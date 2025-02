Hier sehen Sie die Abfahrt der Frauen in Kvitfjell im TV

Abfahrt morgen (28.2.25) der Damen in Kvitfjell live im TV, Stream und in der Mediathek: Morgen, Freitag, startet das nächste Frauen-Rennen im Ski-Weltcup. Übertragen ZDF, ARD und Eurosport das Rennen im TV und Stream? Hier die Übersicht.

Ski-Rennen in Kvitfjell: Wann startet die Abfahrt der Frauen morgen?

Die Ski-Saison geht langsam auf das Ende zu, aber in Kvitfjell stehen am Wochenende noch Speed-Rennen an. Zwei Abfahrten und einen Super-G fahren die Damen in Norwegen. Am Freitag, 28.2., und Samstag, 1.3., steht jeweils eine Abfahrt auf dem Programm, am Sonntag, 2.3., dann der Super-G.

Abfahrt der Frauen in Kvitfjell morgen: Wer überträgt das Rennen im TV und Livestream?

Gute Nachrichten für alle Ski-Fans: Die Rennen in Kvitfjell werden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen.

28. Februar: Abfahrt der Frauen, ab 10.20 im ZDF und im Livestream

1. März: Abfahrt der Frauen, ab 10.30 Uhr im ZDF und im Livestream

2. März: Super-G der Frauen, ab 10.25 Uhr im ZDF und im Livestream

Auch auf dem Sportsender Eurosport kann man die Rennen anschauen.

28. Februar: Abfahrt der Frauen, ab 10.30 Uhr auf Eurosport 1

1. März: Abfahrt der Frauen, ab 10.30 Uhr auf Eurosport 1

2. März: Super-G der Frauen, ab 10.30 Uhr auf Eurosport 1

Auch der österreichische Sender ORF1 überträgt die Rennen:

28. Februar: Abfahrt der Frauen, ab 10.25 Uhr auf ORF 1

1. März: Abfahrt der Frauen, ab 10.25 Uhr auf ORF 1

2. März: Super-G der Frauen, ab 10.25 Uhr auf ORF 1

Abfahrt der Frauen morgen in Kvitfjell: Wer sind die Favoritinnen?

Nach dem Riesen-Slalom in Sestriere (Italien) sind nun wieder die Speed-Fahrerinnen dran. Gerade in Kvitfjell werden viele Augen auf Kajsa Vickhoff Lie gerichtet sein. 2023 siegte die 26-Jährige vor heimischem Publikum in der Abfahrt in Kvitfjell. Bei der WM in Saalbach holte sie im Super-G Bronze - zeitgleich mit der Amerikanerin Lauren Macuga.

Die aktuell Führende im Abfahrts-Weltcup kommt jedoch nicht aus Norwegen, sondern aus Italien: Federica Brignone führt auch im Gesamt-Weltcup und Zweite auf den Gesamt-Listen im Super-G und Riesenslalom. Im Abfahrts-Training in Kvitfjell wurde sie Vierte, Schnellste war die Norwegerin Marte Monsen.

Auch die Amerikanerin Breezy Johnson zählt zu den Favoritinnen: Sie holte WM-Gold in der Abfahrt in Saalbach vor Mirjam Puchner (Österreich) und Ester Ledecka (Tschechische Republik).