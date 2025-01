So sehen Sie den Nachtslalom der Männer in Madonna im Free-TV und Stream

Wo kommt Ski alpin im Fernsehen? Am Mittwoch (8.1.2025) wird der Nachtslalom der Herren aus Madonna di Campiglio live im Free-TV, der Mediathek und im Livestream gezeigt. Die Übertragung im Fernsehen und Internet-Stream zeigt das erste Ski-alpin-Rennen im Weltcup-Kalender der Männer im neuen Jahr.

Der Nachtslalom in Madonna in Italien zählt zu den Klassikern im alpinen Weltcup-Programm, in dem es nun Schlag auf Schlag geht. Gleich am Wochenende geht es mit zwei weiteren Technikrennen in Adelboden weiter, ehe dann die große Zeit der Speed-Spezialisten mit den Rennen in Wengen und Kitzbühel kommt.

Wer überträgt Ski alpin im Fernsehen? Wann kommt heute Wintersport im TV? Hier Sender und Zeitplan zur Free-TV-Übertragung, Live-Stream und Ausstrahlung in der Mediathek des Herren-Nachtslaloms in Madonna di Campiglio 2025.

Ski Weltcup Männer: Slalom Madonna die Campiglio live - Sender, Zeitplan und TV-Termine 2025 in der Übersicht

Mittwoch, 8.1.2025 - Nachtslalom der Herren aus Madonna di Campiglio/Italien

17.45 Uhr: Slalom in Madonna di Campiglio, Männer, 1. Durchgang

Fernsehen: live auf Eurosport 1 und ORF 1 (beide ab 17.30 Uhr)

Livestream: BR Mediathek (ab 17.45 Uhr, kostenlos), und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (kostenpflichtig)

20.45 Uhr: Nachtslalom, 2. Durchgang der Männer

Fernsehen: live im BR Fernsehen (ab 20.15 Uhr), Eurosport 1 (ab 20.30 Uhr) und ORF 1 (ab 20.15 Uhr)

Livestream: BR Mediathek (ab 20.15 Uhr, kostenlos), und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (kostenpflichtig)

Slalom Madonna di Campiglio live im Fernsehen und TV-Stream - Wintersport heute im TV

Der Weltcup-Slalom in Madonna di Campiglio/Italien am Mittwoch (8. Januar 2025) wird live und kostenlos im Free-TV auf Eurosport 1 und im BR-Fernsehen gezeigt. Der Bayerische Rundfunk überträgt allerdings nur den 2. Lauf des Herrenslaloms ab 20.15 Uhr im linearen Fernsehen. Durchgang 1 gibt es im Stream.

Der Sender Eurosport ist nicht überall im Kabel frei empfangbar. Eine Live-Übertragung des Ski-alpin-Nachtslaloms der Männer live aus Madonna gibt es aber auch beim ORF. ORF 1 zeigt beide Durchgänge jeweils live. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus kostenlos zu empfangen.

ARD/BR mit Nachtslalom-Übertragung aus Madonna di Campiglio im TV und der Mediathek/Stream

Im linearen Fernsehen wird das BR-Fernsehen die Live-Übertragung des 2. Durchgangs des Nachslaloms in Madonna di Campiglio im Free-TV übernehmen. Den ersten Slalom-Durchgang ab 17.45 Uhr gibt es bei den Öffentlich-Rechtlichen nur im Livestream in der BR Mediathek und unter sportschau.de/streams, sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Ski alpin live im TV und Stream: Slalom-Ass Linus Straßer will Aufholjagd starten

Der Januar ist für die Slalom-Spezialisten im alpinen Ski-Weltcup der Monat, in dem es besonders zählt. In der bisherigen Saison fuhr die deutsche Slalom-Hoffnung Linus Straßer den Erwartungen weit hinterher. Will er noch in den Kampf um den Gesamtsieg eingreifen, muss mit dem Flutlicht-Event in Madonna di Campiglio am Mittwoch live im TV, Stream und in der Mediathek die Aufholjagd beginnen.