So sehen Sie das Biathlon-Rennen der Herren heute live im Free-TV und Stream

Wann ist heute Biathlon? Live im Free-TV, Stream und der Mediathek startet in Kontiolahti heute am Dienstag (3.12.2024) das erste Einzel-Rennen im Biathlon-Weltcup-Kalender 2024/25. Die Männer legen am Nachmittag über die Distanz von 15 Kilometern los - der Start wird live im Fernsehen übertragen.

Bei den Herren darf man gespannt sein, wie beim Biathlon heute die Reaktion auf das etwas ernüchternde Staffel-Ergebnis ausfällt. Am Sonntag reichte es für David Zobel, Johannes Kühn, den Allgäuer Philipp Nawrath und Philipp Horn nur für den vierten Platz. Zuvor hatte es saisonübergreifend in zehn Weltcuprennen nacheinander zum Sprung auf das Podium gereicht.

Wann kommt heute Biathlon im Fernsehen? In welchem Programm läuft Biathlon? Das Kontiolahti-Einzel der Männer heute im TV, Stream und der Mediathek - alle Infos zum Biathlon-Weltcup im TV hier.

Biathlon live im TV heute in Kontiolahti 2024 - Männer-Einzel: Zeitplan, Sender, Stream

Dienstag, 3.12.2024 - Biathlon heute der Männer in Kontiolahti über 15 Kilometer

16.20 Uhr: Einzel Männer über 15 km

Fernsehen: Biathlon live in der ARD (Das Erste) ab 16.10 Uhr, auf ORF 1 (ab 16.15 Uhr) und Eurosport 1 (ab 16 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live (Mediathek) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Biathlon heute live im TV aus Kontiolahti 2024: Männer-Einzel im Fernsehen

Live und kostenlos gibt es heute am Dienstag (03.12.24) das erste Einzelrennen der Männer des Biathlon-Weltcups 2024/25 aus Kontiolahti im Free-TV. Die ARD startet ihre Wintersport-Übertragung vom Biathlon aus Finnland heute gegen 16.10 Uhr.

Wilfried Hark kommentiert heute Biathlon in der ARD, die Experten sind die Ex-Biathleten Arnd Peiffer und Erik Lesser. Moderator ist Michael Antwerpes

Auch Eurosport zeigt heute Biathlon aus Kontiolahti live - los geht die Übertragung am Dienstag bereits um 16 Uhr. Eine Live-Übertragung vom Biathlon-Weltcup der Männer ab 16.15 Uhr gibt es auch beim ORF. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist im Allgäu größtenteils und in manchen Teilen Bayerns frei zu empfangen.

Biathlon im Livestream und in der Mediathek aus Kontiolahti heute

Für alle unterwegs und ohne Fernseher: Einen kostenlosen Livestream vom Biathlon heute in Kontiolahti gibt es in der ARD unter sportschau.de/streams sowie kostenpflichtig via Eurosport auf den Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Kontiolahti: Biathleten und Biathletinnen noch mehrfach gefordert

Live im Free-TV und Stream geht es heute am Dienstag mit der zweiten Wettkampfwoche in Kontiolathi zunächst im Einzel der Männer weiter. Morgen am Mittwoch folgt das Einzel der Frauen über 12,5 km. Bis zum nächsten Sonntag stehen zudem noch Sprints und Massenstarts im Biathlon auf dem Programm.