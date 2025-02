Hier sehen Sie die Mixed-Staffel bei der Biathlon-WM heute live im TV und Stream

Wann kommt Biathlon in Lenzerheide? Heute am Mittwoch, 12.2.2025, startet live im Free-TV, kostenlosen Livestream und in der Mediathek die Biathlon-WM 2025 in der Schweiz. Den Auftakt für die Biathletinnen und Biathleten macht heute Nachmittag die Team Mixed Staffel, in der es um Gold, Silber oder Bronze geht. In der Übertragung im Fernsehen und im Stream zeigen mehreren Sender Biathlon heute live aus Lenzerheide kostenlos und in voller Länge in ihren TV-Programmen und Mediatheken.

Der Zeitplan der Biathlon-WM in Lenzerheide hält gleich zum Start heute ein packendes Staffel-Rennen parat. Bei der Team-Mixed-Staffel heute schickt jede Nation zwei Damen und Herren ins Rennen. Gelaufen werden auf dem Weltmeisterschafts-Kurs in der Roland Arena Lenzerheide 4 x 6 Kilometer, die Wettkampfregeln entsprechen jenen einer normalen Mannschafts-Staffel.

Wann läuft Biathlon im Fernsehen? In welchem Programm kommt heute Biathlon? Die Team-Mixed-Staffel bei der Biathlon-WM 2025 live im TV, Stream und der Mediathek - alle News zur Biathlon-Übertragung aktuell hier.

Biathlon: Mixed Staffel heute live im TV - Zeitplan, Sender, Stream der Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide am Mittwoch

Mittwoch, 12.2.2025 - Team Mixed Staffel bei der Biathlon-WM heute in Lenzerheide

14.30 Uhr: Mixed Staffel heute live aus Lenzerheide

Fernsehen: Biathlon live im ZDF (ab 14.18 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 14.11 Uhr) und auf ORF 1 (ab 14.30 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

WM 2025: Biathlon-Mixed Staffel live im Free-TV aus Lenzerheide heute

Live und kostenlos gibt es heute am Mittwoch (12. Februar 2025) die Team Mixed Staffel der Biathlon-WM 2025 aus Lenzerheide im Free-TV. Das ZDF überträgt die gemeinsame Staffel von Männern und Frauen am frühen Nachmittag im Rahmen des Wintersport-Progamms heute im TV. Zuvor läuft noch der Slalom der Team Kombination der Männer bei der alpinen Ski-WM in Saalbach.

Die Kommentatoren Volker Grube und Sven Fischer sind im zweiten Programm und in der ZDF Mediathek live aus Lenzerheide am Mikrofon. Die ZDF-Biathlon-Experten sind Laura Dahlmeier und Denise Hermann-Wick. Moderator ist Alexander Ruda.

Auch Eurosport überträgt die Biathlon-WM heute live. Die Übertragung der Mixed-Staffel bei den Weltmeisterschaften 2025 in Lenzerheide startet ab 14.11 im Programm von Eurosport 1.

Eine Live-Übertragung der Team-Mixed-Staffel heute in Lenzerheide gibt es auch beim ORF. Auch auf ORF 1 steht heute viel Wintersport auf dem Programm, sodass der Sender erst pünktlich zum Start des Biathlon-Rennens um 14.30 Uhr in die Übertragung einsteigt. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist im Allgäu größtenteils und in manchen Teilen Bayerns frei zu empfangen.

Lenzerheide: Biathlon-Mixed-Staffel heute im Livestream und in der Mediathek

Für alle unterwegs und ohne Fernseher: Einen kostenlosen Livestream der Team-Mixed-Staffel beim Biathlon heute am Mittwoch (12.02.25) aus dem WM-Ort Lenzerheide gibt es kostenfrei beim ZDF in der Internet-Mediathek unter https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Livestream-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Biathlon-WM heute live: Wie funktioniert die Team Mixed Staffel?

Vier Biathletinnen und Biathleten pro Nation - je zwei Frauen und Männer - treten heute in einem klassischen Staffelrennen bei der Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide an. Gelaufen werden 4x6 Kilometer, am Schießstand wird stehend und liegend geschossen. Gesamtweltcup-Spitzenreiterin Franziska Preuß führt dabei heute die deutsche Mixedstaffel bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Lenzerheide live im Free-TV, Stream und in der Mediathek an. Preuß geht für die DSV-Biathleten in der Roland Arena Lenzerheide gemeinsam mit Selina Grotian, dem Allgäuer Philipp Nawrath und Justus Strelow an den Start. Drei der vier Deutschen standen in diesem Winter schon auf dem Podest, Preuß und Grotian feierten jeweils Siege. Die Favoriten auf Gold sind jedoch in erster Linie Norwegen und Frankreich.

Icon Vergrößern Live im Free-TV, kostenlosen Stream und in der Mediathek treten Franziska Preuß, Philipp Nawrath und Co. heute zum Start der Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide in der Team-Mixed-Staffel für Deutschland an. Foto: Martin Schutt, dpa Icon Schließen Schließen Live im Free-TV, kostenlosen Stream und in der Mediathek treten Franziska Preuß, Philipp Nawrath und Co. heute zum Start der Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide in der Team-Mixed-Staffel für Deutschland an. Foto: Martin Schutt, dpa