Biathlon-Weltcup 2024/25 in Kontiolahti: Termine, Tickets und Infos zur Strecke

Mit dem Biathlon-Weltcup in Kontiolahti startet die Saison 2024/25 in die Wintersportzeit. Laut dem Rennkalender des Biathlon-Weltcups 24/25 geht es an folgendem Datum in Finnland los: Zwischen dem 30. November und dem 8. Dezember 2024 messen sich die besten Athleten des Biathlons in zehn Wettbewerben.

Das finnische Kontiolahti, etwa 450 Kilometer nordöstlich von Helsinki gelegen, ist bekannt für seine modernen Wettkampfanlagen und malerischen Loipen, die sowohl Athleten als auch Fans jedes Jahr zum Saisonstart begeistern. Der Standort bietet neben sportlichen Highlights auch eine der schneereichsten Regionen Finnlands.

Doch wann starten die Athleten? Wann findet welche Disziplin statt? Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu Terminen, Tickets, Strecke und den deutschen Athleten.

Biathlon-Weltcup 2024/25 in Kontiolahti: Termine

Das Programm in Kontiolahti umfasst sowohl Einzel- als auch Staffelrennen für Männer und Frauen sowie Mixed-Wettbewerbe. Die Rennen werden unter anderem im TV und Stream übertragen. Für die Übertragung der Wettbewerbe im Biathlon sind die Sender ZDF, ORF, Eurosport sowie ARD verantwortlich. Änderungen im Zeitplan sind möglich.

Hier ist die Übersicht der Startzeiten und Disziplinen:

30.11.2024 (Samstag)

13.15 Uhr: Single-Mixed-Staffel

15.45 Uhr: Team-Mixed-Staffel

01.12.2024 (Sonntag)

13.45 Uhr: Männer-Staffel (4 x 7,5 km)

17.25 Uhr: Frauen-Staffel (4 x 6 km)

03.12.2024 (Dienstag)

16.20 Uhr: Einzel Männer (15 km, verkürzt)

04.12.2024 (Mittwoch)

16.20 Uhr: Einzel Frauen (12,5 km, verkürzt)

06.12.2024 (Freitag)

16.20 Uhr: Sprint Männer (10 km)

07.12.2024 (Samstag)

17.10 Uhr: Sprint Frauen (7,5 km)

08.12.2024 (Sonntag)

14.30 Uhr: Massenstart Männer (15 km)

17.10 Uhr: Massenstart Frauen (12,5 km)

Teilnehmer: Wer vertritt das deutsche Team in Finnland?

Das deutsche Biathlonteam überrascht zum Saisonstart mit einem Verzicht auf einige Top-Athleten: Roman Rees, Sophia Schneider und Hanna Kebinger starten stattdessen im IBU-Cup in Schweden. Für die Frauen treten Franziska Preuß, Vanessa Voigt, Johanna Puff, Julia Kink, Selina Grotian und Julia Tannheimer an. Bei den Männern vertreten Johannes Kühn, Justus Strelow, Philipp Nawrath, Philipp Horn, David Zobel und Danilo Riethmüller den DSV in Kontiolahti.

Biathlon-Weltcup 2024/25 in Kontiolahti: Wo gibt es Tickets?

Für den Biathlon-Weltcup in Kontiolahti sind Tickets online oder vor Ort erhältlich. Die Preise variieren je nach Tag und Sitzplatzkategorie. Fans können zwischen Stehplätzen, Tribünenplätzen oder VIP-Paketen wählen.

Biathlon-Weltcup 2024/25: Infos zur Strecke in Kontiolahti

Das Biathlonstadion, rund 15 Kilometer nördlich von Joensuu, liegt auf einer Höhe von 129 Metern. Neben einem 1,5 Kilometer langen, gekühlten Streckenabschnitt, der bereits ab Oktober befahrbar ist, stehen im Winter bis zu fünf Kilometer Loipen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade zur Verfügung.

Einige der markantesten Streckenabschnitte sind folgende:

Kuntolatu (2,2 km): leicht

Ässänousu (0,8 km): mittel

Seinänousu (0,7 km): schwer

Das finnische Kontiolahti zählt zu den regelmäßigen Gastgebern des Biathlon-Weltcups und war bereits 1999 sowie 2015 Schauplatz der Biathlon-Weltmeisterschaften. Das Biathlonstadion verfügt außerdem über einen modernen Schießstand mit 30 beleuchteten Zielscheiben.