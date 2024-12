So sehen Sie die Biathlon-Verfolgung heute im TV und Stream

Wann ist heute Biathlon im TV? Am Samstag (21.12.2024) stehen in Le Grand Bornand in Frankreich die Verfolgungsrennen der Damen und Männer auf dem Zeitplan. Live im Free-TV, in der Mediathek und im Livestream gibt es dazu eine Übertragung der beiden Biathlon-Rennen heute.

Den Start machen dabei die Herren mit ihrer Verfolgung über 12,5 Kilometer am Mittag. Am Nachmittag folgt dann Biathlon der Frauen live aus Annecy (Le Grand Bornand). Der Biathlon-Zirkus macht in Frankreich seine dritte Station im Weltcup-Kalender 2024/25. Am Donnerstag und Freitag standen bereits die Sprints der Frauen und Männer auf dem Programm. Auch sie wurden live im Fernsehen übertragen - die Zuschauer im TV und Stream sahen dabei gestern eine wiederum starke Deutsche Franziska Preuß, die auf Platz zwei lief und sich auch in der Verfolgung heute Chancen ausrechnet.

Wann laufen die Frauen heute Biathlon? Wer überträgt Biathlon heute? Alle Nachrichten zur TV-Übertragung der Biathlon-Verfolgungsrennen 2024 aus Le Grand Bornand hier.

Biathlon heute live im TV in Le Grand Bornand - Verfolgung heute der Männer und Frauen: Zeitplan, Sender, Stream

Samstag, 21.12.2024 - Biathlon heute der Herren in Annecy, Verfolgung über 12,5 km

12.30 Uhr: Verfolgungsrennen der Männer heute über 12,5 km

Fernsehen: Biathlon live in der ARD (Das Erste) ab 12.25 Uhr, und auf Eurosport 2 (ab 12.15 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live (Mediathek) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Samstag, 21.12.2024 - Biathlon heute der Damen in Annecy, Verfolgung über 10 Kilometer

14.45 Uhr: Verfolgung der Damen über 10 Kilometer in Le Grand-Bornand

Fernsehen: Biathlon live in der ARD (Das Erste) ab 14.35 Uhr, auf Eurosport 1 (ab 14.25 Uhr) und auf ORF 1 (ab 14.40 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live (Mediathek) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Biathlon Übertragung im TV und Stream heute aus Annecy - Verfolgung live

Biathlon kostenlos schauen geht im deutschen Free-TV auch heute am Samstag (21.12.24). Die ARD-Sportschau überträgt die beiden Verfolgungsrennen heute im Rahmen des langen Wintersport-Samstags live. Sowohl die Verfolgung der Männer am frühen Mittag als auch das Verfolgungsrennen der Frauen danach werden live und in voller Länge im Fernsehen übertragen.

Die Biathlon-Rennen in der ARD-Sportschau kommentiert live im TV und Stream Wilfried Hark, Experte ist Ex-Biathlet Erik Lesser.

Auch der Sender Eurosport zeigt das Biathlon-Programm aus Annecy in Frankreich heute am Samstag. Die Übertragung der Verfolgung der Herren am Mittag läuft im Spartensender Eurosport 2, der nicht überall im deutschen Kabel-TV frei empfangbar ist. Die Damen-Verfolgung am Nachmittag wird auf Eurosport 1 gezeigt.

Eine weitere Möglichkeit, Biathlon kostenlos zu schauen, bietet ORF 1 den Fans in Teilen des Allgäus und von Bayern. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks überträgt allerdings nur das Verfolgungsrennen der Frauen am Nachmittag live. Das Herren-Rennen zuvor am Mittag kann wegen der Ski-alpin-Abfahrt in Gröden nicht gezeigt werden. Immerhin gibt es eine Zusammenfassung ab 13.58 Uhr vor dem Männerrennen.

Frankreich: Biathlon heute im Livestream und in der Mediathek - Verfolgung

Für alle unterwegs und ohne Fernseher: Einen kostenlosen Livestream der Verfolgungsrennen beim Biathlon heute am Samstag aus Le Grand-Bornand gibt es in der Internet-Mediathek der ARD Sportschau sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Icon Vergrößern Philipp Horn geht live im TV, Stream und in der Mediathek als bester deutscher Biathlet in die Verfolgung heute (21.12.) in Annecy. Foto: Hendrik Schmid, dpa Icon Schließen Schließen Philipp Horn geht live im TV, Stream und in der Mediathek als bester deutscher Biathlet in die Verfolgung heute (21.12.) in Annecy. Foto: Hendrik Schmid, dpa

Biathlon live aus Le Grand Bornand: Verfolgungsrennen der Männer und Frauen am Samstag im TV

Live im TV, Stream und in der Mediathek sicherte sich Franziska Preuß gestern am Freitag ihren nächsten Podiumsplatz im Sprint von Annecy. Heute geht sie als Zweite in die Loipe bei der Verfolgung. Preuß musste gestern nur der Französin Justine Braisaz-Bouchet den Vortritt lassen und will heute am Samstag (21. Dezember 24) in der Verfolgung ihr Gelbes Trikot verteidigen. Die DSV-Biathletinnen Selina Grotian als Fünfte und Vanessa Voigt als Sechste starten ebenfalls aus aussichtsreicher Position.

In der Verfolgung der Männer am Samstagmittag live im Free-TV und Stream geht Philipp Horn als Vierter 29 Sekunden hinter Sprintsieger Martin Uldal aus Norwegen aussichtsreich ins Rennen - ebenso wie der Allgäuer Biathlet Philipp Nawrath als Sechster.

Das ist das weitere Programm in Annecy 2024:

Sonntag, 22.12.2024

12.30 Uhr: Massenstart Herren, 15 Kilometer

14.45 Uhr: Massenstart Frauen 12,5 km