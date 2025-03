Hier sehen Sie die Abfahrt der Frauen in La Thuile morgen im TV und Stream

Die Abfahrt am Donnerstag (13.3.25) der Damen in La Thuile live im TV, Stream und in der Mediathek: Am Donnerstag startet das nächste Frauen-Rennen im Ski-Weltcup. Übertragen ZDF, ARD und Eurosport die Abfahrt live im TV und Stream? Hier die Übersicht.

Ski-Rennen in La Thuile: Wann startet die Abfahrt der Damen?

Die Ski-Saison geht langsam auf das Ende zu, aber in La Thuile stehen noch drei Speed-Rennen an. Eine Abfahrt und zwei Super-G fahren die Damen in Italien. Am Donnerstag, 13.3., steht die Abfahrt auf dem Programm, am Freitag und Samstag der Super-G.

Abfahrt der Frauen in La Thuile am Donnerstag: Wer überträgt das Rennen im TV und Livestream?

Gute Nachrichten für alle Ski-Fans: Die Rennen in La Thuile werden teilweise im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen.

13. März: Abfahrt der Frauen ab 10.50 Uhr im ZDF-Livestream

14. März: Super-G der Frauen ab 10.50 Uhr im ZDF-Livestream

15. März: Super-G der Frauen, ab 12.30 Uhr im ZDF und im Livestream

Auch auf dem Sportsender Eurosport kann man die Rennen anschauen.

13. März: Abfahrt der Frauen ab 10.45 Uhr ab Eurosport 1

14. März: Super-G der Frauen ab 11 Uhr auf Eurosport 1

Auch der österreichische Sender ORF1 überträgt die Rennen:

13. März: Abfahrt der Frauen ab 10.55 Uhr im ORF 1

14. März: Super-G der Frauen ab 10.55 Uhr im ORF 1

15. März: Super-G der Frauen, ab 10.55 Uhr im ORF 1

Abfahrt der Frauen morgen in La Thuile: Das sind die Favoritinnen

Sie ist die Führende im Gesamt-Weltcup und im Abfahrts-Weltcup: die Italienerin Federica Brignone zählt aktuell in nahezu allen Disziplinen zu den Favoritinnen. Lediglich in der Disziplinenwertung des Super-G liegt sie hinter der Schweizerin Lara Gut-Behrami. Beide zählen sowohl in der Abfahrt als auch im Super-G zu den Favoritinnen in Kvitfjell.

Aber auch die Amerikanerin Breezy Johnson ist eine Athletin, auf die während der Abfahrt einige Augen gerichtet sein werden: Sie siegte bei der WM in Saalbach in der Abfahrt, die Goldmedaille im Super-G ging an Stephanie Venier.

Die deutschen Hoffnungen liegen auf Emma Aicher: Die DSV-Fahrerin, die in Schweden aufgewachsen ist, konnte in Kvitfjell ihren ersten Abfahrtssieg feiern. Für Deutschland wird außerdem Kira Weidle-Winkelmann an den Start gehen.