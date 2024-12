Hier sehen Sie die Nordische Kombination der Frauen aus Ramsau live im TV und Stream

Wann läuft heute Nordische Kombination? Am zweiten Weltcup-Wochenende 2024/25 geht es heute am Freitag (20.12.2024) auch live im TV, Stream und Mediathek für die Frauen nach Ramsau am Dachstein (Österreich). Im Wintersport-Programm im TV und der Streaminganbieter sind der Langlauf-Massenstart und das Kombinationsspringen live und kostenlos zu sehen.

Im Gesamt-Weltcup ist Nathalie Armbruster aus Freudenstadt aktuell die beste Deutsche auf Rang drei (145 Punkte). Sie liegt hinter den Norwegerinnen Ida Marie Hagen (200 Punkte) und Gyda Westvold Hansen (170 Punkte). Ihre Teamkolleginnen stehen vor dem Weltcup in Ramsau in der Gesamtwertung wie folgt da: Jenny Nowak (10., 86 Punkte), Svenja Würth (15., 58 Punkte), Ronja Loh (20., 46 Punkte), Cindy Haasch (22., 43 Punkte). Auch die Nordischen Kombinierer müssen heute in Ramsau am Dachstein ran.

Wann kommt heute Nordische Kombination? Wo kann man die Nordische Kombination sehen? Hier alle aktuellen Infos zum Weltcup der Nordischen Kombination heute live aus Ramsau 2024 im TV, Stream und der Mediathek.

Nordische Kombination der Frauen heute in Ramsau im TV - Live-Übertragung: TV-Sender, Zeitplan, Stream und Mediathek

Freitag, 20.12.2024 - Nordische Kombination heute der Frauen in Ramsau

13.15 Uhr: 5 km Kombinations-Langlauf der Frauen

Fernsehen: live auf ORF 1 (ab 13.05 Uhr), Zusammenfassung im Ersten (ab 15.40 Uhr)

Livestream: Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (kostenpflichtig)

15.10 Uhr: Kombinations-Skispringen der Frauen heute aus Ramsau

Fernsehen: live auf Eurosport 2 (ab 15 Uhr), live auf ORF 1 (ab 15 Uhr) Zusammenfassung im Ersten (ab 15.40 Uhr)

Livestream: ARD Sportstudio Zusammenfassung Mediathek (kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Samstag, 21.12.2024 - Nordische Kombination der Frauen in Ramsau

9 Uhr: Kombinations-Skispringen der Frauen in Ramsau

Fernsehen: live im Ersten (ab 9 Uhr), live auf Eurosport 1 (ab 8.30 Uhr), live auf ORF 1 (ab 8.50 Uhr)

Livestream: ARD Sportstudio live Mediathek (kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (kostenpflichtig)

15.30 Uhr: 5 km Kombinations-Langlauf der Frauen aus Ramsau

Fernsehen: live auf Eurosport 1 (ab 15.30 Uhr), live auf ORF 1 (ab 15.25 Uhr)

Livestream: Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Ramsau: Nordische Kombination Frauen heute live im TV und der Fernseh-Mediathek

Nordische Kombination der Frauen heute in Ramsau wird nur zum Teil live und kostenlos im Free-TV gezeigt. Am Freitag gibt es eine kostenlose Zusammenfassung in der ARD-Sportschau. Eurosport 2 zeigt das Kombinations-Skispringen der Frauen heute. Der TV-Sender Eurosport ist jedoch nicht überall im Kabel frei empfangbar.

Eine deutschsprachige Übertragung von der Nordischen Kombination der Frauen in Ramsau am Dachstein gibt es auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in Teilen des Allgäus und Bayerns frei und kostenlos empfangbar.

Nordische Kombination heute live aus Ramsau im Livestream und in der Mediathek

Die Nordische Kombination der Frauen heute in Ramsau am Dachstein gibt es zum Teil kostenlos im Internet unter https://www.sportschau.de/wintersport/wintersport-im-ersten-am-2112-ab-9-uhr,livestream-wintersport-2112-100.html sowie über Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN zu sehen.

Übertragung: Wie setzt sich die Nordische Kombination zusammen?

Die Nordische Kombination setzt sich aus zwei Disziplinen zusammen: Langlaufen und Skispringen. Bei der Übertragung der Nordischen Kombination heute (20.12.2024) live im TV und im Stream müssen die Frauen zunächst den 5 Kilometer langen Massenstart im Langlauf absolvieren und anschließend von der Normalschanze (HS 96) springen.