So sehen Sie Langlauf bei der Nordischen Ski-WM heute live im TV und Stream

Live im TV, in der Mediathek und im Livestream gibt es heute am Dienstag (4.3.2025) Langlauf bei der Nordischen Ski-WM 2025. In der Übertragung im Fernsehen und im kostenlosen Stream starten die Herren und Damen im klassischen Stil über 10 Kilometer.

Da Langlauf in Norwegen Volkssport ist, dürfte es an der Strecke im Granasen Skisenter in Trondheim heute eine große Party geben. Die deutschen Sportlerinnen und Sportler zählen im Langlauf klassisch heute nicht zu den Favoriten und dürfen sich bestenfalls Außenseiterchancen auf eine Medaille bei der Nordischen Ski-WM 2025 am Dienstag ausrechnen.

Wer überträgt heute Langlauf? Kommt heute Ski nordisch im TV? Aktuelles zur Übertragung des Langlaufs heute der Männer und Frauen über 10 Kilometer aus Trondheim live im Free-TV, kostenlosen Stream und in der Mediathek am Dienstag.

Nordische Ski-WM heute im TV - Langlauf klassische der Herren und Damen: Live-Übertragung, TV-Sender, Zeitplan, Stream und Mediathek

Dienstag, 4.3.2025 - Langlauf klassisch über 10 km, Herren und Damen, Nordische Ski-WM in Trondheim

13 Uhr: Langlauf Herren, klassisch über 10 km

Fernsehen: live im ZDF (ab 13 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 12.41 Uhr) und bei ORF 1 (ab 12.45 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek (kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

15.30 Uhr: Langlauf Damen, klassisch über 10 km

Fernsehen: live im ZDF (ab 15.20 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 15.11 Uhr) und bei ORF 1 (ab 15.20 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek (kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Langlauf heute live im kostenlosen Stream von der Nordischen Ski-WM in Trondheim

Einen kostenlosen Livestream von der Nordischen Ski-WM 2025 mit Langlauf der Männer und Frauen heute am Dienstag (04.03.25) gibt es beim ZDF im Internet unter https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Skilanglauf live im TV und in der Mediathek heute: Langlauf klassisch am Dienstag

Heute am Dienstag (4. März 2025) wird live im TV Ski-Langlauf der Herren und der Damen von der Nordischen Ski-WM in Trondheim gezeigt. Das ZDF überträgt im Mittagsprogramm im Fernsehen zunächst den Langlauf klassisch der Herren über 10 km. Kommentator ist Heiko Klasen. Lena Kesting führt als Moderatorin durch den Nachmittag von der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft heute. Später ab 15.20 Uhr meldet sich das ZDF-Duo dann mit der Medaillen-Entscheidung im klassischen Langslauf-Stil der Frauen.

Auch der Sender Eurosport 1 zeigt von der WM 2025 in Norwegen Langlauf heute live, kostenlos und in voller Länge. Der Sender ist fast überall im Kabel frei zu empfangen

Eine deutschsprachige Fernseh-Übertragung der Nordischen Ski-WM heute mit Langlauf der Herren und Damen gibt es auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in Teilen des Allgäus und Bayerns frei und kostenlos empfangbar und zeigt beide Langlauf-Rennen heute live.