So sehen Sie die Biathlon-Verfolgung heute im TV und Stream

Im Biathlon-Weltcup live im TV, in der Mediathek und im Livestream stehen heute am Samstag (8.3.2025) in Nove Mesto die Verfolgungsrennen der Männer und der Damen auf dem Zeitplan. Live im Free-TV und im kostenlosen Stream wird Biathlon heute aus Tschechien übertragen.

Bereits am Donnerstag und gestern am Freitag standen in Nove Mesto die Sprints der Herren und der Damen auf dem Programm. Auch sie wurden live im Fernsehen übertragen - für die deutschen Männer reichte es nicht zu einer Top-Platzierung. In der Verfolgung heute geht es nur um Ergebniskosmetik. Bei den Damen musste sich die erfolgreichste deutsche Biathletin Franziska Preuß gestern mit Rang 15 im Sprint zufriedengeben. Beste deutsche Skijägerin war Selina Grotian. Sie will wie Preuß in der Verfolgung heute live im TV, Stream und in der Mediathek die Top-Ränge in Nove Mesto angreifen.

Wer überträgt heute Biathlon? Wann starten die Biathleten? Alle Nachrichten zur TV-Übertragung der Biathlon-Verfolgungsrennen 2025 aus Nove Mesto hier.

Biathlon heute live im TV in Nove Mesto - Verfolgung heute der Herren und Damen: Zeitplan, Sender, Stream

Samstag, 8.3.2025 - Biathlon heute der Herren in Nove Mesto, Verfolgung über 12,5 km

14.55 Uhr: Verfolgung der Männer über 12,5 Kilometer

Fernsehen: Biathlon live in der ARD (ab 14.55 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 15.07 Uhr) und auf ORF 1 (ab 14.55 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau Livestream (Mediathek, kostenlos), und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Samstag, 8.3.2025 - Biathlon heute der Damen in Nove Mesto, Verfolgung über 10 km

17.40 Uhr: Verfolgung der Frauen über 10 Kilometer

Fernsehen: Biathlon live in der ARD (ab 17.35 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 17.50 Uhr) und auf ORF 1 (ab 17.40 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau Livestream (Mediathek, kostenlos), und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Verfolgung: Biathlon heute im Free-TV aus Nove Mesto - Übertragung live im Fernsehen

Live und kostenlos wird Biathlon heute am Samstag (8. März 2025) im Free-TV übertragen: Die ARD (Das Erste) zeigt die Verfolgungsrennen aus Nove Mesto heute live im Fernsehen im langen Wintersport-Programm der Sportschau. Für die ARD Sportschau kommentiert Wilfried Hark das Rennen der Männer am frühen Nachmittag. Bei den Damen übernimmt später Christian Dexne als Biathlon-Kommentator. Die Ex-Biathleten Arnd Peiffer und Erik Lesser wechseln sich als Experten in der ARD ab.

Auch der Sender Eurosport überträgt heute am Samstag aus Nove Mesto das volle Biathlon-Programm: Beide Verfolgungsrennen der Herren und der Frauen werden auf Eurosport 1 übertragen. Wegen des dichten Wintersportzeitplans starten die Übertragungen allerdings ein paar Minuten nach dem Start der Rennen.

Eine deutschsprachige Biathlon-Übertragung heute aus Nove Mesto gibt es auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks überträgt die Verfolgung heute live und in voller Länge. ORF 1 ist in Teilen des Allgäus und von Bayern frei empfangbar.

Biathlon im Livestream und in der Mediathek aus Nove Mesto: Verfolgung heute

Für alle unterwegs oder ohne Fernseher: Einen kostenlosen Livestream vom Biathlon der Herren und Damen in Nove Mesto 2025 heute am Samstag gibt es kostenfrei bei der ARD im Internet unter sportschau.de/streams sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.