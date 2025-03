Medizinischer Notfall bei Skirennen in La Thuile

Beim alpinen Ski-Weltcup in La Thuile hat es einen medizinischen Notfall gegeben. Der Super-G wurde nach zehn Starterinnen für rund 25 Minuten unterbrochen. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie Rettungskräfte am Streckenrand eine Person versorgten. In diesem Bereich hielten sich Trainer und Betreuer auf. Kurz danach kam ein Rettungshubschrauber angeflogen. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.

In Führung lag zu diesem Zeitpunkt die deutsche Hoffnungsträgerin Emma Aicher. Wechselnde Wetterverhältnisse hatten das Rennprogramm im Aostatal in den vergangenen Tagen durcheinander gewirbelt. Die geplante Abfahrt wurde abgesagt. Am Freitag findet noch ein weiterer Super-G statt.