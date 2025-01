So sehen Sie den Biathlon-Sprint der Frauen aus Oberhof im TV und Stream

Wann ist Biathlon? In Oberhof startet am Donnerstag (9.1.2025) das Biathlon-Weltcup-Wochenende mit der Sprint der Damen live im TV, Stream und in der Mediathek.

Für die Frauen geht es beim Biathlon live im Fernsehen (Free-TV-Programm) über die verkürzte Distanz von 7,5 Kilometer. Es ist ein dichter Zeitplan, der bei der vierten Station im Biathlon-Weltcup-Kalender 2024/25 auf die Biathleten und Biathletinnen wartet. Zum ersten Mal finden in dieser Saison Rennen in Deutschland statt. Oberhof war vergangenes Jahr Austragungsort der Biathlon-WM.

In Lotto Thüringen Arena am Rennsteig gibt es jetzt bis Sonntag Biathlon. Hier gibt es alle aktuellen News zur TV-Übertragung aus Oberhof, Biathlon live im TV, im Stream und in der Mediathek.

Biathlon heute im TV live in Oberhof 2025 - Damen-Sprint: Zeitplan, Sender, Stream

Donnerstag, 9.1.2025 - Biathlon der Frauen Oberhof, Sprint über 7,5 Kilometer

14.20 Uhr: Sprint Damen über 7,5 km

Fernsehen: Biathlon live im ZDF (ab 14.05 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 14.05 Uhr) und auf ORF 1 (ab 14.15 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Biathlon-Sprint Oberhof live im Free-TV: Programme und Übertragung am 9. Januar 2025

Live und kostenlos gibt es den Sprint der Frauen beim Biathlon-Weltcup in Oberhof am Donnerstag (09.01.) im Free-TV. Das ZDF überträgt Biathlon heute live im zweiten Programm und in der ZDF Mediathek.

Die Kommentatoren Volker Grube und Sven Fischer sind in Oberhof am Mikrofon. Die ZDF-Biathlon-Experten sind die Ex-Athletinnen Laura Dahlmeier und Denise Hermann-Wick. Moderator ist Alexander Ruda.

Auch Spartensender Eurosport überträgt Biathlon live aus Oberhof - der Damen-Sprint am Donnerstag wird auf Eurosport 1 gezeigt. Eine Live-Übertragung vom Biathlon-Weltcup in Thüringen am Donnerstag gibt es auch beim ORF. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist im Allgäu größtenteils und in manchen Teilen Bayerns frei zu empfangen.

Biathlon im Livestream und in der Mediathek aus Oberhof am Donnerstag

Für alle unterwegs oder ohne Fernseher: Einen kostenlosen Livestream vom Biathlon-Sprint der Damen in Oberhof 2025 am Donnerstag gibt es kostenfrei beim ZDF im Internet unter https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Biathlon kostenlos sehen im Stream und TV: Der Oberhof-Zeitplan bis Sonntag

Bis einschließlich Sonntag (12. Januar 25) gibt es nun das volle Biathlon-Programm aus Oberhof - mit allen Übertragungen live im TV und Stream. Für die Biathletinnen und Biathleten stehen je drei Rennen an. Bei den Damen tritt Selina Grotian (20) schon im Sprint am Donnerstag erstmals nach ihrem ersten Weltcupsieg in Le Grand-Bornand wieder an. Zusammen mit der Thüringerin Vanessa Voigt und der gesamt-Weltcup-Führenden Franziska Preuß will sie die deutschen Biathlon-Fans in Oberhof und zuhause am TV oder Livestream wieder zum Jubeln bringen.

Das ist das Biathlon-Programm in Oberhof 2025 - die Termine

Donnerstag, 9.1.2025, 14.20 Uhr: Sprint Frauen über 7,5 km

Freitag, 10.1.2025, 14.20 Uhr: Sprint Männer über 10 km

Samstag, 11.1.2025, 12.30 Uhr: Verfolgung Frauen über 10 km

Samstag, 11.1.2025, 14.45 Uhr: Verfolgung Männer über 12,5 km

Sonntag, 12.1.2025, 12.20 Uhr: Single Mixed Staffel

Sonntag, 12.1.2025, 14.30 Uhr: Team Mixed Staffel

Wie zuletzt beim „Biathlon auf Schalke" will Franziska Preuß auch im Weltcup in Oberhof live im TV, Stream und in der Mediathek wieder jubeln. Foto: Tim Rehbein, dpa