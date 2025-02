Biathlon-WM live: So sehen Sie die Single-Mixed-Staffel heute im TV und Stream

Die Single-Mixed-Staffel bei der Biathlon-WM 2025: Heute am Donnerstag (20.2.25) startet live im TV, im Stream und in der Mediathek die „kleine“ Staffel bei der Weltmeisterschaft in Lenzerheide.

In der Übertragung im Fernsehen und in den Internet-Mediatheken der TV-Sender laufen je ein Mann und eine Frau gemeinsam die Single-Mixed-Staffel heute im Biathlon.

Wann kommt heute Biathlon? Wann starten die Biathleten? Die Single-Mixed-Staffel bei der Biathlon-WM 2025 live im TV, Stream und der Mediathek - alle News zur Biathlon-Übertragung heute am Donnerstag aktuell hier.

Biathlon live im Stream und TV heute - Single Mixed Staffel: Uhrzeit, Sender, Zeitplan bei der Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide am Donnerstag

Donnerstag, 20.2.2025 - Single-Mixed-Staffel bei der Biathlon-WM heute in Lenzerheide

16.05 Uhr: Biathlon heute live aus Lenzerheide, Single-Mixed-Staffel

Fernsehen: Biathlon live in der ARD (ab 16 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 15.44 Uhr) und auf ORF 1 (ab 16 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Biathlon heute im Livestream der ARD kostenlos sehen: Single-Mixed-Staffel live

Die Single-Mixed-Staffel bei der Biathlon-WM heute im kostenlosen Livestream: Einen Stream von der Biathlon-WM 2025 heute am Donnerstag (20.02.) gibt es in der ARD (“Das Erste“) unter sportschau.de/streams sowie kostenpflichtig via Eurosport auf den Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Biathlon-WM heute im TV: Single-Mixed Staffel live und kostenlos im Fernsehen

Die ARD zeigt die Single-Mixed-Staffel heute von der WM 2025 aus der Roland Biathlon-Arena in Lenzerheide live und kostenlos im Fernsehen. Im Free-TV kommentiert für die ARD Sportschau heute Wilfried Hark das gemeinsame Rennen der Frauen und Männer. Die Analysen und Hintergründe liefern die Biathlon-Experten der ARD, die Ex-Biathleten Arnd Peiffer und Erik Lesser.

Bei Eurosport läuft die Single-Mixed-Staffel bei der Biathlon-WM heute live im Sender Eurosport 1. Die Übertragung heute Nachmittag (20. Februar) startet gut 20 Minuten vor dem Rennstart mit Vorberichten und Einschätzungen. Eurosport 1 ist im deutschen Kabelfernsehen oft kostenlos zu empfangen.

Eine deutschsprachige Live-Übertragung der Biathlon-Single-Mixed-Staffel in Lenzerheide gibt es auch auf ORF 1 heute. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist im Allgäu größtenteils und in manchen Teilen Bayerns frei zu empfangen.

Biathlon-WM live: Was ist die Single-Mixed-Staffel im Biathlon?

Die Single-Mixed-Staffel im Biathlon ist eine verkleinerte Form der Mixed-Staffel. Sie besteht nur aus einer Frau und einem Mann. Insgesamt läuft jeder Biathlet dabei sechs Kilometer. Die Dame und der Herr absolvieren dabei insgesamt neun 1,5 Kilometer lange Runden, die Frau beginnt.

Es gibt insgesamt acht Schießen - ohne Nachlader. Jeder Fehlschuss bedingt eine Strafrunde.

Wer startet in der Single-Mixed-Staffel bei der Biathlon-WM heute?

Für Deutschland geht in der Single-Mixed-Staffel bei der Biathlon WM heute am Donnerstag (20.02.2025) Verfolgungs-Weltmeisterin Franziska Preuß gemeinsam mit Justus Strelow an den Start. Das deutsche Duo gehört zum Favoritenkreis. Preuß und Strelow waren bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz bereits Teil der Team-Mixed-Staffel, die vergangene Woche Bronze gewonnen hatte.