt 2025 aus Saalbach-Hinterglemm am Sonntag (9. Februar 25) im Internet auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn und DAZN.

Live im TV, in der Mediathek und im Livestream ist Super-G-Weltmeister 2025 und Titelverteidiger Marco Odermatt auch bei der WM-Abfahrt heute der Männer in Saalbach einer der Topfavoriten. Foto: Gabriele Facciotti, AP, dpa

Alpine Ski-WM 2025 in Saalbach: Zeitplan und Programm

Live im TV, Stream und in der Mediathek steht als nächstes Rennen bei der Ski-Weltmeisterschaft 2025 in Saalbach die Männer-Abfahrt heute um Gold, Silber und Bronze auf dem Zeitplan. Die Entscheidung über einen Start des deutschen Skirennfahrers Luis Vogt in der WM-Abfahrt am Sonntag soll erst kurz vor dem Rennen fallen. Das letzte Training in Saalbach-Hinterglemm am Samstag ließ der 22-Jährige nach seinem spektakulären Sturz im Super-G aus.

Als weitere deutsche Starter in der Abfahrt sind Routinier Romed Baumann und der zuletzt ebenfalls angeschlagene Simon Jocher vorgesehen.

Hier das weitere Programm der Ski-WM in Saalbach 2025:

Sonntag, 9. Februar: Abfahrt Herren (11.30 Uhr)

Dienstag, 11. Februar: Team Kombination Damen (10/13.15 Uhr)

Mittwoch, 12. Februar: Team Kombination Herren (10/13.15 Uhr) + Riesentorlauf-Qualifikation Damen (10/13 Uhr)

Donnerstag, 13. Februar: Riesentorlauf Damen (9.45/13.15 Uhr) + Riesentorlauf-Qualifikation Herren (10/13 Uhr)

Freitag, 14. Februar: Riesentorlauf Herren (9.45/13.15 Uhr) + Slalom-Qualifikation Damen (10/13 Uhr)

Samstag, 15. Februar: Slalom Damen (9.45/13.15 Uhr) + Slalom-Qualifikation Herren (10/13 Uhr)

Sonntag, 16. Februar: Slalom Herren (9.45/13.15 Uhr)